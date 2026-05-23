دونيس في الميزان: حقيقة المجاملة في اختيار القائد .. حلول إنزاجي وجيسوس وسلاح رينارد، وضحايا دفعوا ثمن أنديتهم!

دونيس يعلن رسميًا عن قائمة المنتخب السعودي في كأس العالم..

استقر اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، على قائمة المرحلة الأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

قائمة الأخضر لم تخلُ بدورها من بعض الجدل، في ظل اختيارات دونيس، وعدم استدعاء نجوم آخرين، للتواجد في البطولة العالمية، فيما ينتظر عشاق المنتخب السعودي، بداية جديدة مع المدرب اليوناني الذي جاء بصورة "طارئة"، بعد إقالة الفرنسي هيرفي رينارد، قبل شهرين فقط من بداية المونديال.

  • قائمة السعودية في كأس العالم

    واختار دونيس 30 لاعبًا في القائمة الأولية لمنتخب السعودية في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي جاءت على النحو التالي..

    * حراسة المرمى: نواف العقيدي، محمد العويس، أحمد الكسار، عبد القدوس عطية.

    * خط الدفاع: زكريا هوساوي، حسن كادش، علي لاجامي، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، جهاد ذكري، سعود عبد الحميد، نواف بوشل، متعب الحربي، علي مجرشي، محمد أبو الشامات.

    * خط الوسط: عبد الله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، أيمن يحيى، زياد الجهني، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سلطان مندش، صالح أبو الشامات، خالد الغنام.

    * خط الهجوم: عبد الله آل سالم، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.

    وفيما يلي، نستعرض أبرز اللمحات الفنية، حول اختيارات جورجيوس دونيس، والنقاط المضيئة والمظلمة حول قائمة المونديال..


    استدعاء سالم واستبعاد الفرج .. ميزان دونيس "مائل أم عادل"؟

    لنتفق على نقطة واحدة، أنه بعد استبعاد سلمان الفرج، قائد نيوم، بات واجبًا حتميًا أن يتواجد سالم الدوسري، في قائمة المنتخب السعودي، في ظل ضرورة توفر "القائد"، رغم أن هذا الأمر كان محل لغط في السابق، حول مدى تمكن سالم من ممارسة شخصية القائد في المنتخب، بعد غياب الفرج لفترة طويلة بسبب إصابة الصليبي.

    سالم الدوسري انخفض مستواه نسبيًا، هذا الموسم، بالمقارنة - بالطبع - بالأداء في الموسم الماضي، في ظل "تكتيك" سيموني إنزاجي مع الهلال، الذي تحول من الضغط الهجومي إلى الاعتماد على المرتدّات، ومطالبة الدوسري بالمزيد من الانطلاقات من الخلف، لبناء المرتدّات الهجومية، ولعل هذا الأمر قد أثر على اللاعب أيضًا.

    ولكن، إذا ما عدنا إلى بطولة كأس العرب 2025، في ديسمبر الماضي، التي تقاسم فيها منتخبا السعودية والإمارات "المركز الثالث"، فإن سالم الدوسري فاجأ الجميع بأداء متميز، حيث اعتمدت خطورة الأخضر على تحركاته في الجبهة اليمنى، وصنع الأهداف من الكرات العرضية، ناهيك عن ثنائيته المتميزة مع محمد كنو، خاصة في العرضيات والكرات الرأسية.

    ولذلك، فإن انضمام سالم الدوسري لا يحمل أي نوع من المجاملات، أو بالاعتماد على الحرس القديم فقط، بل إن "التورنيدو"، لا يزال يثبت بأنه عنصر فارق مع المنتخب السعودي، ووجوده ضروري، وإن غاب القائد السابق، سلمان الفرج.

    إنزاجي وجيسوس قدما الحل إلى دونيس

    من المتعارف عليه في خطة دونيس، وإن اختلفت في بعض المباريات، هو اعتماده على رباعي الدفاع، الأمر الذي يجعلنا في انتظار رؤية طريقة المنتخب السعودي، تعتمد على خطة 4-4-2 أو 4-2-3-1.

    وفي حالة إذا ما قرر دونيس الاعتماد على سعود عبد الحميد، وفق مركزه مع لانس كجناح أيمن متأخر، أو لاعب وسط أيمن، فإن إنزاجي قدم الحل إلى مدرب الأخضر، عندما قرر الدفع بمتعب الحربي في الجبهة اليمنى، ما يعطي العديد من البدائل في تلك الجبهة، مع تواجد محمد أبو الشامات وعلي مجرشي.

