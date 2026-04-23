Georgios Donis Saudi KSA GFX GOAL ONLY
زهيرة عادل

جرس إنذار لـ"عيبين التجرد منهما واجب" .. جورجيوس دونيس مع المنتخب السعودي بشعار "مُجبر أخوك لا بطل"!

المدرب اليوناني لن يكون مجرد مدرب مؤقت..

بعد تمسك منقطع النظير باستمراره ورفض التغيير، أخيرًا تحرك الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، منهيًا فترة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مع المنتخب الوطني الأول، لكنه يبقى "أن تأتي متأخرًا .. خير من ألا تأتي أبدًا!".

يوم الخميس، أعلن اتحاد الكرة رسميًا عن تعيين اليوناني جورجيوس دونيس مدربًا للمنتخب السعودي الأول خلفًا لهيرفي رينارد، بعد فسخ عقد الأخير بالتراضي بين الطرفين.

دونيس لن يكون مجرد "مدرب مؤقت" في ظل بقاء أقل من شهرين على انطلاق مشوار الأخضر في كأس العالم 2026، بل يمتد عقده حتى يوليو 2027، أي لما بعد نهاية النسخة المقبلة من كأس آسيا.


  • "مُجبر أخوك لا بطل"

    قياسًا على منافسي دونيس على مقعد خلافة رينارد – بحسب التقارير الصحفية – فالاتحاد السعودي لم يكن لديه أي حل آخر، خاصةً وأنه "مُضطر" لاختيار مدرب من داخل دوري روشن السعودي، في ظل ضيق الوقت، وطبيعة اللاعب السعودي الخاصة، التي تتطلب مدرب على علم به، إن أراد النهوض سريعًا من كبوته.

    إن بدأنا بمنافسه البرتغالي جورج جيسوس فـ"شبه مستحيل" إخراجه من النصر حاليًا وربما حتى في الموسم المقبل، في ظل اقترابه من تحقيق لقبي دوري أبطال آسيا 2 ودوري روشن السعودي.

    بالانتقال للإيطالي سيموني إنزاجي، فمهمته في الهلال لا مجال لإنهائها حاليًا حتى وسط الغضب الجم منه، في ظل منافسة الفريق على لقب دوري روشن، حيث يبتعد بفارق ثماني نقاط عن النصر "المتصدر"، لكن الزعيم خاض مباراة أقل.

    أما البرازيلي بريكليس شاموسكا، فيقود التعاون للمنافسة على مقعد آسيوي في الموسم المقبل، حيث يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن.

    أخيرًا سعد الشهري؛ المدير الفني للاتفاق، مرفوض من البداية – بحسابات الاتحاد السعودي لكرة القدم – الذي لا يفضل المدربين الوطنيين.

    أما دونيس فقد كان يسكن بالخليج في "المنطقة الدافئة" بجدول ترتيب دوري روشن، حيث المركز الـ11 بـ31 نقطة من 27 مباراة، ولن يتضرر الفريق كثيرًا برحيله، مقارنة بمنافسيه كافة.

    لكن بقدر المزايا التي يتمتع بها دونيس كمدرب من داخل دوري روشن وصاحب إنجازات مع غالبية الفرق التي قادها إلا أن هناك عيبين عليه التخلي عنهما، إن أراد أن يطول مشواره مع المنتخب السعودي..

  • صدام "محتمل" مع اللاعبين

    بالنظر لحالة لاعبي المنتخب السعودي في الأشهر الأخيرة، تحديدًا في معسكر مارس الماضي، فربما يحدث صدام مبكر بينهم وبين دونيس، إن استمرت نفس الروح بعد رحيل هيرفي رينارد.

    لاعبو الأخضر في وديتي مصر وصربيا بمارس الماضي كانوا "أشباحًا" في الملعب، فلا روح ولا قتالية.

    هذا العيب لم يخجل دونيس من انتقاد لاعبي الخليج علنًا عليه أمام وسائل الإعلام..

    ففي أبريل الماضي، بعد التعادل (2-2) مع الخلود في دوري روشن، قال المدرب اليوناني في مؤتمره الصحفي: "لو شاركت أنا في المباراة، لشكلت خطورة على مرمى الخصم، الحياة عبارة عن شغف وطموح لتحقيق النتائج"، في إشارة لتقصير لاعبيه.

