وكأنه إنسان آخر: التناقضات في شخصية جورج جيسوس .. الكيل بمكيالين وأثبت أنه تغير مع النصر!

"أسمع كلامك أصدقك، أرى أمورك أتعجب"، مثل شعبي مصري، يعبر عن حالة التناقض، التي قد تراها في شخص واحد، يفعل الشيء ثم نقيضه، ولعل البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يعد مثالًا واضحًا على ذلك.

لا أقصد هنا أن جورج جيسوس يتراجع في كلماته، إلا أنه على مدار مسيرته في السعودية، شاهدنا أمورًا متناقضة خرجت من المدرب البرتغالي، ربما تجعلنا نتوقف عندها، خاصة وأن منها ما هو إيجابي، وآخر سلبي.

نظرة للتأمل، وليس للهجوم، تجاه هذا المدرب المخضرم، الذي يحلم بأسبوع تاريخي مع النصر، حيث يواجه، السبت، جامبا أوساكا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا 2، فيما يلتقي بنظيره ضمك، الخميس، في ختام مباريات دوري روشن السعودي، والفوز بأي نتيجة، يكفي من أجل حسم اللقب رسميًا.

ولكن، إذا ما أجزمنا بأن جورج جيسوس "يناقض نفسه"، سواءً خلال رحلته مع النصر أو الهلال، فهناك نقاط نستعرضها معكم، تثبت هذا الأمر..