    أيضًا، إذا ما رأينا كلًا من حسن كادش وزكريا هوساوي ونواف بوشل، في الطرف الأيسر، فإن جورج جيسوس قدم الحل أيضًا إلى دونيس، بتواجد أيمن يحيى، الذي جربّه مدرب النصر في عدة مراكز، سواءً كظهير أيسر أو جناح أيمن.

    ضحايا الأندية: ماذا هناك يا دونيس؟

    العنوان الأبرز في تلك القائمة، هي غياب عدد من النجوم الذين كان يتوقع تواجدهم في كأس العالم، ولكن يبدو أن أنديتهم جنت عليهم، بالتغيب عن القائمة.

    الحديث هنا عن مهند الشنقيطي، الذي كان أحد النقاط المضيئة في موسم الاتحاد "المظلم"، بعدما سجل 3 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة في الدوري وأبطال آسيا للنخبة، والذي كان أحد أبرز أسلحة سيرجيو كونسيساو، ولكن يبدو أن نتائج العميد الكارثية قد أثرت على حظوظه في التواجد في كتيبة دونيس.

    أيضًا، هناك مراد هوساوي، الذي كان بمثابة "رمانة الميزان" في الخليج، مع دونيس، قبل أن ينتقل إلى الهلال، وتقل دقائق مشاركته، ليغيب عن قائمة المونديال، بعدما نال الفرصة في كأس العرب.

    النموذج الثالث، وهو عنصر الشباب الذي تلقى ضربة من دونيس، بعدم التواجد في قائمة كأس العالم، مثل همام الهمامي الذي اعتمد عليه "الليث" في صنع التحولات الهجومية السريعة، والتراجع للمساندة الدفاعية، وكذلك عبد العزيز العليوة، الذي نال جائزة أفضل لاعب واعد في دوري روشن، ولعب دورًا كبيرًا مع الخلود، في التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    ربما هؤلاء كانوا ليصبحوا في قائمة كأس العالم، إذا ما كانوا في وضع أفضل مع أنديتهم، أو كانت نتائج فرقهم أفضل في الموسم الحالي.

    انتصار لدوري يلو ونجم الأهلي "علامة استفهام"

    ولعل من أبرز ملامح قائمة المنتخب السعودي، هو الانتصار لدوري يلو، بتواجد محمد العويس، حارس مرمى العلا، الذي يشارك بشكل أساسي مع فريقه.

    يُتوقع أن نشاهد منافسة شرسة بين العويس ونواف العقيدي، الذي كان أسير دكة البدلاء مع جورج جيسوس، في النصف الثاني من الموسم.

    أيضًا، هناك علامة استفهام حول غياب ريان حامد، مدافع الأهلي، والذي لعب دورًا بارزًا في رحلة الراقي نحو الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، ولكن يبدو أن ما قدمه ليس كافيًا لينال ثقة دونيس في المونديال.

  • لا مجال للمجازفة

    من المنطقي أن نقول إن ضيق الوقت لم يكن ليسعف جورجيوس دونيس في إجراء تغييرات شاملة في قائمة المنتخب السعودي، خاصة على الجانب الهجومي، ففي الوقت الذي قال فيه رينارد سابقًا إنه يفتقر إلى الهدّاف الحاسم، نجد دونيس يعتمد على نفس كتيبة رينارد في الخط الأمامي، بتواجد عبد الله آل سالم وعبد الله الحمدان وصالح الشهري وفراس البريكان.

    وهنا، يمكن التوقع أيضًا بأن خطورة المنتخب السعودي لن تأتي من هجوم المنطقة، بل بالاعتماد على الأطراف، والكرات العرضية، أو ببعض الحلول الفردية.

    النقطة المضيئة كانت في تواجد خالد الغنام، الذي تألق مع الاتفاق، وسلطان مندش الذي كان أفضل صفقة للهلال في الشتوية، وأثبت فعالية كبيرة جعلته محل ثقة إنزاجي في الطرف الأيمن.

  • كلمة أخيرة..

    ومن المقرر أن يحل المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة، برفقة إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي، ومن المتوقع أن يلجأ الأخضر إلى دفاع المنطقة، واللعب على إغلاق المساحات أمام الكبار، كما شاهدنا في تجربة منتخب مصر مع إسبانيا، في ودية مارس.

    أبرز التحديات أمام دونيس، في مركزي حراسة المرمى والهجوم، فالأول يشهد العقيدي والكسار وعبد القدوس عطية، أسرى دكة البدلاء، والعويس الذي ينافس على الصعود مع العلا، وكذلك الهجوم كما أشرنا سلفًا، في ظل قلة الأرقام التهديفية لهم في دوري روشن.