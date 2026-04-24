فيديو | "لم يهزم سوى الهلال ويخسر في غياب هذا اللاعب" .. أرقام دونيس تضعه في قفص الاتهام قبل قيادة السعودية بكأس العالم!

البعض ليس سعيدًا بخليفة هيرفي رينارد

فور الإعلان بشكل رسمي عن توليه مهمة قيادة المنتخب السعودي، ظهرت بعض علامات التشكيك في جورجيوس دونيس مدرب الأخضر المنتظر في كأس العالم 2026.

الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن تلك الأنباء أمس، الخميس، لتنتهي حقبة الفرنسي هيرفي رينارد مع الفريق، بعد سلسلة من المستويات المحبطة، كان آخرها في الهزيمتين ضد مصر وصربيا في التوقف الدولي الأخير.

    مدة تعاقد دونيس مع السعودية

    دونيس لن يكون مجرد "مدرب مؤقت" في ظل بقاء أقل من شهرين على انطلاق مشوار الأخضر في كأس العالم 2026، بل يمتد عقده حتى يوليو 2027، أي لما بعد نهاية النسخة المقبلة من كأس آسيا.

    وهو الأمر الذي خرج بعض النقاد الرياضيين من أجل الحديث عنه وعلى رأسهم عماد السالمي وخالد السعود، حيث يؤمن كل منهما أن دونيس ليس مناسبًا كمدرب للمشروع.

  • ماذا قال السالمي؟

    الناقد السعودي قال عبر برنامج "أكشن مع وليد":"عند التعاقد مع مدرب هناك شيء اسمه إدارة أزمة والتعامل مع مشروع، نحن الآن لسنا في أزمة، كنا نريد التعاقد مع مدرب يقودنا في كأس العالم ويناسبنا لما بعد ذلك".

    وأضاف:"نحن نهدف أيضًا إلى كأس الخليج وكأس آسيا، وليس المونديال فقط، هناك بعض المدربين يجيدون إدارة الأزمة، والبعض الآخر يمكنه البناء في مشروع وخطة شاملة".

    وتابع:"هل دونيس مناسب للمنتخب السعودي؟ كيف يلعب؟ إنه يعتمد على البناء من الخلف والضغط العالي، ويحتل المركز السادس في دوري روشن من ناحية الاستحواذ، كما أنه يخسر من دون كوستاس فورتونيس، لقد سجل وصنع نصف أهداف الفريق".

    وعن مبارياته ضد الكبار:"خسر كل المباريات أمام الأندية الجماهيرية، وفاز في واحدة فقط أمام الهلال، ومن ناحية الشباك النظيفة في دوري روشن فهو يحتل المركز الثامن عشر، وهذا لا يناسبنا لأننا نعاني دفاعيًا ونحتاج لمدرب يحل هذه الأزمة، ما يحدث لنا الآن يشبه تمامًا سيناريو الهلال وسيموني إنزاجي".


    وفي سياق متصل قال خالد السعود:"هل شاهد المسؤول عن المنتخب السعودي أرقام دونيس مع الخليج؟ لو فعل ذلك فلن يتعاقد معه أبدًا، إحصائياته مخيفة للغاية بالنسبة لأي مدرب".

    وأوضح:"تعاقدنا مع مدرب قبل حوالي 53 يومًا من كأس العالم، الاستلام الفعلي سيكون بعد نهاية الدوري، وفي ظل الوضع الحالي يجب أن نتحلى بالواقعية لأنه لا يمتلك عصى سحرية لتغيير الوضع الحالي".

    وأنهى حديثه:"أعجبني من خلال تجاربه مع الهلال والفتح والخليج، ولكنه لم ينل شرف تدريب المنتخب اليوناني، واسمه غير متواجد على الساحة العالمية بين المدربين الكبار، ربما من المنطقي الاعتماد عليه كمدرب طوارىء وليس كمشروع".


    مسيرة دونيس في السعودية

    يعمل دونيس في الدوري السعودي منذ عام 2021 مع فرق الوحدة (فترتين)، الفتح والخليج، وقبلها عمل مدربًا للهلال في عام 2015 ولمدة عام وثلاثة أشهر فقط.

    لكنه كان مثمرًا بشكل كبير مع الزعيم، حيث قاده لتحقيق كأس الملك 2014-2015، وكأس ولي العهد وكأس السوبر 2015-2016.

    أما عن موسمه الحالي مع الخليج، فخاض به 29 مباراة، فاز في عشر، وتعادل في سبع، فيما خسر 12 مباراة.




