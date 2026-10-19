مستقبل جواو فيليكس: رد فعل بوستيكوجلو على تجديده للنصر .. و"عودته لبرشلونة مرتبطة برافينيا"!

وفي هذا السياق، أوضح الصحفي الإسباني جولي كلارامونت، عبر برنامج "المنتصف"، أن جواو فيليكس يملك ذكريات رائعة مع برشلونة، وبالتأكيد سيرغب في العودة إلى القلعة الكتالونية، على غرار جواو كانسيلو، الذي كان مرتبطًا بعقد مع الهلال، وأصرّ على العودة في الفترة الصيفية.

ورغم ذلك، فقد أشار كلارامونت إلى أن جواو فيليكس هو مجرد اسم مطروح على طاولة برشلونة، فقط، في إشارة إلى عدم وجود تحرك من الإدارة الكتالونية، في هذا الصدد، مبينًا أن فرص البرتغالي في ارتداء قميص البلوجرانا من جديد، قد تأتي في حالة رحيل البرازيلي رافينيا.

حديث الصحفي الإسباني لم يخرج عن طور الاحتمالات، حيث ذكر بأن فيليكس - بالتأكيد - سيكون مستعدًا للتنازل عن جزء من راتبه مع النصر، من أجل تمثيل برشلونة من جديد، وقد يُعقد اجتماع بين المدير الرياضي ديكو، ووكيله جورج مينديش لمناقشة هذا الملف، ولكن من الصعب للغاية أن يعود جواو في الفترة الحالية، خاصة وأن برشلونة لديه 7 لاعبين في ثلاثة مواقع جديدة، على حد وصفه.



