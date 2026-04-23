بعد أزمة يامال وإنقاذ مشجع برشلونة .. تطورات إصابة كانسيلو وموقفه من مباراة خيتافي!

يبدو أن جماهير نادي برشلونة، ستتنفس الصعداء ولو قليلًا، بعد ليلة عصيبة عاشوها في الساعات الماضية، رغم الانتصار على سيلتا فيجو، بهدف دون مقابل.

صافرة الشوط الأول أطلقت على هدف أحرزه لامين يامال من علامة الجزاء، قبل إصابته وخروجه في الدقيقة 45+9، ليحل محلّه روني بردغجي، كما سبقه جواو كانسيلو الذي غادر مصابًا أيضًا، ليشارك بالدي بدلًا منه في الدقيقة 23.

إصابة كانسيلو ويامال، جاءت في وقت حرج، بالتزامن مع مساعي برشلونة لتأمين صدارته، من أجل تحقيق لقب الدوري الإسباني، للموسم الثاني على التوالي، حيث يتربع في صدارة الليجا، برصيد 82 نقطة، مبتعدًا بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد "الوصيف".