كاتب التاريخ سيضع اسمه فوق رونالدو وإبراهيموفيتش .. كانسيلو يغازل إنجازًا تاريخيًا سيجعله على عرش أوروبا!

خطوات قليلة ويصنع التاريخ.. ذلك الحال البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الذي صار حلم التتويج بالدوري الإسباني، يداعبه مع العملاق الكتالوني، ليحقق إنجازًا فريدًا في عالم اللعبة.

مع استبعاده من القائمة المحلية للهلال، بات جواو كانسيلو يرغب في العودة إلى ناديه الكتالوني، ليوافق النادي السعودي على إعارته حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي "2025-2026".

أداؤه أثار الجدل بين مديح ونقد، كما استعان به المدير الفني الألماني هانزي فليك، في عدة مراكز، بين الظهيرين الأيمن والأيسر، ولاعب وسط أيمن.

واليوم، حيث يبدو برشلونة قريبًا للغاية من معانقة لقب الليجا، أصبح جواو كانسيلو على موعد مع تحقيق إنجاز كبير، ما لم يحدث سيناريو إعجازي، ينقل الكأس إلى العاصمة المدريدية.