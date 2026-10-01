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زهيرة عادل

"الكلاب لا تخون رغم قذارتها" .. إعلامي سعودي يتطاول على جورج جيسوس بعد أزمته مع كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو
جورج جيسوس
الدنمارك ضد البرتغال
الدنمارك
البرتغال
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
النصر

الإشادات تحولت لهجوم كبير..

انعكست أزمة كريستيانو رونالدو مع المدير الفني لمنتخب البرتغال جورج جيسوس، على الوسط الرياضي السعودي، خاصةً النصراوي منه، وسط هجوم كبير على مدرب العالمي السابق.

أحد من انتقدوا جيسوس على تصرفه مع الدون هو الإعلامي النصراوي عبدالعزيز المريسل، الذي انقلب بقوة على المدرب المخضرم رغم دفاعه المستميت وإشاداته الكبرى به قبل أشهر قليلة، خلال فترة قيادته للنصر.

  • ما القصة؟

    الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، جلس على "دكة البدلاء"، طوال الـ90 دقيقة من عمر مباراة منتخب بلاده ضد نظيره النرويجي، ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الرابعة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    وبمجرد إطلاق صافرة النهاية؛ غادر رونالدو الملعب وهو مُحبط، دون أن يُشارك في المصافحة بين أعضاء المنتخبين، أو تحية الجماهير البرتغالية التي حضرت في المدرجات.

    وتم الربط بين تصرف الأسطورة البرتغالية، وعدم تنفيذ المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس وعده، بإشراكه في الشوط الثاني ضد النرويج.

    جيسوس صرح قبل المباراة، بأن رونالدو سيُشارك في الشوط الثاني ضد النرويج، وذلك إذ لم يدخل "التشكيل الأساسي"؛ ولكنه تراجع عن تنفيذ ذلك خلال المباراة نفسها، بسبب سير مجريات اللعب.

    وبعد ذلك.. أخذت الأزمة في التصاعد تدريجيًا؛ حيث قيل إن رونالدو "تمرد" وغاب عن تدريبات المنتخب دون إذن وأن جيسوس سيعاقبه، قبل أن ينفي المدير الفني المخضرم كل ذلك.

    ورغم نفيه وجود أي خلاف؛ إلا أن جيسوس أكد أنه صاحب الكلمة "الأولى والأخيرة"، حيث لن يستطيع رونالدو أو أي لاعب ومسؤول تغيير خطته أو طريقة تفكيره.

    هذه الكلمات يبدو أنها أغضبت الأسطورة البرتغالية؛ الذي غادر معسكر منتخب بلاده نحو مدريد، مع تأكيده على أنه سيكشف الحقائق كاملة في الوقت المناسب.

  • المريسل يحذف إشاداته بجورج جيسوس

    عبدالعزيز المريسل بدأ حملته ضد جورج جيسوس بإعلان حذف كافة منشوراته عبر منصة "إكس"، التي أشاد خلالها بالمدرب يومًا ما، واصفًا إياه بـ"أسوأ المدربين"، رغم قيادته للنصر لتحقيق لقب دوري روشن السعودي 2025-26.

    وأضاف: "أحاول حذف كل عبارة ثناء في ذلك الخائن جيسوس، واللي بلقى تغريدة مدح فيه يحطها لي عشان أحذفها".



  • "حتى الكلاب لا تخون"

    استمرارًا مع وصف المريسل لجيسوس بالخائن في المنشور السابق، صعّد الإعلامي السعودي من حدة هجومه على المدرب البرتغالي، ناشرًا مقطع فيديو يتحدث عن "وفاء الكلاب".

    المقطع جاء به: "إنك تخون لا يدل على إنك قذر، هذا يدل على أن القذارة أطهر منه بكثير، فالكلاب وهو قذر مستحيل أن يخون، متخيل أن الكلب لا يخون؟!".



    وتابع المريسل تعليقاته: "كنت مخدوع في جيسوس، وليس عيب أن أعترف بأنني مجدت في الشخص الخطأ الذي ساهم النصر وكابتنه كريستيانو رونالدو في أن يزيد من لمعان اسمه عالميًا بأكثر مما يتوقع. نعم أنا نادم كل الندم في حرف ثناء كتبته لهذا الخائن".



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