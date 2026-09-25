من "تفرّد" صلاح لتألق إلينيخنا: شكرًا لإصابة أوسيمين .. غاب "بعبع نيجيريا" فجاء من هدد بسحب البساط منه!

صدق من قال "مصائب قوم عند قوم فوائد"، وكأنه كان مُقدرًا لموهبة الاتحاد، جورج إيلينخنا، أن يرتبط ظهوره الدولي الأول، بـ"حل هجومي" فعّال يعوض نيجيريا عن إصابة نجمها فيكتور أوسيمين.

إيلينخنا صنع تاريخًا له، بمشاركته الأولى مع منتخب نيجيريا، في ملاقاة مدغشقر، ضمن حساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية عشرة، من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، فيما شهدت انتصار "النسور الخضراء"، بنتيجة (2-1).

ووقّع إحسان كاري، على هدف مدغشقر، في الدقيقة 16، قبل أن تحلّق النسور، بقلب الطاولة عن طريق جورج إيلينخنا وموسيس أوسور، في الدقيقتين 45+1 و65.