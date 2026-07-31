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أحمد فرهود

يسجل أمام جود بيلينجهام وليس خلف أبواب برشلونة المغلقة!.. حمزة عبدالكريم يدخل قلب هانزي فليك سريعًا

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برشلونة
حمزة عبد الكريم
برمنجهام سيتي ضد برشلونة
برمنجهام سيتي
وديات الأندية
هانسي فليك
كريم أديمي
جود بيلينجهام
ريال مدريد
الدوري الإسباني

برشلونة عثر على مهاجمه الجديد.. والمصريون سينامون سعداء الآن!

لا يهم أن كانت المباراة ودية، أو أن الفريق يلعب بالبدلاء والشباب؛ فاسم العملاق الكتالوني برشلونة يكفي وحده، لجعل الأنظار تتجه إليه في أي مكان.

والحديث هُنا؛ عن "ودية" فريق برشلونة الأول لكرة القدم ضد نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي، التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة.

وما زاد من أهمية هذه المباراة الودية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)؛ هي رغبة عشاق برشلونة عامة والمصريين خاصة، في رؤية نجم الفراعنة حمزة عبدالكريم عن كثب.

هذا المهاجم المصري البالغ من العمر 18 سنة، انضم إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي الماضي؛ قادمًا من العملاق القاهري الأهلي، على سبيل الإعارة.

وأثبت حمزة نفسه مع شباب برشلونة؛ ليقرر النادي التعاقد معه نهائيًا في صيف العام الحالي، ثم ضمه إلى "المعسكر الإعدادي" للفريق الأول بقيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط عن حمزة عبدالكريم بعد ظهوره ضد برمنجهام، مع بعض الملاحظات الأخرى السريعة..

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    حمزة عبدالكريم.. ثنائية أمام العالم وليس في السر!

    قبل أيام قليلة من الآن؛ خاض العملاق الكتالوني برشلونة مباراة ودية "مغلقة" ضد نادي أوروبا الإسباني، حقق فيها الانتصار (4-1).

    وبما أن المباراة لم تذاع، وكانت أشبه بـ"التدريبية"؛ فقد انتشرت شائعات بشأن هوية مسجلي أهداف برشلونة، وقتها.

    وأخذ البعض يردد أن النجم المصري حمزة عبدالكريم، سجل هدفًا من رباعية برشلونة؛ وهو الأمر الذي اتضح عدم صحته، في النهاية.

    لكن يبدو أن حمزة، كان ينتظر مباراة مذاعة ويشاهدها العالم؛ لكي يبصم على أهدافه الأولى بقميص فريق برشلونة الأول لكرة القدم، ولو حتى وديًا.

    نعم.. الفرعون المصري البالغ من العمر 18 سنة، سجل هدفين متتاليين؛ ليقلب تأخُر برشلونة بهدف إلى التقدم (2-1) وقتها، قبل استبداله في الدقيقة 61.

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    حمزة عبدالكريم.. تركيز مع ذكاء تكتيكي كبير

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ سنتحدث الآن عن الثنائية التي سجلها الفرعون المصري حمزة عبدالكريم مع العملاق الكتالوني برشلونة، في المباراة الودية ضد نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي.

    الهدف الأول جاء من "ركلة جزائية" نعم؛ لكن حمزة تحصل عليها بطريقة رائعة، تدل على ذكائه ووعيه التكتيكي.

    "إذًا.. ماذا حدث؟!"؛ متوسط ميدان برشلونة مارك برنال قام بإرسال كرة عرضية أرضية، كان مدافع النادي الإنجليزي أقرب لها.

    هُنا.. قام الفرعون المصري الصغير بمد قدمه، واستباق مدافع نادي برمنجهام؛ الذي وجد نفسه يرتكب خطأً ضده، ليتحصل برشلونة على "ركلة جزاء".

    أما الهدف الثاني؛ فجاء من متابعة رائعة للكرة العائدة من حارس الفريق الإنجليزي، بعد تسديدة زميله السويدي روني بردغجي.

    ويُدل هذا على التركيز الكبير للفرعون المصري، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ إلى جانب القتال على كل كرة، وعدم ترك شيء للظروف كما يُقال.

  • Hansi FlickGetty Images

    حمزة عبدالكريم.. الفرعون يدخل قلب هانزي فليك

    بخلاف الهدفين؛ قدّم النجم المصري حمزة عبدالكريم نفسه بشكلٍ جيد للألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة.

    الشكل الجيد الذي ظهر به حمزة، في المباراة الودية ضد نادي برمنجهام سيتي؛ يُمكن تلخيصه في مجموعة من النقاط، هي:

    * أولًا: الضغط على دفاعات الخصم؛ بشكلٍ مستمر.

    * ثانيًا: الاشتراك في كثير من الالتحامات؛ خاصة الهوائية.

    * ثالثًا: العودة إلى الخلف كثيرًا؛ من أجل بناء اللعب مع زملائه.

    وهذه هي المواصفات التي يريدها فليك، في مهاجمي برشلونة؛ لذا فإن حمزة دخل قلب هذا المدير الفني الألماني، بشكلٍ أسرع من المتوقع.

    ولمَ لا، قد نجد حمزة ضمن قائمة برشلونة الرسمية في الموسم الجديد 2026-2027؛ وذلك وسط العجز في التعاقد مع مهاجمين جدد - حتى الآن -، ولامتلاكه مواصفات غير موجودة في باقي نجوم الفريق الأول أساسًا.

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  • Birmingham City v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    "4 ملاحظات سريعة" من ودية برشلونة وبرمنجهام

    بخلاف الفرعون المصري حمزة عبدالكريم؛ دعونا نستعرض بعض النقاط المهمة عن ودية العملاق الكتالوني برشلونة ضد نادي برمنجهام سيتي، وهي:

    * أولًا: المستوى السيئ للبولندي فويتشيك شتشيسني، حارس مرمى برشلونة.

    * ثانيًا: عدم ظهور الألماني كريم أديمي بالمستوى المأمول، في أول 45 دقيقة مع برشلونة.

    * ثالثًا: التعامُل الكارثي من دفاعات برشلونة، مع الكرات العرضية.

    * رابعًا: حضور نجم العملاق الإسباني ريال مدريد جود بيلينجهام، لمشاهدة المباراة من المدرجات.

    وكل يوم يمر يتأكد برشلونة، من حاجته لحارس احتياطي أفضل من شتشيسني؛ وذلك حتى لا يجد الفريق نفسه يُعاني بشدة، حال إصابة أو إيقاف جوان جارسيا.

    أديمي من ناحيته، خسر الكثير من الكرات ولم يشكل خطورة على مرمى الخصم؛ حيث يبدو أنه في حاجة لمزيد من الوقت، حتى يتأقلم مع أسلوب برشلونة.

    وبخصوص بيلينجهام الذي تواجد في المدرجات؛ فلا يجب أن نستغرب من حضوره، خاصة إذا ما عرفنا أنه بدأ مسيرته الكروية في صفوف نادي برمنجهام.

    وتدرج بيلينجهام في مختلف الفئات السنية للنادي الإنجليزي؛ قبل الانتقال إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني في 2020، ثم ريال مدريد بعدها بـ3 سنوات.