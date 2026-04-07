جواو كانسيلو يرد على الشائعات حول تمديد عقده مع برشلونة ويشرح الفرق بين هانسي فليك وتشافي

على الرغم من التقارير التي تفيد بأن فليك واللاعبين قد توصلوا إلى إجماع على ضرورة بقائه، حرص كانسيلو على عدم الإعلان عن مستقبله علنًا بعد. وتزداد تعقيدات وضع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بسبب عقده مع الهلال، وفي حين أن برشلونة حريص على الاحتفاظ به، تظل العقبات المالية عاملاً مهمًا في أي اتفاق نهائي محتمل مع اللاعب الذي خاض 13 مباراة مع النادي منذ عودته على سبيل الإعارة.

"كل شيء ممكن في كرة القدم. سأواصل العمل، وأعرف ما أريده للموسم المقبل. أريد مساعدة برشلونة على البقاء في هذه المسابقة والفوز بالدوري الإسباني. هذا هو الأهم. مستقبلي ليس موضوعاً مهماً في الوقت الحالي"، صرح كانسيلو خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد.

وأوضح وضعه أكثر بقوله: "هناك دائماً خيارات. لدي عقد مع الهلال وأنا معار إلى برشلونة، لكن هناك دائماً خيارات. كرة القدم يمكن أن تتغير في لحظة".