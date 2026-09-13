أصداء واقعة جوتا في مباراة الهلال والتعاون | نجم الأهلي يستاء: انشروا الإسلام بأفضل طريقة.. وإعلامي يرد: عاقبوا روبن نيفيش فالمساس بالعقيدة مرفوض!

أمس السبت، حل الهلال ضيفًا على التعاون، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2026-27، في مباراة حسمها الضيوف لصالحهم بسداسية نظيفة.

لكن على هامش المباراة، هتف جمهور سكري القصيم باسم "ديوجو جوتا"؛ اللاعب البرتغالي السابق الذي رحل عن عالمنا في يوليو 2025 في حادث سيارة.

هذا الهتاف كان لاستفزاز روبن نيفيش، كونه كان صديقه المقرب، في محاولة لإخراجه من أجواء اللقاء بطريقة غير إنسانية.