    وواصل حينهما: "لن أحيي لاعبي الخليج الليلة لأن أداءهم كان سيئًا، علينا أن نكون واقعيين، فعندما لا نواجه الواقع، لا يمكن تصحيح الأخطاء، لو كنت لاعبًا وقال لي مدربي هذا الكلام، سآكل العشب وأقاتل من أجل الفريق".

    بقدر واقعية تصريحات دونيس، بقدر ما يكره الكثير من اللاعبين أسلوب الانتقاد العلني في المؤتمرات الصحفية، وإلا فما حاجة باجتماعات الغرف المغلقة.

    هذا ينقلنا للحديث عن الأسلوب الصدامي للإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني الأسبق للمنتخب السعودي، والذي تسبب في توتر علاقته ببعض اللاعبين ومن ثم رحيله عن الأخضر.

    صحيح أن دونيس ليس صداميًا بنفس درجة مانشيو إلا أن تفكيره في اعتماد نفس الأسلوب مع لاعبي المنتخب السعودي قد يزيد من التوتر داخل الأخضر.

  • جرس إنذار لملف المواهب

    واحدة من أكبر عيوب المدربين الذين تعاقبوا على المنتخب السعودي في السنوات الأخيرة هي السير في دائرة واحدة تقريبًا، دون السعي للبحث عن وجه جديدة تخدم الأخضر ومستقبله.

    وواحدة من عيوب الكرة السعودية بشكل عام هي عدم الاهتمام بالمواهب الشابة بالقدر الكافي، رغم التعاقد مع أكثر من موهبة من ملاعب أوروبا في العامين الأخيرين، لكن التقصير في الداخل موجود.

    وهذا العيب تحديدًا ما انتقد عليه دونيس الموسم الجاري مع الخليج..

    فريق الخليج تحت 21 عامًا والمشارك في دوري جوّي للنخبة، برز منه اسمان هما عبدالله زين الدين وحسين السلطان.

    زين الدين تحديدًا أكثر من لفت الأنظار، لكن رغم ذلك لم يستعن به دونيس مع الفريق الأول للخليج سوى لـ13 دقيقة فقط أمام ضمك (دقيقتين)، وأمام الفيحاء (11 دقيقة)، بدوري روشن 2025-2026.

    السلطان ربما كان أفضل حالًا، إذ خاض مع الفريق الأول للخليج تسع مباريات في دوري روشن وكأس الملك بواقع 224 دقيقة، لكن في الأخير تم إعارته في الشتاء الماضي إلا الجبلين وحتى نهاية الموسم الجاري.

    الحقيقة أنه لا يمكن الحكم على دونيس بالنظر لاستعانته بمواهب مع الخليج في الموسم الجاري، في ظل حاجة الفريق للهروب من المناطق المؤدية للهبوط.

    وحاليًا مع المنتخب السعودي وقبل أقل من شهرين من كأس العالم لا مجال لذلك أيضًا، لذا الحكم عليه بشكل أدق سيكون ما بعد نهاية المونديال وقبل كأس آسيا 2027.

  • مسيرة دونيس في السعودية

    أخيرًا، لنلقي نظرة سريعًا على مسيرة جورجيوس دونيس في المملكة العربية السعودية..

    يعمل في الدوري السعودي منذ عام 2021 مع فرق الوحدة (فترتين)، الفتح والخليج، وقبلها عمل مدربًا للهلال في عام 2015 ولمدة عام وثلاثة أشهر فقط.

    لكنه كان مثمرًا بشكل كبير مع الزعيم، حيث قاده لتحقيق كأس الملك 2014-2015، وكأس ولي العهد وكأس السوبر 2015-2016.

    أما عن موسمه الحالي مع الخليج، فخاض به 29 مباراة، فاز في عشر، وتعادل في سبع، فيما خسر 12 مباراة.

    واللافت أنه لم يحقق إلا فوزًا وحيدًا في آخر 12 مباراة مع الخليج، بينما تعادل في أربع مباريات، وخسر السبعة لقاءات الأخرى.

