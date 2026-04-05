جود بيلينغهام سيجلس على مقاعد البدلاء في مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا بسبب مخاوف من إصابته
بيلينغهام يستعد لتولي دور احتياطي
يواجه ريال مدريد مهمة صعبة عندما يستقبل بايرن ميونيخ على ملعب سانتياغو برنابيو في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ومع ذلك، من المتوقع أن يغيب بيلينغهام عن التشكيلة الأساسية للبلانكوس، حيث تشير تقارير صحيفة OK Diario إلى أن لاعب الوسط لا يزال يفتقر إلى اللياقة البدنية اللازمة للمنافسة بأعلى مستوى من الشدة منذ صافرة البداية.
كان النجم الإنجليزي محور اهتمام ريال مدريد هذا الموسم، لكن افتقاره إلى الإيقاع في الآونة الأخيرة أصبح مصدر قلق كبير للجهاز الفني. ولن يكون في التشكيلة الأساسية في مباراة الثلاثاء.
والحقيقة هي أن افتقاره إلى اللياقة البدنية لا يزال كبيرًا، مما يجبر ألفارو أربيلوا على البحث عن خيارات بديلة في خط الوسط الماسي لضمان قدرة الفريق على منافسة العملاق الألماني.
ميليتاو جاهز للعودة إلى خط الدفاع
ورغم أن الأخبار المتعلقة بـ«بيلينغهام» تبدو محبطة، إلا أن هناك بصيص أمل للعملاق الإسباني يتمثل في «إيدر ميليتاو». فقد نجح المدافع البرازيلي في اجتياز مسار طويل نحو التعافي عقب إصابة عضلية خطيرة في العضلة الفخذية الثنائية الرأس، والتي شملت الوتر القريب.
على الرغم من أنه كان بإمكانه العودة في وقت أبكر، إلا أن الطاقم الطبي اختار اتباع نهج حذر لضمان وصوله إلى لياقة بدنية بنسبة مائة بالمائة.
أثبت المدافع جاهزيته خلال مشاركته لمدة 30 دقيقة ضد مايوركا، حيث لم يبدُ حادًا دفاعيًا فحسب، بل تمكن أيضًا من تسجيل هدف. إذا لم تحدث أي انتكاسات، فسوف يشكل خط الدفاع مع روديجر.
أربيلوا يواجه معضلة في اختيار التشكيلة
في أعقاب الخسارة المفاجئة أمام مايوركا، يتعرض أربيلوا لضغوط من أجل إيجاد التوازن المناسب استعدادًا لاستقبال بايرن ميونيخ. ومع توقع غياب بيلينغهام عن التشكيلة الأساسية، تدور المعضلة التكتيكية حول من سيملأ الفراغ الإبداعي.
أردا غولر وتياجو بيتارش هما المرشحان الرئيسيان لتولي زمام الأمور في مركز خط الوسط الهجومي، في الوقت الذي يسعى فيه ريال مدريد إلى حسم مباراة الذهاب لصالحه.
تتصاعد الضغوط في ملعب البرنابيو
لا يمكن أن تكون الرهانات أكبر من ذلك بالنسبة لريال مدريد، الذي يحاول الانتقال من خيبة الأمل المحلية إلى الطموح الأوروبي. يمثل المواجهة مع بايرن ميونيخ مفترق طرق في موسمه، مع تزايد خطر أن يكون هذا العام «خاليًا من الألقاب».
الهدف بسيط: تحقيق نتيجة تضعهم في موقف قوي قبل مباراة الإياب في ملعب أليانز أرينا بعد أسبوع. تحدث أربيلوا عن الحاجة إلى التركيز بعد هزيمة مايوركا، قائلاً: "أريد من اللاعبين أن يفكروا في مباراة الثلاثاء".