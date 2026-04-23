جرس إنذار لـ"عيبين التجرد منهما واجب" .. جورجيوس دونيس مع المنتخب السعودي بشعار "مُجبر أخوك لا بطل"!

قياسًا على منافسي دونيس على مقعد خلافة رينارد – بحسب التقارير الصحفية – فالاتحاد السعودي لم يكن لديه أي حل آخر، خاصةً وأنه "مُضطر" لاختيار مدرب من داخل دوري روشن السعودي، في ظل ضيق الوقت، وطبيعة اللاعب السعودي الخاصة، التي تتطلب مدرب على علم به، إن أراد النهوض سريعًا من كبوته.

إن بدأنا بمنافسه البرتغالي جورج جيسوس فـ"شبه مستحيل" إخراجه من النصر حاليًا وربما حتى في الموسم المقبل، في ظل اقترابه من تحقيق لقبي دوري أبطال آسيا 2 ودوري روشن السعودي.

بالانتقال للإيطالي سيموني إنزاجي، فمهمته في الهلال لا مجال لإنهائها حاليًا حتى وسط الغضب الجم منه، في ظل منافسة الفريق على لقب دوري روشن، حيث يبتعد بفارق ثماني نقاط عن النصر "المتصدر"، لكن الزعيم خاض مباراة أقل.

أما البرازيلي بريكليس شاموسكا، فيقود التعاون للمنافسة على مقعد آسيوي في الموسم المقبل، حيث يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن.

أخيرًا سعد الشهري؛ المدير الفني للاتفاق، مرفوض من البداية – بحسابات الاتحاد السعودي لكرة القدم – الذي لا يفضل المدربين الوطنيين.

أما دونيس فقد كان يسكن بالخليج في "المنطقة الدافئة" بجدول ترتيب دوري روشن، حيث المركز الـ11 بـ31 نقطة من 27 مباراة، ولن يتضرر الفريق كثيرًا برحيله، مقارنة بمنافسيه كافة.

لكن بقدر المزايا التي يتمتع بها دونيس كمدرب من داخل دوري روشن وصاحب إنجازات مع غالبية الفرق التي قادها إلا أن هناك عيبين عليه التخلي عنهما، إن أراد أن يطول مشواره مع المنتخب السعودي..