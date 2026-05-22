"يجب أن يشعر هو بالفخر" .. جيسوس يرد على شائعات تولي جوارديولا تدريب النصر

وعندما سُئل عما إذا كان سيشعر بالفخر في حال خلفه جوارديولا في النصر، رفض جيسوس هذا الافتراض وأصر على أن الشعور يجب أن يكون العكس تمامًا. كما أوضح جيسوس سبب قراره بعدم تمديد عقده رغم تحقيقه النجاحات المحلية.

وقال جيسوس: "فخر [بأن يحل جوارديولا محلي]؟ لا... لماذا؟ هو من يجب أن يشعر بالفخر لخلافي، وليس أنا لخلافته".

وأكمل: "عندما قبلت هذا التحدي، عندما دعاني كريستيانو رونالدو و[جوزيه] سيميدو، كنت أعلم أنه سيكون أصعب تحدٍ في مسيرتي التدريبية. للفوز بهذا اللقب، كان علينا أن نكون أفضل بكثير من منافسينا. كما قلت لكريس: 'سأساعدك على الفوز باللقب ثم سأمضي في حياتي'".