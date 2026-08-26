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أحمد فرهود

انصفوا جود بيلينجهام: 45 دقيقة تطمئن جمهور ريال مدريد.. ولقطة "بدائية" أمام سوسييداد قد تدمر موسم جوزيه مورينيو!

فقرات ومقالات
ريال مدريد
جود بيلينجهام
جوزيه مورينيو
فينيسيوس جونيور
ريال مدريد ضد ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
الدوري الإسباني

انتصار جديد للريال..

"هل هو موسم ريال مدريد؟!".. هكذا يُحق لجمهور العملاق الإسباني أن يتساءل؛ بعد البداية الجيدة للفريق الأول لكرة القدم، مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

بداية "ريال مورينيو" الجيدة؛ جاءت بتحقيق انتصارين متتاليين، في مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

نعم.. ريال مدريد فاز (2-1) على مستضيفه إسبانيول، مساء السبت الماضي؛ قبل أن يضرب ريال سوسييداد بـ"رباعية مقابل واحد"، يوم الأربعاء.

وانتصار مدريد على سوسييداد؛ جاء ضمن منافسات الجولة الأولى "المؤجلة" من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي.

وسجل رباعية ريال مدريد؛ كل من الفرنسي كيليان مبابي "هاتريك" والبرازيلي فينيسيوس جونيور "هدف"، في الدقائق 40 و60 و68 و80.

أما هدف الفريق الباسكي الوحيد، في الشباك المدريدية؛ فسجله نجمه الكرواتي لوكا سوتشيتش، في الدقيقة 44.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز ريال مدريد الكبير ضد سوسييداد..

  • رغم الانتصارات.. ريال مدريد لا يقدّم "كرة ممتعة" مع جوزيه مورينيو!

    لا خلاف على قيمة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، وما قدّمه مع العملاق الإسباني ريال مدريد، في "فترته الأولى" من 2010 إلى 2013؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إعادة ريال مدريد للمنافسة الأوروبية مجددًا؛ بعد غياب لفترة طويلة.

    * ثانيًا: تحقيق دوري الـ100 نقطة التاريخي؛ تحديدًا موسم 2011-2012.

    * ثالثًا: تحقيق لقب في كأس الملك وآخر في السوبر الإسباني؛ ليُضافا إلى دوري المئة نقطة.

    ورغم ذلك.. ظل يُعاب على مورينيو عدم تقديمه كرة ممتعة، إلا في بعض المباريات المعدودة؛ بالإضافة إلى قلة الألقاب، بالمقارنة مع السنوات وقيمة واسم ريال مدريد.

    ومورينيو لا يقدّم كرة ممتعة أساسًا؛ ولكن انظروا إلى الأسماء التي كانت معه، في "فترته الأولى" على رأس القيادة الفنية للريال.

    "الميرينجي" كان يضم أسماءً تاريخية وقتها؛ أمثال "الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الساحر البرازيلي كاكا، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الألماني الرائع مسعود أوزيل، متوسط الميدان الإسباني تشابي ألونسو وغيرهم".

    والحقيقة أن هذه الأسماء، كانت كفيلة لأن تجعل عاشق الساحرة المستديرة، يُشاهد كرة ممتعة مع عديد الألقاب؛ وهو ما لم يفعله المدير الفني البرتغالي، بالشكل الأمثل.

    والآن وفي "فترته الثانية" على رأس القيادة الفنية للريال؛ وجد مورينيو نفسه يقود أسماءً عالمية كبيرة أخرى، أمثال "الفرنسي كيليان مبابي، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الإنجليزي جود بيلينجهام، البرتغالي برناردو سيلفا، التركي أردا جولر، الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي وغيرهم".

    إلا أنه حتى اللحظة.. لازلنا نرى ريال مدريد مع مورينيو، يقدّم كرة قدم "عادية" في معظم الدقائق؛ حتى ولو حقق الفريق الأبيض، الانتصار تلو الآخر.

    وآخر دليل على ذلك؛ المباراة التي فاز فيها ريال مورينيو (4-1) ضد ريال سوسييداد، في الجولة الأولى "المؤجلة" من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

    نعم.. تخيلوا أن يفوز ريال مدريد برباعية، ووبعض الأهداف الجمالية؛ لكن يبقى لدينا تحفظات على الأداء، مع بعض الأخطاء البدائية.

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  • لقطة كارثية.. هدف سوسييداد يحتاج لتدخل عاجل من جوزيه مورينيو

    وبما أننا تحدثنا عن الأخطاء البدائية.. دعونا ننظر إلى هدف نادي ريال سوسييداد "الوحيد" في شباك العملاق العاصمي ريال مدريد؛ وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى بمسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    الهدف بدأ بهجمة قادها الكيني جوب أوتشيينج؛ حيث وقف على الكرة كثيرًا وتباطأ بشكلٍ مبالغ فيه، أمام 3 مدافعين تقريبًا للريال.

