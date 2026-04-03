حقائق واضحة مع جورج جيسوس: النصر أكبر من نجوم العالم ولا يحتاج للتحكيم.. وعبدالله الحمدان يشعر بـ"التقدير" الآن يا الهلال

"بالدم بالروح الدوري مش هيروح".. هكذا هزت جماهير عملاق الرياض النصر، مدرجات ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ وذلك خلال مواجهة نادي النجمة، مساء يوم الجمعة.

وأصبح هذا الهتاف بمثابة "الوقود"، الذي يُحرك نجوم النصر فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ من أجل إعادة لقب دوري روشن السعودي، الغائب عن خزائن النادي منذ 7 سنواتٍ كاملة.

وبالفعل.. نجح فريق النصر الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على النجمة، بخمسة أهداف مقابل اثنين؛ ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

خماسية النصر في شباك النجمة؛ جاءت بواسطة عبدالله الحمدان "هدف"، وثنائية لكل من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني.

أما النجمة؛ فسجل هدفيه في شباك الفريق النصراوي، عن طريق كل من راكان الطليحي والبرازيلي فيليب كاردوسو.

وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى نقطته الـ70، في "صدارة" دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما تجمد النجمة عند النقطة الثامنة، في الترتيب الثامن عشر "الأخير".

ونحن سنستعرض في السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ وذلك بعد فوز النصر الكبير على النجمة، في دوري روشن السعودي للمحترفين..