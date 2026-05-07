محمود خالد

طلبات جديدة من دونيس: استدعاء مدير تنفيذي الخليج للمنتخب السعودي في وجود فهد المفرج!

كواليس جديدة حول طاقم المنتخب السعودي..

في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب السعودي، لتجربة جديدة مع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2026، بات الحديث حول طبيعة عمل فهد المفرج، ومزيد من الكواليس داخل صفوف الأخضر.

المنتخب السعودي قرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، بسبب سوء نتائج "الصقور"، والتي جاءت هزائم شهر مارس، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، بعدما تعرض المنتخب لخسارتين أمام مصر برباعية نظيفة، وصربيا بهدفين مقابل هدف.

وذكرت تقارير إعلامية بأن فهد المفرج، المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال، سيرحل عن منصبه في 22 مايو الجاري، من أجل تولي ذات المنصب في المنتخب السعودي، خلال المرحلة المُقبلة.

في المقابل، تداولت أنباء بشأن رغبة جورجيوس دونيس في التعاقد مع محمد الكحل، المدير التنفيذي بنادي الخليج، فيما تم الكشف عن المزيد من الكواليس، حول اختيارات دونيس ما بين الكحل والمفرج.

    طلبات دونيس في المنتخب السعودي

    وفي هذا السياق، كشف الإعلامي عبد الرحمن العامر، عبر برنامج "دورينا غير"، عن الجديد حول طلبات جورجيوس دونيس، من أجل دعم المنتخب السعودي.

    وأضاف أن جورجيوس دونيس طلب محمد الكحل، المدير التنفيذي بنادي الخليج، وأحمد العجمي، المترجم الخاص بالخليج، للعمل في طاقمه، وأن تكون مرجعيتهما له.

    وأوضح العامر، أن فهد المفرج، لم يوقع - حتى الآن - على عقود تولي المنصب الإداري في المنتخب السعودي، فيما ينتظر أن يكون له فريقه الخاص، بخلاف طاقم دونيس.

  • الخليج لم يحصل على تعويض

    وكان أحمد خريدة، رئيس نادي الخليج، قد تحدث بشأن كواليس رحيل جورجيوس دونيس، بقوله إن خبر استعانة الاتحاد السعودي جاء بشكل مفاجئ وغير متوقع، وأن إدارة النادي بدأت التحرك سريعًا فور تلقي طلب الاتحاد.

    وفور إعلان الاتحاد السعودي عن انتقال دونيس لتدريب الأخضر، أعلن نادي الخليج فورًا عن تعيين الأوروجوياني جوس بويت، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم.

    وقال خريدة، إن إدارة الخليج، في نفس الليلة، عملت على إنشاء قائمة مصغرة، ثم بدأ الفرز، حتى وقع الاختيار على جوستافو، وتم التعاقد معه بعد ما يتراوح بين 48 ساعة وثلاثة أيام من طلب الاتحاد السعودي.

    ونوّه خريدة بأن الإدارة التنفيذية بنادي الخليج، تتفاوض مع الاتحاد السعودي، من أجل البحث حول "متأخرات" المدرب دونيس لدى النادي، مضيفًا أن النادي تكفل بعقد المدرب الجديد، دون أي تدخل من اتحاد الكرة، كما أن الخليج لم يحصل على أي تعويض من الاتحاد على الاستعانة بدونيس.

    في المقابل، وصف رئيس الخليج، تلك الخطوة بأنها أقل ما يمكن تقديمه للمنتخب الوطني، مضيفًا أن دونيس مناسب للغاية للمنتخب، كونه يملك معرفة غزيرة باللاعبين السعوديين في كل الأندية، كما أنه بسيط جدًا في التعامل والتواصل، وبالتالي سيسهل المهمة على الجميع.

    وطالب رئيس الخليج، اتحاد الكرة، بضرورة التعاقد مع مدير كرة مناسب، يملك معرفة سابقة بدونيس، ويعرف إسلوبه في التعامل.

    مسيرة دونيس في السعودية

    يعمل دونيس في الدوري السعودي منذ عام 2021 مع فرق الوحدة (فترتين)، الفتح والخليج، وقبلها عمل مدربًا للهلال في عام 2015 ولمدة عام وثلاثة أشهر فقط.

    لكنه كان مثمرًا بشكل كبير مع الزعيم، حيث قاده لتحقيق كأس الملك 2014-2015، وكأس ولي العهد وكأس السوبر 2015-2016.

    أما عن موسمه الحالي مع الخليج، فخاض به 29 مباراة، فاز في عشر، وتعادل في سبع، فيما خسر 12 مباراة.

    السعودية في كأس العالم

    ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي، في المجموعة الثامنة، من نهائيات كأس العالم 2026، حيث يستهل الأخضر مشواره بمواجهة أوروجواي، في الواحدة صباح يوم 16 يونيو، بتوقيت مكة المكرمة.

    ويلتقي المنتخب السعودي بنظيره الإسباني، في السابعة مساء 21 يونيو، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات، بمواجهة كاب فيردي، في الثالثة صباح 27 يونيو.