لا يزال مستقبل الدولي البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، غامضًا، في ظل عدم وضوح موقف برشلونة، بشأن مدى إمكانية شراء عقد اللاعب بصورة نهائية.
صورة بدون تعليق .. رد قاطع على عقوبة الهلال ضد كانسيلو بعد تصرفه المثير للجدل!
قصة كانسيلو مع الهلال
وكان الهلال قد تعاقد رسميًا مع جواو كانسيلو "32 عامًا"، في صيف 2024، قادمًا من مانشستر سيتي، بعد فترة إعارة في صفوف برشلونة.
وكان كانسيلو عنصرًا أساسيًا في الهلال، حيث شارك معه في 45 مباراة "رسمية"، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع 14 تمريرة حاسمة، فيما قررت إدارة الزعيم، استبعاده من القائمة المحلية، والاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.
ورغم أن استبعاد كانسيلو كان بداعي إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، وحاجته للغياب لمدة شهرين، إلا أن الظهير البرتغالي أعرب عن غضبه الكبير من استبعاده "محليًا"، من خلال توجيه عدة رسائل عبر حسابه على منصة (إنستجرام).
ومع قدوم فترة الميركاتو الشتوي، كان كانسيلو محل اهتمام من نادي إنتر، وكذلك برشلونة الذي أبدى استعدادًا لاستعارة البرتغالي، ليسمح له الهلال بالرحيل إلى قلعة البلوجرانا، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
هذه الإعارة التي أدخلت كانسيلو التاريخ، بعدما شارك في تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني، بموسم 2025-2026، ليصبح أول لاعب يجمع بين ألقاب أربع دوريات كبرى، ما بين الإنجليزي والإيطالي والألماني، فيما أثار الظهير البرتغالي جدلًا واسعًا، بعد تداول حديث له، اتهم فيه إدارة الهلال، بأنها لم تلتزم بكلمتها معه، حيث تعهدت بإعادته إلى القائمة المحلية، وهو الأمر الذي لم يحدث.
رد على عقوبة الهلال ضد كانسيلو
وفي سياق متصل، نقل موقع 365Scores، بأن غياب جواو كانسيلو عن معسكر الهلال في النمسا، جاء باتفاق سري بين اللاعب ووكيل أعماله جورج مينديش، ونادي برشلونة، خلال الأيام الماضية، بعدما تلقى وعدًا من إدارة العملاق الكتالوني بالتعاقد معه بشكل نهائي، مع بداية شهر أغسطس.
وطبقًا لذلك، فإن مجلس إدارة الهلال لم يعجبه تصرف كانسيلو، بالغياب عن المعسكر الخارجي، وبالتالي يدرس فرض عقوبات مالية عليه.
الجديد كشف عنه الإعلامي عساف الخليفي، عبر منصة (إكس)، بقوله إن إدارة الهلال قامت بجميع الإجراءات القانونية لإبلاغ اللاعبين بموعد انضمامهم إلى معسكر الفريق، عبر رسائل بريد إليكتروني رسمية، تضم التواريخ المقررة لانضمام اللاعبين الدوليين.
وأضاف "اللاعب جواو كانسيلو تغيّب عن معسكر الفريق بعذر مسبق، بعد التنسيق مع إدارة النادي، ولا صحة لما يتداول أن تغيبه جاء دون عذر مسبق".
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رد فعل كانسيلو على أنباء العقوبة
وكانت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، قد نقلت الأنباء الواردة بشأن دراسة نادي الهلال لتوقيع عقوبة ضد جواو كانسيلو، بسبب غيابه عن المعسكر الإعدادي للفريق.
وما كان من جواو كانسيلو، إلا أنه نشر صورة الخبر المنقول عبر صحيفة "ريكورد"، في قصة عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، دون أي تعليق.
وجاء ذلك بالتزامن مع نشر كانسيلو لصور له في التدريبات، مرفقة بعبارة "قيمتك لا جدال فيها"، والتي لاقت الكثير من التعليقات، ما بين مالكوم أوليفيرا، جناح الهلال، وبابلو جافي، لاعب برشلونة.
وكان كانسيلو قد شارك مع منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم 2026، حيث شارك في جميع المباريات، وصنع تمريرة حاسمة أمام أوزبكستان، إلا أنه غادر مع البحّارة من دور الـ16، بعد الخسارة أمام إسبانيا، التي حصدت اللقب فيما بعد، بهدف دون مقابل.
اتفاق بين الهلال وكانسيلو
وفي سياق متصل، ذكر الإعلامي حمد الصويلحي، بأن الهلال اتفق مع كانسيلو على عدم انضمام اللاعب إلى معسكر الفريق في النمسا، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني.
وبحسب رواية الصويلحي، فقد سبق وأن تم إبلاغ وكيل أعماله بعد نهاية الموسم، بانضمامه للمعسكر قبل أن يتم الاتفاق معه على عدم حضوره بعد تأكد عدم استمراره مع الفريق، فيما يواصل النادي البحث عن عرض مناسب لإتمام انتقاله خلال فترة الميركاتو الصيفي.
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ما ينتظر الهلال
ومع استمرار غياب كانسيلو، فإن الهلال تعاقد مع ثنائي "محلي" في مركز الظهير الأيمن، وهما محمد محرزي ومحمد الصرنوخ، القادمين من التعاون والفتح.
ورغم ذلك، إلا أن كانسيلو، الذي كلّف خزائن الهلال مبلغ 25 مليون يورو، ويرتبط بعقد حتى يونيو 2027، لا يزال موقفه غير محدد حتى اللحظة، وسط أنباء تفيد بأن الزعيم يطلب 15 مليون من أجل الموافقة على رحيل ظهيره بشكل نهائي، إلى قلعة البلوجرانا.
ويأتي غياب كانسيلو، مع تبقي أقل من أسبوعين على انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي "2026-2027"، إلا أن تصريحاته السابقة بشأن عدم التزام إدارة الهلال بوعودها، قد يعد مؤشرًا على عدم استمرار الظهير البرتغالي مع الزعيم.
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