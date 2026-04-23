Goal.com
مباشر
Jorge Jesus Carlo Ancelotti Jose Mourinho (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

جيسوس في المرتبة الثانية: غزو إيطالي وبرتغالي لقائمة "المدربين الأكثر تعاقدات" بوجود مورينيو وأنشيلوتي!

فقرات ومقالات
مدرب النصر يقتحم القائمة التاريخية بكل قوة..

"حققت 24 بطولة في مسيرتي، وأعتبر نفسي من أفضل المدربين في العالم"، بهذه الكلمات، غازل البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نفسه، بامتلاكه مسيرة تدريبية رائعة، شهدت التتويج بالعديد من الألقاب مع مختلف الأندية.

جيسوس استهل مسيرته التدريبية منذ عام 1990، أي حوالي 26 عامًا، قاد فيها العديد من الأندية الكبرى، على غرار بنفيكا وسبورتنج لشبونة وفنربخشه، وعملاقي المملكة "الهلال والنصر"، وحقق العديد من الالقاب، كما بلغ نهائي كأس العالم للأندية.

ولكن، كما ينافس جيسوس في قائمة المدربين الأكثر تتويجًا بالألقاب على مستوى العالم، مع اقترابه من ثنائية دوري روشن ودوري أبطال آسيا 2 مع النصر، فإن المدرب البرتغالي تواجد بالفعل في قائمة عالمية أخرى، احتل فيها المركز الثاني، بين أكثر المدربين الذين أبرموا تعاقدات مع أنديهم، عبر مسيرتهم التدريبية.

  • FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP

    جيسوس في المرتبة الثانية

    بحسب تقرير أصدره موقع Winsportsonline حول دراسة المدربين الأكثر إبرامًا للتعاقدات في مسيرتهم، فإن جورج جيسوس جاء في المرتبة الثانية، مع معلومة "مثيرة"، بأن المراكز السبعة الأولى في التصنيف، تشمل مدربين من إيطاليا أو البرتغال.

    ويتربع على عرش قائمة "المدربين الأكثر تعاقدًا مع لاعبين"، الإيطالي جيان بييرو جاسبيريني، المدير الفني الحالي لروما، بواقع 172 صفقة، علمًا بأن فريق روما يسجل حضورًا مميزًا في القائمة، حيث يتواجد أيضًا مستشاره الأول، حاليًا، كلاوديو رانييري، في المركز الثالث على مدار التاريخ، بـ139 لاعبًا.

    ويأتي جورج جيسوس في المركز الثاني، بواقع 145 لاعب، أي يبعد بفارق 27 لاعبًا عن جاسبيريني، متصدر القائمة.

    وتكمن المفارقة في أن جورج جيسوس أبرم تعاقداته الـ145 مع ثمانية أندية مختلفة، فيما جاءت صفقات جاسبيريني الـ172 في ستة أندية فقط، أما عن رانييري، فقد وزعت صفقاته الـ139 على 15 ناديًا.

    • إعلان
  • FBL-POR-LIGA-SPORTING-BENFICAAFP

    مورينيو في القائمة .. غزو إيطالي وبرتغالي

    ورغم أن القائمة تضم مدربين من إسبانيا والبرتغال وإنجلترا، إلا أنها تشهد اكتساحًا إيطاليًا، حيث يحتل أبناء الآزوري 6 مراكز من بين أفضل عشرة، ونصف أفضل عشرين في التصنيف.

    ويتواجد جوزيه مورينيو، في المرتبة الرابعة بـ136 صفقة، يليه ستيفانو بيولي "128" ثم كارلو أنشيلوتي "127"، بالتساوي مع ماسيميليانو أليجري الذي أبرم صفقاته مع 3 أندية فقط.

    القائمة تضم أيضًا، مدربين على غرار رافائيل بينيتيز وستيف بروس وهاري ريدناب ومانويل بيليجريني وأنطونيو كونتي ولوتشيانو سباليتي وأوناي إيمري، وكذلك دييجو سيميوني الذي يتذيل القائمة بـ103 صفقة.

  • عدد الصفقات لا يعني كثرة الإنفاق

    وبالنظر إلى القائمة، فإن عدد الصفقات لا تعني بالضرورة حجم الإنفاق، وهذا يعطي بُعدًا آخر في التصنيف، فعلى سبيل المثال، جوزيه مورينيو يتواجد في المركز الرابع، بعد إبرام 136 لاعب في مسيرته، بإجمالي ملياري يورو، وهو أعلى رقم في القائمة.

    وإذا ما نظرنا إلى كارلو أنشيلوتي، الذي تعاقد مع 127 صفقة، فإن حصيلة الإنفاق بلغت 1.85 مليار يورو، علمًا بأن أليجري الذي يتساوى معه في عدد الصفقات، بلغت قيمتها 1.62 مليار يورو، وهو تقريبًا نفس الرقم الذي بلغت به قيمة صفقات سيميوني "1.6 مليار في 103 صفقة".

    أما عن جاسبيريني، الأعلى في عدد التعاقدات، فإن قيمة 172 صفقة، بلغت 1.02 مليار يورو، فيما بلغت حصيلة جورج جيسوس، 145 لاعب بقيمة 1.11 مليار يورو.

  • مدربون مستمرون .. وآخرون توقفوا

    وبحسب قائمة الأفضل عشرين، فإن 11 مدربًا منهم لا يزالوا مستمرين في عملهم، بينما توقف تسعة آخرون عن التدريب.

    المدربون الذين لا يتواجدون حاليًا على مقاعد البدلاء، هم بيولي، وبروس، ووالتر مازاري، ودان بيتريسكو، ومنهم من اعتزل التدريب، مثل رانييري وهاري ريدناب وجيدولين وفيليكس ماجاث.

    هناك أيضًا كارلو أنشيلوتي، الذي لم يعتزل، ولكنه قرر اتخاذ مسلك مختلف في مسيرته التدريبية، بالتوجه لتدريب منتخب البرازيل، ليخرج من نطاق "تعاقدات الأندية".

    ويعد هاري ريدناب هو الأكبر سنًا بين المدربين في قائمة العشرين، بعمر 79 عامًا، بينما يعتبر أوناي إيمري الأصغر سنًا بـ54 عامًا.

  • Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جيسوس مستمر في القائمة؟

    ووفق لآخر التقارير، فإن مستقبل البرتغالي جورج جيسوس مع النصر، لا يزال غامضًا، بين مطالبات للإدارة بتجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المُقبل، أو توجه محتمل لتدريب أحد المنتخبات.

    على مدار حوالي 4 أعوام، ارتبط اسم جورج جيسوس بفرصة محتملة لتدريب ثلاثة منتخبات؛ السعودية، البرازيل، ثم البرتغال.

    استمرار جورج جيسوس مع النصر، مع فرصة التتويج بثنائية دوري روشن وأبطال آسيا 2، وكذلك التأهل إلى كأس السوبر السعودي، أي فرصة للقب ثالث، قد تجعله مرشحًا للمزيد من التدعيمات في الصيف المُقبل، خاصة بعدما عانى النادي من قلة التدعيم في الميركاتو الشتوي الماضي، والتي تسببت في إضراب كريستيانو رونالدو عن بضع مباريات.

الدوري الإيطالي
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
روما crest
روما
روما
دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي