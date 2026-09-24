ZUMA Press Wire
ترجمه
"لم أكن أعلم أن هذا موجود" .. جود بيلينجهام مذهول بعد استقباله جائزة مفاجئة من كأس العالم!
الاعتراف المتأخر بإنجازات في البطولة
سجّل بيلينجهام سبعة أهداف في ثماني مباريات خلال البطولة الصيفية، مسجّلاً رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الأهداف للاعب من إنجلترا في نسخة واحدة من كأس العالم. وسجّل لاعب الوسط ثنائيتين ضد المكسيك والنرويج، قبل أن يعود إلى طريق التسجيل في الفوز على فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث.
هذا الرصيد وضع بيلينجهام، في المركز الثالث "مناصفةً" في ترتيب هدّافي البطولة، خلف كيليان مبابي وليونيل ميسي فقط. ومع ذلك، تفوّق لاعب ريال مدريد على إرلينج هالاند، ليظفر منفرداً بالحذاء البرونزي، بفضل تمريرة حاسمة سجّلها خلال البطولة، مقابل لا شيء للمهاجم النرويجي.
- AFP
"لم أكن أعلم أن ذلك موجود"
على تطبيق JB5 الشخصي الخاص به، شارك بيلينجهام صورة لكأسه التي تم تسليمها حديثًا، موضوعة في علبة العرض الخاصة بها. وأعرب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا عن دهشته من هذا التكريم، معترفًا صراحةً بأنه كان يجهل تمامًا وجود هذه الجائزة.
وكتب بيلينجهام مرفقًا بالصورة: "الحذاء البرونزي لكأس العالم... لم أكن أعلم أنه موجود، ولكن شكرًا على أي حال".
ويُمنح الحذاء البرونزي من الفيفا منذ بطولة 1982 في إسبانيا، ومن بين الفائزين السابقين أيقونات كرة القدم مثل زيكو، وجاري لينيكر، ورونالدو، ونيمار. ويُعد مجموع بيلينجهام البالغ سبعة أهداف الأعلى على الإطلاق المسجل لفائز بالمركز الثالث.JB5 App
صيف لا يُنسى مع إنجلترا
مثّلت البطولة الصيفية رابع منافسة دولية كبرى لبيلينجهام، وأكسبته مستوياته المميزة - لاحقاً - مكاناً في التشكيلة المثالية للبطولة. وقد أدى شكله الغزير بالأهداف في أمريكا الشمالية إلى مضاعفة إجمالي أهدافه مع منتخبه، والذي بلغ الآن 13 هدفًا في 56 مباراة دولية.
وكانت مساهماته حيوية في مساعدة فريق توماس توخيل على بلوغ الدور نصف النهائي، حيث سقط في النهاية أمام الأرجنتين قبل أن يحرز المركز الثالث ضد فرنسا. وقد مدّد لاعب وسط ريال مدريد هذا الزخم بشكل مثالي في الدوري، مسجلاً ثلاثة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في أول سبع مباريات له في الليجا.
- AFP
تستأنف تشكيلة توخيل المعدّلة المنافسة
ستسعى بيلينجهام الآن إلى تعزيز مجموع مبارياتها الدولية بينما تعود إنجلترا إلى دوري الأمم خلال فترة التوقف الحالية. ومن المقرر أن تستضيف إنجلترا، أبطال العالم، إسبانيا، في ملعب ويمبلي يوم السبت، فيما سيكون أول مبارياتها منذ ملحق كأس العالم في منتصف يوليو.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا