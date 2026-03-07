جواو بيدرو بنفس مستوى هاري كين؟! مدرب تشيلسي ليام روزينيور يضع المهاجم المتألق في نفس "فئة" مهاجم إنجلترا وإرلينغ هالاند وكيليان مبابي

عندما سُئل عما إذا كان مهاجمه على قدم المساواة مع نجوم العصر الحديث مثل إرلينغ هالاند وهاري كين وكيليان مبابي، قال روزينيور في مؤتمر صحفي: "جواو ينتمي إلى تلك الفئة الآن. خلال الشهرين اللذين قضيتهما هنا، أظهر باستمرار أنه مهاجم من الطراز العالمي.

"أنا أتحدث عن لاعبي فريقي؛ ومن غير اللائق مقارنتهم بإرلينغ [هاالاند]. لا أعرف إرلينغ جيدًا، لكن من الخارج يبدو مهاجمًا رائعًا من الطراز العالمي. لن أستبدل جواو بأي لاعب آخر في الوقت الحالي - فهو يظهر كل الصفات والميزات التي أريد أن أراها.

"الشيء الرائع بالنسبة لجواو هو عمره - لا يزال بإمكانه التحسن، وقد لاحظت بالفعل عدة مجالات يمكنه أن يتحسن فيها. لكن المستوى الذي يلعب به الآن هو مستوى عالمي، ومهمتي ومهمة النادي ومهمته هي الحفاظ عليه في هذا المستوى".