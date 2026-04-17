Goal.com
مباشر
Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

شخصية هلالية تنضم لجهازه .. الكشف عن موعد تولي دونيس مهمته مع المنتخب السعودي والفترة المتوقعة لاستمراره

هل يقود الأخضر لما بعد المونديال؟

أخيرًا وبعد فترة من التكهنات والشد والجذب، حُسم مصير المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي، مع اختيار بديله وهو اليوناني جورجيوس دونيس.

الأنباء حول إمكانية إقالة رينارد انتشرت بشكل واسع خلال فترة التوقف الدولي الماضية، بعد الخسارة الساحقة أمام مصر وديًا برباعية نظيفة، قبل التعرض لهزيمة أخرى من صربيا.

العديد من التقارير الصحفية انتشرت حول رحيل الفرنسي، ولكن بدا أنه سيبقى في وظيفته حتى كأس العالم 2026، قبل أن تظهر لنا تطورات جديدة.


  • الاتفاق تم مع دونيس

    صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أكدت الأنباء التي ظهرت أمس، وقالت إن الاتفاق تم بين الاتحاد السعودي لكرة القدم وجورجيوس دونيس مدرب فريق الخليج، وذلك لتسلم مهمة تدريب الأخضر في المونديال.

    وأوضحت أن الأمور انتهت بين الطرفين بعد سلسلة من المحادثات الإيجابية، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الأمر خلال الأيام القليلة القادمة، بعد انتهاء كافة الإجراءات اللازمة.

    ومن المقرر أن يصبح دونيس هو المدرب رقم 60 في تاريخ منتخب السعودية، بعدما أصبح الرجل القادم الذي يقود الفريق خلال هذه المرحلة الصعبة قبل انطلاق كأس العالم، حيث يلعب يقع الفريق بالمجموعة الثامنة مع كاب فيردي وإسبانيا وأوروجواي.

    • إعلان
  • Al Ahli v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    متى تبدأ مهام دونيس؟

    وقالت الصحيفة إن دونيس سيبدأ مهمته في 22 مايو القادم بعد نهاية الموسم الكروي الحالي في السعودية يوم 21، على أن يقود تحضيرات المنتخب لخوض كأس العالم بنسخته الموسعة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    وأوضحت أن دونيس سيكون مدربًا للسعودية في مباراة الإكوادور الودية، لتكون الأولى له بعد انتهاء وظيفته مع الخليج عقب نهاية الموسم الجاري.

    وأما بالنسبة لمدة عقده، فلا توجد أي تأكيدات حتى الآن حول ذلك، ولكن التوقعات تشير إلى تدريبه الأخضر في كأس العالم ثم كأس الخليج بشهر سبتمبر المقبل، وكذلك بطولة كأس آسيا في يناير 2027.

    ووقع الاختيار على اليوناني بسبب الخبرة الطويلة التي يمتلكها في السعودية وبمنطقة الخليج عمومًا، حيث عمل مع الهلال في موسم 2015/2016، ثم الشارقة الإماراتي بعام 2017، والوحدة السعودي 2021 والفتح 2022، وصولًا إلى تجربته الحالية مع الخليج التي بدأها في 2024، ولا يزال مستمرًا فيها حتى الآن.


  • تغييرات إدارية في الأخضر

    وفي سياق متصل، قالت صحيفة الشرق الأوسط، إن هناك محادثات مستمرة مع فهد المفرج المدير التنفيذي للهلال، من أجل العمل ضمن الجهاز الإداري للمنتخب السعودي.

    ونفس الأمر أيضًا مع حامد البلوي، مشرف الاتحاد والخلود سابقًا، وذلك لتولي مهام الإشراف على إدارة منتخبات الشباب والفئات السنية المختلفة.

    وأوضحت أن الأمور لم تُحسم بعد مع الثنائي مثلما حدث مع دونيس، لكن التوقعات تشير إلى اقترابهما من الانضمام للأخضر بعد نهاية الموسم.

  • Japan v Saudi Arabia - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

    تأكيدات فرنسية حول رحيل رينارد

    وأما بالنسبة للصحف الفرنسية، فقد نشرت "ليكيب" عبر شبكة "RMC Sport" تأكيدات حول انتهاء فترة رينارد الثانية مع المنتخب السعودي بعد فترة من الجدل حول مستقبله.

    وأوضحت أن رينارد انتهت مهمته بالفعل مع الفريق قبل شهرين على خوض المونديال، وذلك بسبب المستويات المحبطة للأخضر تحت قيادته في مباراتي مصر وصربيا، حيث خسر من الأولى برباعية نظيفة وضد الثانية بهدفين مقابل هدف.

  • herve renard

    مسيرة هيرفي رينارد مع منتخب السعودية

    الفرنسي هيرفي رينارد يتولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي؛ حيث من المقرر مبدئيًا ووفقًا للعقد أن يتواجد معه في بطولة كأس العالم 2026، مثلما فعل في نسخة 2022.

    وقتها وعلى الرغم من عدم تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022؛ إلا أن رينارد حقق مع السعودية فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين، وبهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

    وقاد رينارد الأخضر السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.

    وعاد المدير الفني الفرنسي إلى منتخب السعودية مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الأولى:

    * مباريات: 45.

    * فوز: 21.

    * تعادل: 10.

    * خسارة: 14.

    * أهداف مسجلة: 57.

    * أهداف مستقبلة: 38.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الثانية:

    * مباريات: 28.

    * فوز: 11.

    * تعادل: 6.

    * خسارة: 11.

    * أهداف مسجلة: 30.

    * أهداف مستقبلة: 33.

    ويرتبط رينارد بعقدٍ مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.