حيلة العاجز أم تعلم من درس الهلال؟ زلات لسانه تكشف: جورج جيسوس محامي "رغم أنفه" عن الحكم السعودي!

في الوقت الذي نجد فيه الهلال والأهلي والاتحاد، يصدرون بيانات رسمية للاعتراض على قرارات التحكيم، "المحلي" على وجه الأخص، نشاهد النصر يسير عكس التيار، ويرتدي ثوب المدافع عن الحكام المحليين.

المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المعروف بـ"صداماته" ضد الحكام، يفاجئ الجميع، بهدوئه وإشادته للحكم السعودي، في الوقت الذي يعتمد عليه النصر بشكل أساسي، في مبارياته بدوري روشن، الذي بات يزحف بقوة نحو الفوز بلقبه.

الأمر بلغ حد انتقاد النصر في وقت سابق، عندما قال الناقد محمد البكيري، إن النصراويين أضروا بأنفسهم عندما ظهروا كمحامين عن الحكم المحلي، في قضية "خاسرة"، على حد وصفه. في ظل تضرر العديد من الأندية، وإصدار ما يقارب 9 بيانات إعلامية حول الصافرة المحلية.

جيسوس مع الهلال، ليس هو ذاته مع النصر، من شن هجوم كبير ضد الحكام، إلى "هدوء" وحكمة، في التعامل مع الصافرة السعودية، لماذا؟

لعل هناك أسباب تجعلنا ندرك هذا التحول الغريب في شخصية جورج جيسوس، في موسم قد ينتهي بكتابة تاريخ لا ينسى مع النصر، محليًا وآسيويًا.