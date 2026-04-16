"لهذا توقع الدعيع فوز الهلال بالدوري" .. أسطورة النصر يدافع عن تصريح جيسوس: يجب تجديد عقده وإن خسر اللقب!

ورغم الحديث المتواصل من قِبل جورج جيسوس، بشأن عدم اعتياد النصر على البطولات، إلا أن فهد الهريفي، أسطورة النصر، دافع عن البرتغالي بوضع أكثر من "فرضية" حول ذلك التصريح، تنفي فكرة "المعايرة" للجماهير بشأن وضع الفريق الذي كانت آخر ألقابه المحلية في الفوز بكأس السوبر السعودي، بنسخة 2020، فيما لم يتوج بلقب دوري المحترفين السعودي، منذ موسم 2018-2019، كما قاده رونالدو للقب وحيد، وهو كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

وقال الهريفي، عبر برنامج "دورينا غير"، "منذ يومين، كتبت تغريدة بأن أول قرار يجب على إدارة النصر أن تتخذه هو تجديد عقد جورج جيسوس، وحديثه في المؤتمر دليل على ثقته في نفسه، وما قاله حديث "مبالغ فيه"، ومن المحتمل أن يقصد وضع النصر في آخر ثلاث سنوات".

وأضاف "يجب التجديد لجيسوس حتى وإن لم يحقق لقب دوري روشن، ولكنه حقق أرقامًا مذهلة، وتمكن من سد ثغرات الفريق، الذي لا يملك ظهيرًا أيسر ومحور 6 "واضح" وبديل لمركز 9، وأنا واثق وخذوها مني، أن النصر سيحقق معه ألقابًا كثيرة في الموسم المُقبل".