جود بيلينغهام في "سباق مع الزمن" بينما يقدم مدرب إنجلترا توماس توخيل آخر المستجدات حول نجم ريال مدريد المصاب
جراحة الكتف ومشكلة أوتار الركبة: مشاكل اللياقة البدنية التي يعاني منها بيلينغهام
غاب بيلينغهام عن مباريات إنجلترا في بداية موسم 2025-26 بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف الصيف الماضي. تم اتخاذ هذا القرار لمعالجة مرض طويل الأمد، مما سمح للاعب البالغ من العمر 22 عامًا بالشعور بالراحة التامة في جسده مرة أخرى.
كان هذا هو الحال عندما شارك في مباريات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث تقدم بيلينغهام بخطوات سريعة مع سعي ريال مدريد لتحقيق المزيد من الإنجازات الكبرى على الصعيدين المحلي والدولي.
لكن التقدم توقف فجأة في 1 فبراير بعد أقل من 10 دقائق من مباراة الدوري الإسباني مع رايو فايكانو. اضطر بيلينغهام إلى مغادرة الملعب وهو يبكي بعد أن أمسك بساقه وسقط على العشب.
في البداية، قيل إن نجم ريال مدريد سيغيب لمدة خمسة أسابيع فقط، مما قد يجعله قادرًا على المشاركة في مباريات المنتخب الوطني في مارس. لكن التقارير في إسبانيا تشير الآن إلى أن بيلينغهام قد يغيب لمدة شهرين.
توشيل يقدم آخر المستجدات حول إصابة بيلينغهام
يعترف توخيل بأنه قد يفتقد لاعبًا بارزًا عندما تواجه إنجلترا أوروغواي واليابان، في آخر مبارياتها قبل الإعلان عن تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس العالم.
وقال توخيل، مدرب منتخب إنجلترا الذي وقع عقدًا جديدًا، عندما سُئل عن بيلينغهام في قرعة دوري الأمم الأوروبية: "النادي [ريال مدريد] أكثر حذرًا بشأن توقعات فترة تعافيه. جود يبذل قصارى جهده، ونحن نعرف أنه شخص مصمم ومحترف للغاية.
"سيبذل قصارى جهده ليكون معنا في مارس. بالطبع نحن على اتصال، وهذا أمر طبيعي، ونتمنى له كل التوفيق... سنساعده وندعمه بكل ما في وسعنا. إنها سباق صغير مع الزمن".
وتابع المدرب الألماني قائلاً، مع مباريات مارس في ويمبلي التي تمنحه فرصة لإلقاء نظرة على اللاعبين الذين هم على هامش فريقه: "شخصياً، أنا متفائل [بشأن لياقة بيلينغهام]. لكنني لست متأكداً."
من سيفوز بسباق المنافسة على المركز رقم 10 في منتخب إنجلترا؟
رفع بيلينغهام رصيده من المباريات الدولية مع المنتخب الأول إلى 46 مباراة عندما لعب مع إنجلترا في مباريات نوفمبر ضد صربيا وألبانيا. ويواجه منافسة شرسة على مركز رقم 10 من لاعبين مثل مورغان روجرز وكول بالمر وفيل فودن ومورغان جيبس-وايت.
تحدث المهاجم الإنجليزي السابق مايكل أوين إلى GOAL عن المنافسة على مراكز صناعة اللعب في تشكيلة المنتخب الإنجليزي وكيف يمكن لتوخيل أن يضم أكثر من لاعب مبدع إلى تشكيلته الأساسية: "أعتقد أن مورغان روجرز يبدو المرشح الأوفر حظًا - يبدو أنه المفضل لدى توخيل مؤخرًا. يبدو أنه معجب به.
"سأجد مكانًا لجود بيلينجهام إذا كان لائقًا. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وليس فقط أفضل لاعبي إنجلترا. يعتمد الكثير على ما إذا كان توخيل سيدفع أحد هؤلاء العشرة إلى مركز أوسع ليلائمهم.
"هل هناك لاعب واضح على الجانب الأيسر سيبدأ المباراة؟ هناك بعض المرشحين. إذا كان اثنان من هؤلاء اللاعبين رقم 10 يلعبان بشكل استثنائي، فهل يمكنه دفع أحدهم إلى الجانب الأيسر؟
"إذا كان الجميع في حالة بدنية جيدة للغاية ويقدمون أفضل ما لديهم، فإن جود بيلينغهام هو أفضل لاعب في هذا المركز في البلاد بالنسبة لي. ولكن هناك بعض الشروط قبل ذلك".
مباريات إنجلترا: افتتاح كأس العالم في 17 يونيو
من المتوقع أن تستدعي إنجلترا بيلينغهام بغض النظر عما إذا كان سيشارك في المباريات الدولية في مارس أم لا، حيث أن سجله الحافل بالإنجازات يكفي لتبرير استدعائه. سيخوض منتخب الأسود الثلاثة مباراتين في فلوريدا، مما سيساعده على الاستعداد للمنافسة في البطولة، قبل أن يبدأ سعيه نحو المجد في كأس العالم بمواجهة كرواتيا في 17 يونيو.
