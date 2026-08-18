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أحمد فرهود

ليلة الملك جورج: الاتحاد ضيّع نفسه مع كريم بنزيما ويوسف النصيري.. وعلى الإدارة تنفيذ مطالب ينز فيسينج فورًا!

فقرات ومقالات
الاتحاد
كريم بنزيما
يوسف النصيري
جورج إلينيخينا
يانز ويسينغ
حسام عوار
أحمد الغامدي
النجمة ضد الاتحاد
النجمة
كأس خادم الحرمين الشريفين

نادي النجمة يسقط "ضحية" لانتفاضة الاتحاد..

"جدة تصبح سعيدة عندما يكون نادي الاتحاد بخير"؛ نعم.. هذه حقيقة لا خلاف عليها، حتى ولو كانت "عروس البحر الأحمر" تنقسم بين العميد والأهلي.

ويُعتبر الاتحاد والأهلي "شريان الحياة" في جدة؛ لذا فإن انتصار هذين الناديين مع تقديم مستويات فنية جميلة، يجعلان المدينة سعيدة.

وقد نجح الاتحاد في إسعاد جماهيره بالفعل، بالفوز (3-0) ضد نادي النجمة؛ وذلك في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ثلاثية الاتحاد في شباك النجمة؛ جاءت بواسطة النيجيري جورج إيلينخينا "هدفين" والبرتغالي دانيلو بيريرا، في الدقائق 16 و39 و51 تواليًا.

ولم يكتفِ العميد الاتحادي بالنتيجة الكبيرة؛ بل قدّم مستوى أكثر من جيد، تحت القيادة الفنية للألماني الشاب ينز فيسينج.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الاتحاد على النجمة..

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    جورج إيلينخينا.. تهميش كبير في نادي الاتحاد

    في يناير من عام 2026.. تعاقد عملاق جدة الاتحاد مع المهاجم النيجيري جورج إيلينخينا، قادمًا من نادي موناكو الفرنسي؛ وذلك في صفقة قُدِرت قيمتها بـ33 مليون يورو، وبعقدٍ حتى صيف عام 2029.

    لكن.. البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني السابق لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تجاهل إيلينخينا تمامًا؛ حيث اقتصرت أرقام اللاعب في النصف الثاني من الموسم الرياضي الماضي، على التالي:

    * مباريات: 6.

    * دقائق: 170.

    * أهداف: 0.

    * تمريرات حاسمة: 0.

    وهُنا.. بدأ البعض يزعم أن صفقة المهاجم النيجيري "فاشلة"؛ مع مطالبات بالاستغناء عن اللاعب، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    وبالفعل.. تم عرض إيلينخينا للبيع في صيف العام الحالي، وسط رغبة من نادي إشبيلية الإسباني في التعاقد معه؛ إلا أن الصفقة لم تتم في النهاية، بسبب عدم الاتفاق على السعر.

    وكأول رد فعل على ذلك؛ قال بادو سامباجو وكيل إيلينخينا: "اللاعب لا يُمانع البقاء مع الاتحاد، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ ولكنه يريد أن يلعب فقط".

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    بنزيما والنصيري.. إيلينخينا أثبت خطأ الاعتماد عليهما!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ دعونا نبدأ حديثنا الآن بشأن مشاركات النيجيري جورج إيلينخينا مع عملاق جدة الاتحاد، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وشارك إيلينخينا في مباراتين من أصل ثلاث، مع بداية الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك على النحو التالي:

    * التصفيات المؤهلة إلى النخبة الآسيوية: 18 دقيقة في الفوز (4-1) على نادي الجزيرة الإماراتي.

    * دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين: 61 دقيقة في الفوز (3-0) على نادي النجمة.

    ولم يسجل إيلينخينا أو يصنع ضد الجزيرة؛ قبل أن يبدع أمام النجمة مساء اليوم الثلاثاء، مع هزه شباك الخصم "مرتين".

