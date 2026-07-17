"الأسد لا يتباهى بصوت عال" .. بيلينجهام ينشر قصيدة مؤثرة من سائق حافلة إنجلترا بعد خيبة أمل كأس العالم!

ونشر بيلينجهام القصيدة المطولة، التي تسلط الضوء على الأهمية الحيوية للمرونة النفسية، وضبط النفس، والحفاظ على وحدة الفريق عن مواجهة الصعوبات على أرض الملعب، حيث جاءت كلمات القصيدة على النحو التالي..

"الأسد لا يتباهى بصوت عالٍ، ولا يسعى وراء مديح كل جمهور.

فهو يعلم أن الزئير الذي يهز الليل، يولد عندما يواجه الخوف بالقوة.

المباراة ليست مع الخصم وحده، بل الملعب الحقيقي هو الذات المجهولة.

قبل أن تُمرر الكرة برشاقة، يجب أن يكون القلب قد فاز أولاً بسباقه.

فالقوة هي أكثر من مجرد السرعة في الركض، أو الثبات القوي بكل مسمار في الحذاء.

إنها تكمن في الإرادة الحديدية، لتسلق التل الأكثر انحدارًا من جديد.

يتعب الجسد. وتضيق الرئتان. وتثقل الساقان في خضم المعركة.

ومع ذلك، ترفض العقول الثابتة التراجع، فتسحب الأجساد المتعبة لتقف على قدميها.

الصبر صديق مخلص، يسير بجانبك حتى النهاية.

بينما يستسلم الآخرون لأوامر الألم، تهمس لك بهدوء: "اثبت في مكانك".

العقل الذكي يتفوق على الأقوياء الذين يندفعون بغضب طوال اليوم.

التمهل والصبر، والخطى المتأنية، ستتغلبان إلى الأبد على التسرع المتهور.

قد يرى الصقر الملعب من أعلى، والأسد ينتصر بفضل الحب الثابت

في كل حركة، وكل اندفاع، حيث تتحد العقول المتعددة لتصبح عقلًا واحدًا.

فالتكتيكات ليست حيلًا خفية، بل حكمة صقّلها الميدان.

أن تعرف متى يكون الضغط مفيدًا، ومتى يصبح ضبط النفس هو السبيل.

قد تهب العاصفة. وقد يصرخ الجمهور. وقد ترفض النتيجة أن تصل إلى السماء.

ومع ذلك، لا شيء من هذا يتحكم في الروح التي يحدد هدفها مسار كل هدف.

لا يمكن لأي حكم أن يسلبك خيارك. ولا يمكن لأي أغنية معادية أن تطغى على صوتك.

قد يهتز العالم، وقد تحترق الليلة، لكن إجابتك هي التي تحدد المنعطف الأخير.

ارتدت إنجلترا شعار "الأسود الثلاثة" المتألق، دون أن تسعى وراء نور المجد الزائل.

بل سعت بدلاً من ذلك إلى جائزة أسمى، وهي السيطرة على الذات أمام أعين الناس.

وثقوا بأقدام دربتها السنين، وثقوا بعقول اكتسبت الهدوء.

وثقوا بقلوب لا تنحني، رغم أن كل دقيقة كانت تقترب من النهاية.

حركة واحدة مثالية، تمريرة واحدة غير أنانية، لحظة واحدة ولدت من مهام لا حصر لها.

انفتحت الشباك، ووقف الجمهور، وارتجف الرعد بين الأصدقاء والأعداء.

النصر يخص أولئك، الذين يتحكمون في أنفسهم قبل أن تهبط عليهم الضربات.

وبالتالي اكتسبوا شهرة أعظم، من أولئك الذين يكتفون بلعب المباراة فحسب.

أطلق الصافرة، وانتهت المباراة، وفاز "الأسود الثلاثة" بجهودهم.

أصبح الفوز هو النتيجة، ورفع الكأس إلى الأبد.

لكن الانتصار الأعظم، الذي يتضح للعيان، كان السيطرة الهادئة على النفس.

فالجوائز تفقد بريقها، والجماهير تهدأ، والزمن نفسه يدوم أطول من كل المهارات.

أما أولئك الذين يتحكمون في قلوبهم وعقولهم، فيتركون الخوف والشك وراءهم بعيدًا.

فسلكوا طريق الأسد القديم، وحملوا كل عبء بهدوء.

يواجهون كل محنة بثبات وإخلاص، فليكن الانضباط هو قوتكم.

فالحظ لا يحابي الصاخبين، ولا يتوج دائمًا الحشد الأكبر.

غالبًا ما يسير الحظ بجانب الشخص الذي انتصر في أصعب معاركه.

ليس على أرض الملعب تحت الأضواء، بل في أعماقه، خلال الليالي الطوال.

وعندما تنطلق صافرة النهاية، ويرفع النصر أجنحته الذهبية.

فسيظل الصراخ الأصدق يُسمع، روح أصبحت قوية. روح واثقة."