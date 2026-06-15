"لم نشارك من أجل الدفاع": دونيس يوجه رسالة بعد استبعاد أبو الشامات .. ويستشهد بلحظة الأرجنتين قبل مواجهة أوروجواي!

وفي سياق متصل، تلقى مدرب الخليج السابق، سؤالًا بشأن منتخب أوروجواي، الذي لم يخض أي مواجهة ودية، وتدرب في المكسيك قبل الوصول إلى ميامي، وما إذا كان المنافس اللاتيني ينظر إلى السعودية وكاب فيردي باعتبارهما التحضير لملاقاة إسبانيا في كأس العالم.

وعلّق دونيس على هذا الأمر، بقوله "لا أستطيع أن أجيب حول تحضيرات المنتخبات الأخرى، فهذه ليست مسؤوليتي، نقوم بتحليل الخصم وطريقة لعبه بشكل جيد، وتركيزنا على لقاء الغد، وهي مواجهة مهمة أمام فريق قوي ومدرب رائع، ويجب أن يمتلك الأخضر الذكاء والإصرار، وهذا ما سيقوم به.

واستشهد دونيس، بالفوز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي على الأرجنتين في مونديال قطر، ليؤكد أن كل التوقعات متاحة في كرة القدم، مضيفًا "من كان يتخيل أن السعودية ستحقق الانتصار في تلك المباراة؟ من المهم معرفة الخصم والإيمان والتعامل مع أي ظروف، ولا نستطيع معرفة ما سيحدث، هذا يعتمد على طريقتنا وتركيزنا، ونحن ندرك إمكاناتنا وإمكانات الخصم".

وحول مواجهة نجوم على غرار فيديريكو فالفيردي، متوسط ميدان ريال مدريد، في المواجهة، قال دونيس إن كل مدرب وكل فريق يملك فلسفته الخاصة، وأنه عندما كان في دوري أبطال أوروبا، لعب ضد برشلونة، وكان يمتلك وقتها ميسي ونيمار ولويس سواريز، مبينًا أن التركيز ليس على الأفراد، ولكن على المجموعة ككل.