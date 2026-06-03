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Jude Bellingham Liverpool crest 2026Getty/GOAL
Chris Burton و علي سمير

بيلينجهام إلى ليفربول؟ أسطورة الريدز يحدد موعد حدوث الصفقة المحتملة!

جود بيلينجهام
حصريًا
إنجلترا
ليفربول
كأس العالم
ريال مدريد
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز

فكرة العودة إلى البريميرليج مطروحة للنجم الإنجليزي

صرح أسطورة ليفربول روبي فاولر لموقع «جول» بأن انتقال جود بيلينجهام إلى الريدز قد يتم الاتفاق عليه في وقت ما في المستقبل، كما تطرق إلى الجوانب التي لا يزال بإمكان نجم وسط ريال مدريد تحسينها في أدائه.

ولا يزال اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا متواجدًا في سجلات ريال مدريد في الوقت الحالي، لكنه قد يسعى للانضمام إلى أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بمجرد انتهاء مغامرته الإسبانية.

  • من برمنجهام إلى مدريد: مسيرة بيلينجهام المهنية

    خرج بيلينجهام، خريج أكاديمية برمنجهام، من منطقة الراحة الخاصة به بعد أن حقق انطلاقة قوية مع الفريق الأول في منطقة ويست ميدلاندز وهو في سن السادسة عشرة فقط. وفي صيف عام 2020، تم الاتفاق على انتقاله مقابل مبلغ ضخم إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

    وقد أطلق العنان لمزيد من إمكاناته هناك، مما سمح بانتقاله إلى سانتياجو برنابيو في عام 2023 مقابل 103 ملايين يورو (89 مليون جنيه إسترليني/120 مليون دولار). لم يبدو صانع الألعاب المتميز غريبًا بين صفوف "الجالاكتيكوس" في مدريد، حيث تمتع بصعود سريع في سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

    أعاقت الإصابات تقدمه خلال الموسمين الماضيين، مما جعل الفوز بالألقاب الكبرى بعيد المنال، وطُرح سؤال غريب حول ما إذا كان بيلينجهام لا يزال "غير قابل للمس" مع منتخب إنجلترا - حيث يشكل لاعبون مثل مورجان روجرز منافسة قوية في مركز رقم 10.

    الخطة هي إسكات أي مشككين، كما اعتاد أن يفعل على مر السنين، وقد يساعد في ذلك عودته إلى وطنه في فترات الانتقالات القادمة. سترحب الأندية الطموحة في الدوري الإنجليزي الممتاز بانضمام النجم الحاصل على دوري أبطال أوروبا إلى صفوفها.

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  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    هل سينضم بيلينجهام إلى ليفربول؟

    وعند سؤاله عما إذا كان بيلينجهام سينضم في النهاية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وما إذا كان ذلك سيكون في أنفيلد، قال أسطورة ليفربول فاولر - في حديث حصري لموقع GOAL-: «أريد أن أرى لاعبين جيدين في أنفيلد، لذا سأكون سعيدًا برؤيته هناك.

    "عندما نتحدث عن الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنه يُعتبر أفضل دوري في العالم، لكنه يلعب حالياً لأحد أعظم الأندية على الإطلاق وهو في ريال مدريد. لذلك لا أعتقد أنه يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الآن.

    "هذا لا يعني أن ذلك لن يحدث ربما بعد ثلاث أو أربع أو خمس سنوات، لكن بالنظر إلى الوضع الحالي لكرة القدم وطريقة إبرام العقود مع اللاعبين، فلن يكون ذلك مفاجئًا، لأنه إذا لم يكن يلعب لريال مدريد في إسبانيا أو لأحد الفرق الكبرى، أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو المكان المناسب له. وبالطبع، بصفتي مشجعًا لليفربول، أريد أن أرى لاعبين رائعين بالفريق، وهو سيكون من بينهم".

  • جوانب يجب عليه تحسينها

    ستظل فترة الانتقالات الجارية في آخر اهتمامات بيلينجهام في الوقت الحالي، حيث يتجه تركيزه نحو مشاركته في كأس العالم. ويأمل منتخب «الأسود الثلاثة» في أن يثبت وجوده بقوة على الأراضي الأمريكية هذا الصيف، ليضع بذلك حداً لـ 60 عاماً من الإحباط.

    ويبقى أن نرى مدى أهمية الدور الذي سيلعبه بيلينجهام في هذه المهمة، حيث يتعين على توماس توخيل اتخاذ بعض القرارات الصعبة بشأن تشكيلة الفريق. وعندما سُئل عن ما يود أن يرى المزيد منه من لاعب يمكنه شغل عدد من المراكز في أي خط وسط، أضاف فاولر، نجم إنجلترا السابق الذي خاض 26 مباراة دولية: "عندما أنظر إليه، أرى لاعباً موهوباً بشكل لا يصدق. بالطبع هو موهوب بسبب المكانة التي وصل إليها ونوعيته كلاعب.

    "لقد كان لاعبًا رائعًا منذ أن كان طفلًا في برمنجهام. وقد قدم أداءً لا يصدق في دورتموند. ثم انتقل إلى القمة في مدريد. مرة أخرى، إنه لاعب نتحدث عنه جميعًا بشكل إيجابي من حيث مدى نشاطه في الهجوم.

    "أعتقد، بالنسبة لي، عندما أنظر إلى جود من الخارج، أعتقد أنه يفتقر إلى الاستمرارية في القيام بذلك مرارًا وتكرارًا. ربما الانضباط عندما تفكر في مدرب إنجلترا الذي يريدك أن تتقدم إلى الأمام، لكنه يريدك أيضًا أن تعود إلى الخلف أسرع قليلاً.

    "أعتقد أن جود مذنب في هذا الأمر لأنه ربما يتقدم إلى الأمام أسرع بكثير مما يعود. لذلك عليه الانضباط والالتزام بشكل أكبر في مساعدة الفريق بتلك الخاصية"

  • Jude Bellingham England 2025Getty

    هدف بيلينجهام القادم

    بيلينجهام، الذي لا يفصله سوى أربع مباريات عن بلوغ عتبة الخمسين مباراة مع منتخب إنجلترا، يمكنه التركيز الآن فقط على كأس العالم مع إنجلترا، حيث يربطه عقد مع ريال مدريد حتى عام 2029.

    لقد حقق بالفعل الكثير مع الميرينجي، مما قد يدفعه إلى التفكير في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز إذا تم تقدمت بعض الأندية بعروض مغرية في نهاية المطاف. وإذا ما قرر السير في هذا الطريق، فسيأمل أن يفعل ذلك بصفته فائزًا تاريخيًا بكأس العالم.