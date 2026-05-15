Goal.com
مباشرالتذاكر
Jorge Jesus Nassr GFX GOAL ONLYGOAL AR
محمود خالد

وكأنه إنسان آخر: التناقضات في شخصية جورج جيسوس .. الكيل بمكيالين وأثبت أنه تغير مع النصر!

فقرات ومقالات
جورج جيسوس
النصر
دوري روشن السعودي
نواف العقيدي
بينتو
عبد الله الحمدان
عبد الرحمن غريب
دوري أبطال آسيا 2

تصريحاته تؤكد ذلك..

"أسمع كلامك أصدقك، أرى أمورك أتعجب"، مثل شعبي مصري، يعبر عن حالة التناقض، التي قد تراها في شخص واحد، يفعل الشيء ثم نقيضه، ولعل البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يعد مثالًا واضحًا على ذلك.

لا أقصد هنا أن جورج جيسوس يتراجع في كلماته، إلا أنه على مدار مسيرته في السعودية، شاهدنا أمورًا متناقضة خرجت من المدرب البرتغالي، ربما تجعلنا نتوقف عندها، خاصة وأن منها ما هو إيجابي، وآخر سلبي.

نظرة للتأمل، وليس للهجوم، تجاه هذا المدرب المخضرم، الذي يحلم بأسبوع تاريخي مع النصر، حيث يواجه، السبت، جامبا أوساكا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا 2، فيما يلتقي بنظيره ضمك، الخميس، في ختام مباريات دوري روشن السعودي، والفوز بأي نتيجة، يكفي من أجل حسم اللقب رسميًا.

ولكن، إذا ما أجزمنا بأن جورج جيسوس "يناقض نفسه"، سواءً خلال رحلته مع النصر أو الهلال، فهناك نقاط نستعرضها معكم، تثبت هذا الأمر..

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    "لا يوجد حارس لا يخطئ"

    في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة جامبا أوساكا، خرج جورج جيسوس، برسالة دفاع عن الحارس البرازيلي بينتو كريبسكي، الذي ارتكب خطأ فادحًا، بسوء تعامله مع رمية تماس، منحت الهلال هدف التعادل في آخر ثوانٍ، ليحرم النصر من حسم لقب دوري روشن، في قمة الجولة الثانية والثلاثين.

    جيسوس دافع عن بينتو، وقال إنه لا يوجد حارس لا يخطئ في العالم، كما أن بينتو - أيضًا - تصدى لهدف كريم بنزيما في الدقائق الأولى، وقدم مباراة كبيرة، مضيفًا أنه لا ينظر للأمور السلبية مع لاعبيه، بل ينظر للأمور بشكل إيجابي.

    منطقي أن تأتي تلك الرسالة من جيسوس، من أجل منح الثقة لحارسه الأساسي، قبل نهائي الآسيوية، ولكن ماذا عن نواف العقيدي؟

    العقيدي الذي ظل الحارس الأساسي للنصر، في وجود بينتو الذي كان قريبًا من الرحيل إلى جنوى على سبيل الإعارة، إلا أن خطأين من العقيدي في مباراتي القادسية والهلال، في الدور الأول، دفعت جيسوس، لإيقاف رحيل بينتو، والاعتماد عليه أساسيًا، وإبقاء العقيدي على مقاعد البدلاء.

    ربما كان نواف العقيدي أيضًا، بحاجة لدعم جيسوس، خاصة وأنه أيضًا يعد الحارس الأول للمنتخب السعودي الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم 2026.

    • إعلان

  • الدفاع عن الحكام

    من الأمور أيضًا، التي لوحظت حول جورج جيسوس، هو دفاعه عن منظومة التحكيم، وخاصة المحلي، لإدارة مباريات النصر، في ظل حملات الهجوم الكبيرة من قِبل الأندية الأخرى.

    وعلى مدار مسيرته مع الهلال، سواءً في الفترة الأولى أو الثانية، عُرف جورج جيسوس، بانتقاداته اللاذعة لأخطاء التحكيم، والتي بلغت حد إهانة الحكم السلفادوري إيفان بارتون، بعد مباراة الرياض، في فبراير 2025، حينما وصفه بأنه قادم من دولة لا نعرف هل لديهم كرة قدم؟

    وكنت قد أشرت إلى المبررات التي ترجح دفاع مدرب النصر عن الحكام، في مقال بعنوان "حيلة العاجز أم تعلم من درس الهلال؟ زلات لسانه تكشف: جورج جيسوس محامي "رغم أنفه" عن الحكم السعودي!"، ولكن يبقى تعامل البرتغالي مع منظومة التحكيم، أمر يدخل في نطاق التناقضات.

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    التعامل مع البدلاء

    ربما هذا الأمر يعد من التحولات "المفيدة" في شخصية جورج جيسوس، بعد انتقاله إلى النصر، مقارنة بالهلال، وهو ملف التعامل مع اللاعبين البدلاء.

    وكان الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال الأسبق، قد وجه اتهامات إلى جورج جيسوس، بعد رحيله خلال الفترة الأولى، بأنه يفضل الاستمرار بأسماء معينة دون غيرها، فضلًا عن عدم ثقته في اللاعب الاحتياطي، ويحبط ثقتهم، وإن كانوا مؤثرين في الفريق، مستشهدًا بالقائد آنذاك، محمد الشلهوب، وأن الفريق كان يحتاج لقائد مثله، في ظل غياب سلمان الفرج وقتها.

    مع النصر، صرنا نشاهد السيناريو المعكوس، جورج جيسوس يمنح الفرصة للعديد من البدلاء، بل ويمكن القول، إن هناك لاعبين أعادوا اكتشاف أنفسهم مع المدرب البرتغالي، مثل أيمن يحيى، الذي بات يلعب في أكثر من مركز، وكذلك عبد الرحمن غريب وعبد الله الحمدان.

    صحيح، أن هناك عوامل ربما ساعدت على هذا الأمر، مثل مشاركة النصر في دوري أبطال آسيا 2، الذي كان فرصة مثالية لتجربة البدلاء في غياب كريستيانو رونالدو، خاصة في مرحلة المجموعات، إلا أن جيسوس صنع دكة بدلاء، تستحق أن تُمنح الثقة، وإن عانى الفريق في بعض المراكز، سواءً بسبب الإصابات أو قلة الخيارات.

  • كلمة أخيرة..

    تتفق أو تختلف حول شخصية جورج جيسوس، ولكن هذا لا يمنع أنه يمثل حالة استثنائية، لمدرب بات محطة نجاح في كل خطوة، سواءً مع الهلال أو النصر.

    المقياس هنا ليس فقط بالألقاب، ولكن بصنع شخصية للفريق قادرة على أن تكون مصدر رعب للخصوم، محليًا أو قاريًا.

    ولكن، في المقابل، كان لابد من الوقوف عند النقاط التي عكست "التناقضات" في شخصية جورج جيسوس، منها ما هو مفيد، كما رأينا في حالة البدلاء، أو مضرة، كما استشهدنا بنموذج العقيدي وبينتو.

دوري أبطال آسيا 2
النصر crest
النصر
النصر
جامبا أوساكا crest
جامبا أوساكا
جامبا أوساكا