بين جدل جورج جيسوس ومخاوف "العملية الجراحية" في الهلال.. روبن نيفيش يتخذ هذا القرار!

ووسط المخاوف سالفة الذكر؛ أثار جورج جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، جدلًا واسعًا بخصوص روبن نيفيش، متوسط ميدان عملاق الرياض الهلال.
جيسوس قام باستدعاء نيفيش إلى قائمة منتخب البرتغال، في فترة التوقف الدولي القادمة؛ وذلك رغم الإصابة التي يعاني منها اللاعب حاليًا، على مستوى "أسفل البطن".
واستدعا جيسوس 28 لاعبًا في القائمة، من بينهم نيفيش "المصاب"؛ وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا، بين جماهير الهلال في كل مكان.
واضطر المدير الفني للمنتخب البرتغالي إلى توسيع قائمته في فترة التوقف الدولي القادمة؛ بسبب وجود 7 لاعبين مهددين بالإيقاف، حال حصولهم على بطاقة صفراء جديدة.
ويخوض "البحارة" مباراتين في التوقف الدولي القادم؛ ضد كل من الدنمارك وويلز، في الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.