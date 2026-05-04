جواو بيدرو: بديل خوليان ألفاريز يغري برشلونة بـ"لوحة فنية".. ومصائب تشيلسي تساعد على حسم الصفقة ولكن!

في أروقة "سبوتيفاي كامب نو"، بات السؤال الأكثر ترددًا الآن؛ هو: "من سيحمل لواء هجوم العملاق الكتالوني برشلونة في الحقبة المقبلة؟!".

وعانى هجوم برشلونة كثيرًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، رغم تسجيل الكثير من الأهداف؛ وذلك بسبب تذبذب أداء البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، والإسباني الشاب فيران توريس.

وأساسًا.. مستقبل ليفاندوفسكي وتوريس بات غامضًا للغاية؛ وسط أنباء عن عدم تجديد عقد المهاجم البولندي الذي ينتهي في 30 يونيو 2026، وبيع النجم الإسباني خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ووضع العملاق الكتالوني مجموعة من الأسماء الهجومية، المُرشحة للانضمام إلى الفريق الأول في الميركاتو الصيفي القادم؛ على رأسها الأرجنتيني خوليان ألفاريز، نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

لكن.. مع صعوبة التعاقد مع ألفاريز، بسبب تمسك ناديه به أولًا، ثم قيمة الصفقة التي قد تتجاوز الـ100 مليون يورو - حال الموافقة على التخلي عنه -، برزت مجموعة من الأسماء الهجومية الأخرى؛ مثل البرازيلي جواو بيدرو، نجم العملاق الإنجليزي تشيلسي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تألُق بيدرو مع تشيلسي، بالتزامن مع اهتمام برشلونة به..