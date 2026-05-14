لأن جواو كانسيلو "شهادته مردودة" .. الإعلام الأجنبي لن يقدر على "معايرة" الهلال كما فعل النصراويون!

كرة من النار في ملعب الهلال، وكرة "كيد ومعايرة" بالنسبة للنصر .. ألقاها الظهير البرتغالي جواو كانسيلو؛ المعار من الزعيم إلى برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما اتهم مسؤولي القلعة الزرقاء بـ"الكذب ونقض العهد".
البرتغالي في خضم احتفاله بالتتويج بطلًا للدوري الإسباني 2025-2026 مع برشلونة، لم يدخر أي جهد في الهجوم على مسؤولي الهلال، قائلًا: "للأسف في الهلال واجهت أشخاصًا لم يقولون الحقيقة لي، قالوا إنهم سيسجلون اسمي في قائمة الدوري السعودي، وفي الواقع لم يفعلوا ذلك. يقولون إنني صاحب شخصية صعبة، لكن على الأقل لم أتراجع عن كلمتي قط مهما حدث".
تلك التصريحات أصبحت "سلاحًا" في يد المنتمين للأندية المنافسة للهلال، وتحديدًا جماهير النصر في المقام الأول، للتشكيك في بيئة الهلال، واتهام مسؤوليه بالتسبب في "تشويه سمعة المشروع السعودي أمام العالم".
لكن هؤلاء نسوا شيئًا مهمًا.. فليس جواو كانسيلو هو اللاعب القادر على تشويه صورة أي دوري في العالم، وليس فقط الدوري السعودي!