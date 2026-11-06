بين جدل جورج جيسوس ومخاوف "العملية الجراحية" في الهلال.. روبن نيفيش يتخذ هذا القرار!

وفي هذا السياق.. أثار برنامج "دورينا غير" مخاوف جماهير عملاق الرياض الهلال؛ بخصوص حالة النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

البرنامج أكد أن الإصابة التي يعاني منها نيفيش، على مستوى "أسفل البطن"، صعبة للغاية.

وعن ذلك يقول الناقد الرياضي بندر باصريح: "نيفيش قد يضطر لخوض عملية جراحية؛ بسبب هذه الإصابة الصعبة".

وأعرب باصريح عن تخوفه الكبير على الهلال، من التأثر سلبًا بغياب نيفيش لفترة طويلة؛ إذا لم ينجح البرنامج العلاجي والتأهيلي، واضطر اللاعب إلى الخضوع لـ"عملية جراحية".