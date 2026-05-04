أحمد فرهود

جواو بيدرو: بديل خوليان ألفاريز يغري برشلونة بـ"لوحة فنية".. ومصائب تشيلسي تساعد على حسم الصفقة ولكن!

أحد أهم اهتمامات برشلونة في الميركاتو الصيفي..

في أروقة "سبوتيفاي كامب نو"، بات السؤال الأكثر ترددًا الآن؛ هو: "من سيحمل لواء هجوم العملاق الكتالوني برشلونة في الحقبة المقبلة؟!".

وعانى هجوم برشلونة كثيرًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، رغم تسجيل الكثير من الأهداف؛ وذلك بسبب تذبذب أداء البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، والإسباني الشاب فيران توريس.

وأساسًا.. مستقبل ليفاندوفسكي وتوريس بات غامضًا للغاية؛ وسط أنباء عن عدم تجديد عقد المهاجم البولندي الذي ينتهي في 30 يونيو 2026، وبيع النجم الإسباني خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ووضع العملاق الكتالوني مجموعة من الأسماء الهجومية، المُرشحة للانضمام إلى الفريق الأول في الميركاتو الصيفي القادم؛ على رأسها الأرجنتيني خوليان ألفاريز، نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

لكن.. مع صعوبة التعاقد مع ألفاريز، بسبب تمسك ناديه به أولًا، ثم قيمة الصفقة التي قد تتجاوز الـ100 مليون يورو - حال الموافقة على التخلي عنه -، برزت مجموعة من الأسماء الهجومية الأخرى؛ مثل البرازيلي جواو بيدرو، نجم العملاق الإنجليزي تشيلسي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تألُق بيدرو مع تشيلسي، بالتزامن مع اهتمام برشلونة به..

  • Joao Pedro Chelsea HICGetty Images

    لماذا جواو بيدرو "المهاجم المناسب" لنادي برشلونة؟!

    في البداية.. يجب الإشارة إلى الأسباب التي دفعت العملاق الكتالوني برشلونة، للاهتمام بالتعاقد مع البرازيلي جواو بيدرو، مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي؛ كـ"خيار بديل" لصفقة الأرجنتيني خوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

    أبرز الأسباب التي دفعت برشلونة للاهتمام بالتعاقد مع بيدرو، في الميركاتو الصيفي القادم؛ هي:

    * أولًا: ليس رأس حربة تقليدي؛ حيث يستطيع اللعب في الجناح وكمهاجم مُتأخر أيضًا.

    * ثانيًا: يُشارك في اللعب كثيرًا؛ أي أنه لا ينتظر وصول الكرات إليه فقط.

    * ثالثًا: إمكانات فنية كبيرة؛ خاصة في المساحات الضيقة وسط دفاعات الخصم.

    كل هذه الأسباب؛ جعلت إدارة برشلونة الرياضية بقيادة البرتغالي ديكو، ترى أن بيدرو المهاجم المُناسب للعملاق الكتالوني.


  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    "لوحة فنية" من جواو بيدرو تغري نادي برشلونة

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. واصل النجم البرازيلي جواو بيدرو، تألُقه مع نادي تشيلسي الإنجليزي؛ وذلك بالتزامن مع اهتمام العملاق الكتالوني برشلونة، بالتعاقد معه.

    بيدرو سجل هدفًا خرافيًا مع تشيلسي، مساء اليوم الإثنين؛ وذلك خلال مواجهة نادي نوتنجهام فورست، في الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

    واستلم بيدرو بـ"صدره"، تمريرة رأسية من زميله في تشيلسي؛ قبل أن يُسدد الكرة بـ"مقصية رائعة"، داخل شباك نونتجهام فورست.

    ورغم جمالية هذا الهدف، إلا أن هزيمة تشيلسي (1-3) ضد نوتنجهام، جاءت لتغطي عليه؛ لتظل هذه "اللوحة الفنية الرائعة" بمثابة الإغراء الجديد لنادي برشلونة، فقط.

    - أرقام جواو بيدرو مع تشيلسي في 2025-2026:

    * مباريات: 47.

    * دقائق: 3.428.

    * مساهمات تهديفية: 29.

    * أهداف مسجلة: 20.

    * تمريرات حاسمة: 9.

