"ربما كنت سأترشح في تلك الحالة": جواو فيليكس يدعم يامال للكرة الذهبية .. ويدافع عن دوري روشن!

وكان جواو فيليكس، قد فاجأ الأوساط العالمية، بخطوة الانتقال إلى النصر، رغم أنباء عودته المرتقبة إلى بنفيكا، حيث صنع في موسمه الأول، ما جلب إليه التعليقات، بأنه تفوق بقميص "فارس نجد"، على مسيرته مع الأندية الأوروبية.
وتمكن فيليكس من تسجيل 26 هدفًا و19 تمريرة حاسمة في 47 مباراة مع النصر، في جميع المسابقات، خلال الموسم الماضي، كما نال كرة الهاتريك ثلاث مرات في دوري روشن السعودي، ولعب دور البطولة في قيادة رفاق كريستيانو رونالدو، للتتويج باللقب، بعد غياب 7 سنوات، فضلًا عن التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، بمساهمته في ثمانية أهداف خلال البطولة.تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!
وبخلاف ذلك، فقد كان انتقاله لمزاملة رونالدو، خطوة نحو عودة الاعتماد عليه في منتخب البرتغال، بعد غيابه عن الأدوار النهائية في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2025، حيث بقي على مقاعد البدلاء، حينما توج "البحارة" باللقب.
ورغم تألقه مع النصر، إلا أن أرقامه التهديفية لم تكن مشابهة في المنتخب البرتغالي، حيث اكتفى تسجيل هدفين ضد أرمينيا في تصفيات كأس العالم 2026، وهدفًا أمام الولايات المتحدة في مباراة ودية، فيما لم يتمكن من تحقيق أي مساهمة، خلال مشاركته في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث لعب ضد أوزبكستان وكولومبيا في دور المجموعات، فضلًا عن خوض لقاء ثمن النهائي ضد إسبانيا، والذي شهد خروج البرتغال من البطولة.