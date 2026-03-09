جوان لابورتا يقول إن تشافي "لم يستطع الموازنة بين أسرته وعمله" في رد رئيس برشلونة على الادعاءات بأنه منع عودة ليونيل ميسي

في مقابلة مع صحيفة لا فانغارديا الإسبانية، كشف المدير الفني السابق لبرشلونة تشافي هيرنانديز أن ليونيل ميسي كان على وشك العودة إلى النادي في عام 2023 قبل أن يتم حظر هذه الخطوة في النهاية.

وقال تشافي إن المفاوضات مع النجم الأرجنتيني بدأت بعد فترة وجيزة من فوز ميسي بكأس العالم في قطر، مشيرًا إلى أن اللاعب أعرب عن رغبته الواضحة في العودة إلى كامب نو. ووفقًا للمدرب السابق، كان برشلونة قد حصل بالفعل على موافقة الدوري الإسباني بشأن لوائح اللعب المالي النظيف.

ومع ذلك، ادعى تشافي أن رئيس النادي جوان لابورتا قرر إيقاف الانتقال خوفًا من التداعيات السياسية والمؤسسية التي قد تثيرها عودة ميسي داخل النادي.