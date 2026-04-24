فيديو | "لم يهزم سوى الهلال ويخسر في غياب هذا اللاعب" .. أرقام دونيس تضعه في قفص الاتهام قبل قيادة السعودية بكأس العالم!

الناقد السعودي قال عبر برنامج "أكشن مع وليد":"عند التعاقد مع مدرب هناك شيء اسمه إدارة أزمة والتعامل مع مشروع، نحن الآن لسنا في أزمة، كنا نريد التعاقد مع مدرب يقودنا في كأس العالم ويناسبنا لما بعد ذلك".

وأضاف:"نحن نهدف أيضًا إلى كأس الخليج وكأس آسيا، وليس المونديال فقط، هناك بعض المدربين يجيدون إدارة الأزمة، والبعض الآخر يمكنه البناء في مشروع وخطة شاملة".

وتابع:"هل دونيس مناسب للمنتخب السعودي؟ كيف يلعب؟ إنه يعتمد على البناء من الخلف والضغط العالي، ويحتل المركز السادس في دوري روشن من ناحية الاستحواذ، كما أنه يخسر من دون كوستاس فورتونيس، لقد سجل وصنع نصف أهداف الفريق".

وعن مبارياته ضد الكبار:"خسر كل المباريات أمام الأندية الجماهيرية، وفاز في واحدة فقط أمام الهلال، ومن ناحية الشباك النظيفة في دوري روشن فهو يحتل المركز الثامن عشر، وهذا لا يناسبنا لأننا نعاني دفاعيًا ونحتاج لمدرب يحل هذه الأزمة، ما يحدث لنا الآن يشبه تمامًا سيناريو الهلال وسيموني إنزاجي".