    نعم.. النجمة ليس مقياسًا؛ لكن المهاجم النيجيري بتحركاته المبهرة وحلوله الهجومية المتعددة، وجّه رسالة إلى الاتحاد بضرورة الاعتماد عليه أساسيًا في جميع المباريات القادمة.

    والحقيقة أن جورج إيلينخينا، في 61 دقيقة فقط ضد النجمة؛ أثبت أن العميد الاتحادي ضيّع الموسم الماضي بالكامل، مع المهاجمين الفرنسي كريم بنزيما والمغربي يوسف النصيري.

    وكل ما يحتاجه إيلينخينا حقًا؛ هو مزيد من الدقائق على أرضية المستطيل الأخضر، حتى يقدّم أفضل ما لديه ويساعد الفريق.

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    الغامدي وعوار.. أحدهما يحتاج اللعب والآخر التركيز!

    بخلاف المهاجم النيجيري جورج إيلينخينا؛ يجب الوقوف عند لاعبين اثنين في صفوف علاق جدة الاتحاد، وهما:

    * أولًا: الجناح السعودي الشاب أحمد الغامدي.

    * ثانيًا: متوسط الميدان الجزائري حسام عوار.

    وبالنسبة للغامدي؛ فهو مثل إيلينخينا يحتاج للتواجد بشكلٍ منتظم فوق أرضية المستطيل الأخضر، حتى يقدّم أفضل المستويات.

    ويمتلك الغامدي إمكانات فنية كبيرة للغاية؛ حيث يجمع بين المهارة والذكاء في التحرك، لكن يجب للاتحاد أن يعرف كيف يستفيد منه فقط.

    أما عوار؛ فهو ربما واحد من أفضل الأسماء في الملاعب السعودية، التي تعطي الحلول بتقدمها من الخلف إلى الأمام.

    أي أن عوار يضرب دفاعات أي خصم، بتحركه بين الخطوط من الخلف للأمام؛ إلا أن كل ما يحتاجه هو الهدوء والتركيز فقط، عندما يدخل منطقة الـ18.

    تسرع عوار وعدم تركيزه، داخل منطقة جزاء نادي النجمة مثلًا؛ أهدر العديد من الأهداف المحققة على العميد الاتحادي، في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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  • JENS WISSING(C)Getty Images

    ينز فيسينج.. على إدارة الاتحاد تنفيذ مطالبه فورًا!

    أخيرًا.. يجب الحديث عن الألماني الشاب ينز فيسينج، المدير الفني لعملاق جدة الاتحاد؛ الذي أثبت في مواجهة النجمة ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، أنه قادر على تحسين الفريق الأول بشكلٍ كبير.

    فيسينج لديه أفكارًا واضحة، يُمكن ملاحظتها فوق أرضية الملعب؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التنظيم الدفاعي والهجومي.

    * ثانيًا: تحرك الفريق كـ"كتلة واحدة".

    * ثالثًا: تنويع الهجمات بين الجناح والعمق.

    لكن انتظر عزيزي القارئ؛ فهذا لا يعني نجاح المدير الفني الألماني الشاب مع الاتحاد، فأي مدرب يحتاج عناصر تُنفذ أفكاره.

    ورغم أن نجوم الاتحاد، طبقوا الكثير من أفكار فيسينج ضد النجمة؛ إلا أن هُناك لحظات شعرنا فيها بأن الفريق سيكون أفضل بشكلٍ كبير، إذا امتلك عناصر أخرى.

    كما أن النجمة اخترق وسط ودفاعات الاتحاد أيضًا، في بعض اللعبات؛ وهو ما يؤكد أن خصم أقوى، يستطيع إسقاط العملاق الجدّاوي.

    وبالتالي.. الاتحاد يحتاج إلى مجموعة من الصفقات، سواء في الوسط والدفاع أو الهجوم؛ إذا أرادت الإدارة إنجاح تجربة فيسينج، مع الفريق.

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