  • joao pedro atalanta chelseaGetty Images

    سبب قد يُسهل صفقة جواو بيدرو على برشلونة.. ولكن!

    لم ينتهِ الأمر عند ما ذكرناه في السطور الماضية فقط؛ حيث يجب الحديث عن نقطة إيجابية تلعب لمصلحة العملاق الكتالوني برشلونة في صفقة النجم البرازيلي جواو بيدرو، وأخرى سلبية.

    * النقطة الإيجابية:

    بخسارته ضد نوتنجهام فورست (1-3)، مساء اليوم الإثنين؛ انتهت أحلام تشيلسي رسميًا، في المشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    لكن.. يبقى بإمكان تشيلسي التأهُل إلى الدوري الأوروبي، حال التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026، عندما يواجه نادي مانشستر سيتي في المباراة النهائية؛ وإلا الأمر سيكون معقدًا للغاية، إذا خسر.

    المهم.. عدم مشاركة تشيلسي في البطولات الأوروبية، الموسم القادم؛ قد يُسهل على برشلونة التعاقد مع بيدرو، إذا وضع اللاعب كـ"خيار أول" بالفعل.

    وسيكون تشيلسي مُطالبًا بالبيع في الصيف القادم، لتعويض خسائره المالية من عدم التأهُل الأوروبي؛ خاصة مع المشاكل التي عانى منها في اللعب المالي النظيف، سابقًا.

    * النقطة السلبية:

    أما النقطة السلبية التي تلعب ضد برشلونة، للتعاقد مع بيدرو في الميركاتو الصيفي القادم؛ تتمثّل في قيمة الصفقة المرتفعة، والتي قد لا تتحملها خزينة العملاق الكتالوني.

    ونحن ذكرنا في بداية التقرير، أن تفكير برشلونة في مهاجم تشيلسي؛ جاء كـ"خيار بديل" لصفقة النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز أساسًا، والتي ستتجاوز الـ100 مليون يورو.

    لكن لا يجب نسيان أن تشيلسي، قام بشراء بيدرو في عام 2025، مقابل 63.7 مليون يورو؛ وبالتالي إذا وافق على بيعه بعدها بعامٍ واحد فقط، فبالتأكيد أنه لن يقبل بأقل من هذا المبلغ.

    أي أن صفقة جواو بيدرو قد لا تقل بأي حال عن 70 أو 80 مليون يورو؛ وهو ما يجعلنا نتساءل: "هل خزينة برشلونة قادرة على تحمل هذا المبلغ؟!".

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. برشلونة يملك مهاجمين بـ"نفس أرقام" جواو بيدرو

    أخيرًا وبعد كل ما استعرضناه في السطور السابقة؛ يجب أن نطرح سؤال آخر، وهو: "هل النجم البرازيلي جواو بيدرو هو المهاجم الذي يحتاجه العملاق الكتالوني برشلونة حقًا؟!".

    نعم.. نحن تحدثنا عن مميزات بيدرو، وأسلوبه المُناسب لبرشلونة؛ لكن أرقامه في النهاية، لا تختلف كثيرًا عن معظم مهاجمي العملاق الكتالوني الحاليين.

    والجميع يعلم أن هُناك عدم رضاء من جماهير برشلونة، على البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني فيران توريس، ثنائي هجوم الفريق الأول.

    ورغم ذلك.. نجد أن ليفاندوفسكي سجل 18 هدفًا في 2.208 دقائق، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وتوريس 20 هدفًا في 2.504 دقائق؛ أي نفس أرقام بيدرو تقريبًا، لكن في عدد دقائق أقل.

    وتبقى الحقيقة المؤكدة، أن الأرقام ليست كل شيء في عالم كرة القدم؛ بمعنى.. أنه قد يكون تأثير بيدرو أفضل من ليفا وتوريس، رغم التشابه في عدد الأهداف.

    إلا أننا نقصد هُنا؛ هل من الأفضل لبرشلونة استثمار 80 مليون يورو في لاعب يوجد مثله داخل الفريق، أم يُفضل البحث عن مهاجم بمواصفات تهديفية أعلى أمام المرمى.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار، لمعرفة موقف برشلونة النهائي؛ سواء بالتحرك للتعاقد مع جواو بيدرو، أو بقاء الأمر عند حد الاهتمام به فقط.