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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

بين جدل جورج جيسوس ومخاوف "العملية الجراحية" في الهلال.. روبن نيفيش يتخذ هذا القرار!

روبن نيفيز
الهلال
البرتغال
جورج جيسوس
دوري روشن السعودي
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

منظومة الهلال قائمة على روبن نيفيش.. والمخاوف تزداد

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الدنمارك

الدنمارك

تسيطر حالة من القلق على جماهير عملاق الرياض الهلال؛ وذلك بعد إصابة النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

نيفيش يعاني من إصابة على مستوى "أسفل البطن"؛ وسط أنباء عن غيابه لمدة تتراوح بين 3 أسابيع إلى شهر، دون أي بيان رسمي من الهلال حتى الآن.

  • مخاوف من خضوع روبن نيفيش لـ"عملية جراحية"

    وفي هذا السياق.. أثار برنامج "دورينا غير" مخاوف جماهير عملاق الرياض الهلال؛ بخصوص حالة النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

    البرنامج أكد أن الإصابة التي يعاني منها نيفيش، على مستوى "أسفل البطن"، صعبة للغاية.

    وعن ذلك يقول الناقد الرياضي بندر باصريح: "نيفيش قد يضطر لخوض عملية جراحية؛ بسبب هذه الإصابة الصعبة".

    وأعرب باصريح عن تخوفه الكبير على الهلال، من التأثر سلبًا بغياب نيفيش لفترة طويلة؛ إذا لم ينجح البرنامج العلاجي والتأهيلي، واضطر اللاعب إلى الخضوع لـ"عملية جراحية".

  • جورج جيسوس يثير الجدل باستدعاء روبن نيفيش

    ووسط المخاوف سالفة الذكر؛ أثار جورج جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، جدلًا واسعًا بخصوص روبن نيفيش، متوسط ميدان عملاق الرياض الهلال.

    جيسوس قام باستدعاء نيفيش إلى قائمة منتخب البرتغال، في فترة التوقف الدولي القادمة؛ وذلك رغم الإصابة التي يعاني منها اللاعب حاليًا، على مستوى "أسفل البطن".

    واستدعا جيسوس 28 لاعبًا في القائمة، من بينهم نيفيش "المصاب"؛ وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا، بين جماهير الهلال في كل مكان.

    واضطر المدير الفني للمنتخب البرتغالي إلى توسيع قائمته في فترة التوقف الدولي القادمة؛ بسبب وجود 7 لاعبين مهددين بالإيقاف، حال حصولهم على بطاقة صفراء جديدة.

    ويخوض "البحارة" مباراتين في التوقف الدولي القادم؛ ضد كل من الدنمارك وويلز، في الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

  • Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    قرار مهم من روبن نيفيش للشفاء من الإصابة

    ومن ناحيته.. اتخذ النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان عملاق الرياض الهلال، قرارًا مهمًا بالتزامن مع إصابته؛ وذلك في محاولة لتسريع عملية شفائه، والعودة إلى الملاعب سريعًا.

    ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء اليوم الجمعة، قرر نيفيش أداء برنامجه العلاجي والتأهيلي داخل مقر النادي؛ رغم الإجازة الممنوحة للاعبين، من قِبل الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.

    إنزاجي أعطى إجازة للاعبين حتى يوم 13 نوفمبر الجاري؛ بسبب فترة التوقف الدولي، وعدم وجود مباريات رسمية للفريق الأول.

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  • Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة روبن نيفيش مع الهلال

    روبن نيفيش البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى عملاق الرياض الهلال في صيف عام 2023؛ قادمًا من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، بشكل رسمي.

    صفقة نيفيش كلفت خزينة الهلال مبلغًا ماليًا يُقدّر بـ55 مليون يورو؛ بينما يرتبط اللاعب بعقد مع الفريق الأول حتى 30 يونيو 2029، بعد تجديده رسميًا.

    ومنذ الانضمام للفريق الهلالي؛ سجل النجم البرتغالي 30 هدفًا وصنع 38 آخرين، خلال 148 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    وتوّج روبن نيفيش بخمسة ألقاب رسمية مع الهلال؛ هي: "دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين (مرتين) والسوبر المحلي (مرتين)".

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الاتفاق

الاتفاق

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الهلال

الهلال

البرتغال

البرتغال

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

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الدنمارك

الدنمارك