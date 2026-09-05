ألقى كلمات صادمة أثناء مغادرته!.. جواو فيليكس يثير الجدل بعد خسارة النصر أمام الاتحاد

أثار البرتغالي جواو فيليكس، نجم عملاق الرياض النصر، جدلًا واسعًا للغاية؛ وذلك في أعقاب الخسارة ضد نادي الاتحاد، مساء يوم السبت.

الاتحاد فاز (2-1) على ضيفه النصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.