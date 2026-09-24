"لم أكن أعلم أن هذا موجود" .. جود بيلينجهام مذهول بعد استقباله جائزة مفاجئة من كأس العالم!

سجّل بيلينجهام سبعة أهداف في ثماني مباريات خلال البطولة الصيفية، مسجّلاً رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الأهداف للاعب من إنجلترا في نسخة واحدة من كأس العالم. وسجّل لاعب الوسط ثنائيتين ضد المكسيك والنرويج، قبل أن يعود إلى طريق التسجيل في الفوز على فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث.

هذا الرصيد وضع بيلينجهام، في المركز الثالث "مناصفةً" في ترتيب هدّافي البطولة، خلف كيليان مبابي وليونيل ميسي فقط. ومع ذلك، تفوّق لاعب ريال مدريد على إرلينج هالاند، ليظفر منفرداً بالحذاء البرونزي، بفضل تمريرة حاسمة سجّلها خلال البطولة، مقابل لا شيء للمهاجم النرويجي.