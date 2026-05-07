مرحبًا بكم في دوري جواو فيليكس: النصر ينجو من "انزلاقة جيرارد" المدمرة ضد الشباب.. وقُبلة علي البليهي لم تفد الهلال بشيء

عندما تكتب الدراما فصولها، لابد أن يأتينا ديربي الرياض الناري بين ناديي النصر والشباب؛ ليكون هو "الماستر سين"، في موسم استثنائي بالملاعب السعودية.

نعم.. النصر فاز (4-2) على مستضيفه الشباب، مساء اليوم الخميس، في ديربي اتسم بـ"الكر والفر" حتى النهاية؛ ليحصد ثلاث نقاط غالية للغاية، في صراع التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وأحرز الفريق النصراوي هدفين مبكرين، في الديربي المقدم من الجولة 33 بمسابقة دوري روشن السعودي؛ بواسطة النجم البرتغالي المتألق جواو فيليكس، في الدقيقتين 3 و10.

وعاد النصر وسجل هدفين أخريين، في وقت متأخر من المباراة؛ وذلك عن طريق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وفيليكس، في الدقيقتين 75 و90+8 تواليًا.

أما ثنائية الشباب الذي قدّم ديربي رائع؛ فسجلهما كل من الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو والمدافع المخضرم علي البليهي، في الدقيقتين 30 و80.

وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى النقطة 82 من 32 مباراة؛ حيث يبتعد بفارق 5 نقاط في "الصدارة" عن نادي الهلال "الوصيف"، الذي لعب لقاءً أقل.

ومن ناحيته.. الشباب تجمد عند النقطة 32، في "المركز الثالث عشر" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، مجموعة من النقاط المهمة التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز النصر الصعب على الشباب، في الديربي..