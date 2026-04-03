جود بيلينغهام يتقدم «خطوة بخطوة»؛ مدرب ريال مدريد يتطرق إلى الحالة «غير المعتادة» لإصابة لاعب الوسط بعد استبعاده من مباريات إنجلترا الودية
كان غياب بيلينغهام عن صفوف «الأسود الثلاثة» مفاجأةً، لا سيما بعد ضمه إلى التشكيلة الأخيرة التي أعلنها توخيل استعدادًا لكأس العالم 2026. تم استبعاد لاعب الوسط من تشكيلة المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع أوروغواي، وظل بديلاً لم يشارك في المباراة التي خسرها المنتخب 1-0 أمام اليابان في ويمبلي. قبل فترة التوقف، لم يشارك نجم بيرمنغهام سيتي السابق سوى في 16 دقيقة فقط ضد أتلتيكو مدريد، في أول ظهور له بعد غياب دام 44 يوماً.
أربيلوا يشرح نهجه
وفي حديثه من غرفة الصحافة في فالديبيباس قبيل مباراة ريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني، أقر أربيلوا بأنه على الرغم من أن الظروف كانت غير عادية، إلا أنه يحترم القرار المتخذ لحماية اللاعب. وشدد المدرب على أن الأولوية تظل تتمثل في إعادة بيلينغهام إلى أفضل لياقة بدنية له بعد غيابه الطويل عن الملاعب.
وقال أربيلوا: "كانت حالة جود غير عادية بعض الشيء، لأنه لعب بضع دقائق ضد أتلتيكو، لكن توخيل قرر عدم إشراكه الآن. لم يرغبوا في المخاطرة. جود ذكي بما يكفي ليخوض بعض التدريبات الجيدة. وهو جاهز للمساعدة غدًا. نحتاج إليه لاستعادة لياقته البدنية. لم يكن لدي أي خطة، المدرب الإنجليزي هو من وضع الخطة. بالنسبة لي، لا يمثل عدم مشاركته مشكلة. بالنسبة لي، سيكون لاعباً أساسياً ويحتاج إلى استعادة أفضل مستوياته، وهذا يتحقق من خلال اللعب. لقد غاب لفترة طويلة وسنضطر إلى المضي خطوة بخطوة".
الاندماج التدريجي في الفريق الأول
مع اقتراب جدول مباريات مزدحم، تتوخى إدارة ريال مدريد الحذر من إعادة لاعب الوسط النجم إلى التشكيلة الأساسية بسرعة كبيرة، وذلك لتجنب أي انتكاسات محتملة خلال المرحلة الأخيرة من الموسم. وأضاف أربيلوا: "أخطط لإشراك أفضل تشكيلة للفوز بالمباراة. لدينا ثلاث مباريات صعبة للغاية في ستة أيام؛ ولا مجال للخطأ. وغداً سأشرك أفضل تشكيلة ممكنة. ورغم أنني أقول ذلك دائماً، إلا أننا سنحتاج إلى الجميع، وهذا الأمر أصبح واضحاً".
تحديد جدول مباريات «البلانكوس»
يتخلف ريال مدريد عن برشلونة المتصدر بفارق أربع نقاط في الدوري الإسباني مع بقاء تسع مباريات فقط، مما يجعل عودة بيلينغهام أمراً حيوياً في السباق على اللقب. ويشمل جدول مباريات أبريل المكثف مواجهة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ، إلى جانب مباريات محلية ضد جيرونا وديبورتيفو ألافيس وريال بيتيس. وفي مواجهة المزيد من المواجهات الحاسمة، بما في ذلك رحلة إلى إشبيلية في مايو، يجب على أربيلوا التعامل مع التعب المتزايد لفريقه لتجنب خسارة أرضية في سعيه نحو اللقب.