طلبات جديدة من دونيس: استدعاء مدير تنفيذي الخليج للمنتخب السعودي في وجود فهد المفرج!

في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب السعودي، لتجربة جديدة مع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2026، بات الحديث حول طبيعة عمل فهد المفرج، ومزيد من الكواليس داخل صفوف الأخضر.

المنتخب السعودي قرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، بسبب سوء نتائج "الصقور"، والتي جاءت هزائم شهر مارس، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، بعدما تعرض المنتخب لخسارتين أمام مصر برباعية نظيفة، وصربيا بهدفين مقابل هدف.

وذكرت تقارير إعلامية بأن فهد المفرج، المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال، سيرحل عن منصبه في 22 مايو الجاري، من أجل تولي ذات المنصب في المنتخب السعودي، خلال المرحلة المُقبلة.

في المقابل، تداولت أنباء بشأن رغبة جورجيوس دونيس في التعاقد مع محمد الكحل، المدير التنفيذي بنادي الخليج، فيما تم الكشف عن المزيد من الكواليس، حول اختيارات دونيس ما بين الكحل والمفرج.