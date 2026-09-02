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أحمد فرهود

جواو كانسيلو لـ"المعاناة قصة أخرى".. انقلب على الهلال فوجد شبحًا صغيرًا يهدد مكانته في برشلونة!

فقرات ومقالات
جواو كانسيلو
برشلونة
الهلال
تشافي إسبارت
هانسي فليك
إيريك جارسيا
أليخاندرو بالدي
جول كوندي
جيرارد مارتن
دوري روشن السعودي
الدوري الإسباني

كانسيلو يعيش واقعًا جديدًا في برشلونة..

"الآن.. أنا في المكان الذي حلمتُ به دائمًا"؛ هذه كانت الكلمات الأولى للظهير البرتغالي جواو كانسيلو، بعد انضمامه نهائيًا إلى العملاق الكتالوني برشلونة.

كانسيلو البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى برشلونة في صيف العام الحالي؛ بعد "فسخ عقده" مع عملاق الرياض الهلال، بشكلٍ رسمي.

وأساسًا.. الظهير البرتغالي لعب "معارًا" من الهلال إلى برشلونة، في الفترة من يناير إلى يونيو 2026؛ قبل أن يدخل في صدامات مع مجلس إدارة الزعيم، لتركه نهائيًا إلى العملاق الكتالوني.

وبعدما تحقق هدفه؛ ها هو كانسيلو يرتدي قميص فريق برشلونة الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2029، ولكن يبدو أن لـ"المعاناة" قصة أخرى.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ "الشبح" الذي يُهدد مكانة جواو كانسيلو في برشلونة، بعد الانضمام إليه نهائيًا من الزعيم الهلالي..

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  • Hansi Flick (C)Getty Images

    خطة هانزي فليك "المبدئية" في برشلونة!

    في البداية وقبل كل شيء، يجب الإشارة إلى خطة الألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة؛ فيما يتعلق بمركز الظهير الدفاعي، سواء على الجانب الأيمن أو الأيسر.

    والجميع يعلم أن البرتغالي جواو كانسيلو، يجيد اللعب في الظهيرين الأيمن والأيسر؛ وذلك يعطي مرونة كبيرة لأي نادٍ، يتواجد هذا اللاعب بين صفوفه.

    ورغم ذلك؛ كانت خطة فليك "المبدئية" في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على النحو التالي:

    * أولًا: التخلي عن الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي؛ مع ضم قلب دفاع "أيسر" بدلًا منه.

    * ثانيًا: تحويل الفرنسي جول كوندي إلى قلب الدفاع إذ لم يرحل؛ مع الاعتماد على الإسباني إريك جارسيا كـ"ظهير أيمن".

    * ثالثًا: تصعيد الإسباني الشاب تشافي إسبارت إلى الفريق الأول؛ مع إمكانية استخدامه في وسط الميدان والظهير الأيمن.

    * رابعًا: الاعتماد على كانسيلو كـ"ظهير أيسر" أساسي؛ على أن يكون بديله هو الإسباني جيرارد مارتين الذي أصبح يتم استخدامه في قلب الدفاع.

    بمعنى.. الظهير الأيمن يتكون من جارسيا وإسبارت، والجانب الأيسر من كانسيلو ومارتين؛ مع مرونة كبيرة في استخدام هؤلاء اللاعبين، في مراكز أخرى.

    على سبيل المثال؛ كانسيلو من الممكن أن يلعب كـ"ظهير أيمن" مع استخدام مارتين وجارسيا في قلب الدفاع، وكذلك ذهاب إسبارت إلى وسط الميدان.

    كما أنه بإمكان كوندي أن يعود إلى الظهير الأيمن، في بعض مباريات فريق برشلونة الأول لكرة القدم، أو يلعب كـ"قلب دفاع" وهو مركزه القديم أساسًا.

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    هل تحققت خطة هانزي فليك داخل نادي برشلونة؟

    وبعد استعراض خطة المدير الفني الألماني هانزي فليك "المبدئية"؛ يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هُنا، هو: "هل هذا الأمر شاهدناه في بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027 بالفعل؟!".

    الإجابة هي "لا" يا عزيزي القارئ؛ فنحن شاهدنا نصف الخطة فقط تتحقق داخل العملاق الكتالوني برشلونة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تصعيد الإسباني تشافي إسبارت إلى الفريق الأول، بشكلٍ رسمي.

    * ثانيًا: تحويل مركز الإسباني الدولي إريك جارسيا، إلى الظهير الأيمن.

    إلا أن برشلونة فشل في التخلص من الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي؛ وبالتالي عدم التعاقد مع قلب دفاع "أيسر"، خلال صيف العام الحالي.

    هُنا.. وجد فليك نفسه لا يمتلك ظهير أيسر "جاهز"، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ فمن ناحية بالدي خرج من حساباته، ومن جانب آخر ظل يعتمد على جيرارد مارتين كـ"قلب دفاع أيسر".

