انصفوا جود بيلينجهام: 45 دقيقة تطمئن جمهور ريال مدريد.. ولقطة "بدائية" أمام سوسييداد قد تدمر موسم جوزيه مورينيو!

لا خلاف على قيمة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، وما قدّمه مع العملاق الإسباني ريال مدريد، في "فترته الأولى" من 2010 إلى 2013؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: إعادة ريال مدريد للمنافسة الأوروبية مجددًا؛ بعد غياب لفترة طويلة.

* ثانيًا: تحقيق دوري الـ100 نقطة التاريخي؛ تحديدًا موسم 2011-2012.

* ثالثًا: تحقيق لقب في كأس الملك وآخر في السوبر الإسباني؛ ليُضافا إلى دوري المئة نقطة.

ورغم ذلك.. ظل يُعاب على مورينيو عدم تقديمه كرة ممتعة، إلا في بعض المباريات المعدودة؛ بالإضافة إلى قلة الألقاب، بالمقارنة مع السنوات وقيمة واسم ريال مدريد.

ومورينيو لا يقدّم كرة ممتعة أساسًا؛ ولكن انظروا إلى الأسماء التي كانت معه، في "فترته الأولى" على رأس القيادة الفنية للريال.

"الميرينجي" كان يضم أسماءً تاريخية وقتها؛ أمثال "الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الساحر البرازيلي كاكا، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الألماني الرائع مسعود أوزيل، متوسط الميدان الإسباني تشابي ألونسو وغيرهم".

والحقيقة أن هذه الأسماء، كانت كفيلة لأن تجعل عاشق الساحرة المستديرة، يُشاهد كرة ممتعة مع عديد الألقاب؛ وهو ما لم يفعله المدير الفني البرتغالي، بالشكل الأمثل.

والآن وفي "فترته الثانية" على رأس القيادة الفنية للريال؛ وجد مورينيو نفسه يقود أسماءً عالمية كبيرة أخرى، أمثال "الفرنسي كيليان مبابي، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الإنجليزي جود بيلينجهام، البرتغالي برناردو سيلفا، التركي أردا جولر، الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي وغيرهم".

إلا أنه حتى اللحظة.. لازلنا نرى ريال مدريد مع مورينيو، يقدّم كرة قدم "عادية" في معظم الدقائق؛ حتى ولو حقق الفريق الأبيض، الانتصار تلو الآخر.

وآخر دليل على ذلك؛ المباراة التي فاز فيها ريال مورينيو (4-1) ضد ريال سوسييداد، في الجولة الأولى "المؤجلة" من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

نعم.. تخيلوا أن يفوز ريال مدريد برباعية، ووبعض الأهداف الجمالية؛ لكن يبقى لدينا تحفظات على الأداء، مع بعض الأخطاء البدائية.