    وفي النهاية؛ سدد أوتشيينج الكرة التي عادت من دفاعات ريال مدريد إلى لوكا سوتشيتش، الذي سجل الهدف في الدقيقة 44.

    المشكلة ليس هُنا؛ انظر عزيزي القارئ.. نحن ذكرنا أن أوتشيينج تباطأ كثيرًا قبل أن تصل الكرة إلى زميله سوتشيتش - الذي كان يقف وحيدًا -، وكل هذا دون عودة إلى لاعب من خط وسط الريال للمساعدة دفاعيًا.

    أي أن ذلك يقودنا إلى نقطتين في غاية الأهمية، داخل فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أخطاء تكتيكية بدائية؛ يرتكبها المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، ولاعبيه.

    * ثانيًا: رعونة نجوم الهجوم والوسط الكبار؛ الذين لا يعودون لتقديم المساعدات الدفاعية.

    نعم.. هي لقطة وحيدة فقط؛ ولكنها تشرح لنا الكثير من الأشياء التي تحتاج إلى التدخل العاجل من مورينيو، لضمان إعادة ريال مدريد إلى منصات التتويج.

  • 45 دقيقة ثانية.. مؤشرات مهمة "تطمئن" جماهير ريال مدريد

    بعد كل ما ذكرناه؛ قد يقول البعض وهم على حق: "ما هذا التحامُل على العملاق الإسباني ريال مدريد الفائز برباعية؟!".

    التحامُل سالف الذكر عزيزي القارئ؛ هو لأننا نرى أن ريال مدريد قادر على تقديم كرة ممتعة مع السيطرة على الألقاب، بالأسماء التي يمتلكها.

    لكن لكي نكون مُنصفين؛ دعونا نتحدث عن الجانب الإيجابي في مواجهة مدريد ضد ريال سوسييداد، في الجولة الأولى "المؤجلة" من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    الجانب الإيجابي الذي نتحدث عنه هُنا؛ يُمكن تلخيصه في مجموعة من النقاط، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تحسُن ريال مدريد الكبير في الشوط الثاني؛ وهو ما يؤكد استجابة اللاعبين لتعليمات المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، في الاستراحة.

    * ثانيًا: ضغط أفضل من ريال مدريد على الخصم؛ ما أدى إلى استعادة الكرة بشكلٍ أسرع.

    * ثالثًا: معرفة كيفية الفوز وتسجيل الهدف تلو الآخر؛ وذلك بأقل المجهودات الممكنة.

    وهذا يؤكد لنا أننا قد نشاهد ريال مدريد أفضل، في الجولات القادمة؛ وذلك بعد الوصول إلى الجاهزية البدنية، والتعود على أسلوب مورينيو.

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  • نبذة سريعة عن ما قدمه ثلاثي ريال مدريد ضد سوسييداد!

    أخيرًا.. لنقف على أداء بعض نجوم العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وذلك في مواجهة ريال سوسييداد مساء يوم الأربعاء، في الجولة الأولى "المؤجلة" من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    بالطبع؛ الأسماء التي سنقف أمامها في صفوف فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، هم:

    * أولًا: الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور.

    * ثانيًا: النجم الإنجليزي جود بيلينجهام.

    * ثالثًا: متوسط الميدان البرتغالي برناردو سيلفا.

    فينيسيوس سجل هدفًا من رباعية ريال مدريد؛ إلا أنه لا يزال لم يستعد "خفة الحركة" أو المراوغات المبهرة التي يتمتع بها، حتى الآن.

    أما بيلينجهام فهو يحتاج إلى الإنصاف حقًا، بعد تلقيه الكثير من الانتقادات في الموسم الماضي؛ حيث يواصل إبداعاته التي ظهر عليها في بطولة كأس العالم 2026، في بداية العام الرياضي الحالي مع ريال مدريد.

    وقدّم النجم الإنجليزي مستوى رائع أمام سوسييداد؛ سواء في الضغط على الخصم والقتال على الكرة، بالإضافة إلى اللعب الجماعي وصناعته هدفين.

    ومن ناحيته.. برناردو الذي أصبح يلعب كـ"وسط ارتكاز ثانٍ" مع ريال مدريد، لديّه لمسة جيدة على الكرة مع تنظيم للعب؛ ولكنه مستحيل في سنه الحالي أو لياقته البدنية، أن يقدّم الأدوار الدفاعية والهجومية معًا.

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