    كما أن التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، تم في وقتٍ متأخر من الميركاتو؛ ووسط عدم جاهزية اللاعب بدنيًا، بسبب غيابه عن تدريبات ناديه السابق الهلال لفتراتٍ طويلة.

    نعم.. كانسيلو ظل يتدرب بشكلٍ فردي، بعد انتهاء إجازته الصيفية؛ وذلك للضغط على إدارة الهلال، من أجل التخلي عنه إلى برشلونة.

  • Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    اختراع هانزي فليك "المفاجئ" لحل أزمة الظهير الأيسر!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. هيا بنا عزيزي القارئ لنستكشف؛ كيف حل المدير الفني الألماني هانزي فليك أزمة الظهير الأيسر، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    فليك فاجأ العالم أجمع؛ بإشراك الإسباني الشاب تشافي إسبارت، في مركز الظهير الأيسر للعملاق الكتالوني برشلونة.

    وكما ذكرنا.. إسبارت البالغ من العمر 19 سنة فقط، تم تصعيده لفريق برشلونة الأول لكرة القدم رسميًا؛ لكن للعب في مركزين، هما:

    * أولًا: الظهير الأيمن.

    * ثانيًا: وسط الميدان.

    ومن الأساس.. المركز الأساسي لهذا اللاعب الإسباني الشاب، هو وسط الميدان "رقم 8"؛ إلا أن فليك أشركه في بعض مباريات الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، في الظهير الأيمن.

    المهم أن المدير الفني الألماني، اختار إسبارت لحل أزمة الظهير الأيسر، في بداية الموسم الرياضي الحالي؛ ليرد اللاعب بتقديم مستويات فنية مبهرة، حتى الآن على الأقل.

    مستويات إسبارت جعلت فليك؛ يصرح قائلًا: "هذا اللاعب يفهم كرة القدم بشكلٍ كبير.. بمستوياته الحالية من الصعب على أي لاعب، أن يجعله يجلس على دكة البدلاء".

    أي أن هانزي فليك اقتنع بتشافي إسبارت، في مركز الظهير الأيسر؛ وهذا ما ظهر بالاعتماد عليه في "التشكيل الأساسي"، بل وخوضه جميع الدقائق الممكنة في اول 3 مباريات رسمية.

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  • Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    الخلاصة.. جواو كانسيلو يصطدم بـ"شبح جديد" في برشلونة!

    الآن.. لنعود لموقف الظهير البرتغالي جواو كانسيلو؛ الذي انضم إلى العملاق الكتالوني برشلونة بشكلٍ نهائي، في صيف العام الحالي.

    كانسيلو سيجد فرصته في برشلونة بالتأكيد، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ فهو لاعب يمتلك إمكانات فنية كبيرة جدًا مع الإجادة في الظهيرين الأيمن والأيسر، وفي ظل ضغط الروزنامة أيضًا.

    ضغط الروزنامة، سيجعل المدير الفني الألماني هانزي فليك يتبع أسلوب "التناوب" بين اللاعبين؛ فمن غير المستغرب أن نجد كانسيلو "أساسيًا" في المباراة القادمة أو التي تليها، لإراحة أسماء أخرى.

    ولكننا إذا حللنا تفكير فليك، وتصريحاته الأخيرة عن الإسباني الصغير تشافي إسبارت؛ سنجد أن خطته الآن، هي:

    * قلب الدفاع: الاعتماد على الثنائي الإسباني باو كوبارسي وجيرارد مارتين "أساسيًا".

    * الظهير الأيمن: الاعتماد على الإسباني إريك جارسيا "أساسيًا".

    * الظهير الأيسر: الاعتماد على إسبارت "أساسيًا".

    وذلك سيعني أن كانسيلو، سيكون "بديلًا" لكل من جارسيا وإسبارت على الظهيرين؛ مع عدم نسيان الفرنسي جول كوندي، الذي يلعب على الجانب الأيمن.

    ولذا.. نستطيع القول مبدئيًا؛ إن كانسيلو الذي انقلب على الهلال وهو ضامن "مركزه الأساسي" في برشلونة، اصطدم بواقع جديد اسمه إسبارت.

    ولم يعد كانسيلو ضامنًا مركزه الآن - مبدئيًا -؛ بل يجب أن يجتهد ويقدّم أفضل المستويات، لكي يطيح بإسبارت من "التشكيل الأساسي".

    إلا أننا نعيد ونكرر، نحن لا زلنا في بداية الموسم، وأي لاعب يستطيع قلب وضعه وحجز "المقعد الأساسي"؛ كما أن نجم كبير بحجم وإمكانات كانسيلو، سيُشارك ويحصل على فرص عديدة بالتأكيد.

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