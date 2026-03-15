جواو فيليكس يتألق في غياب كريستيانو رونالدو! النجم البرتغالي يشرح كيف تعامل مع فترة الجفاف التهديفي التي استمرت 14 مباراة مع فريق النصر

في الوقت الذي بدأ فيه المشجعون ووسائل الإعلام يركزون على انتظاره لمدة 14 مباراة لتسجيل هدف، أصر فيليكس على أنه لم يفقد النوم أبدًا بسبب هذه الإحصائيات. وعزا اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا هدوءه إلى خبرته في أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية. وفي حديثه بعد صافرة النهاية، ألقى نظرة صريحة على حالته الذهنية خلال تلك الفترة الصعبة.

"هذا يأتي مع النضج"، أوضح فيليكس لموقع الدوري الرسمي. "أنا لست جديداً في اللعبة، لذا أعرف كيف أتعامل مع هذا النوع من الأمور. إذا لم أسجل، فلا بأس. هذا يحدث. لكن أحياناً أسدد بشكل سيئ وتدخل الكرة، وأحياناً أسدد بشكل جيد ولا تدخل. لذا عليّ فقط أن أكون هادئاً، وأن أبقى مسترخياً، لأن الأهداف ستأتي عندما أحتاجها".