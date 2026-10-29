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Joan Laporta Florentino Perez Real Madrid Barcelona (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

للتخلص من ذنب ميسي: الكرة الذهبية تكشف ذكاء لابورتا وخطيئة فلورنتينو بيريز!

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برشلونة للسيدات
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الدوري الإسباني
لامين يامال
كيليان مبابي

بعيدًا عن تتويج هاري كين .. رئيس برشلونة واجه العاصفة بذكاء

بينما كان العالم منشغل بصراع الكرة الذهبية، الذي حسمه النجم الإنجليزي هاري كين، بعد سباق مثير مع لامين يامال وكيليان مبابي، ثنائي برشلونة وريال مدريد، كانت هناك لقطة أخرى، كفيلة بجلب الأنظار، وهي لقطة جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، جالسًا جنبًا إلى جنب، مع رئيس الاتحاد الأوروبي "يويفا"، ألكسندر تشيفرين، في حفل البالون دور 2026، الذي أقيم في لندن.

"ذكاء لابورتا"، لعلّ هذا هو الوصف الأمثل، لما يقوم به رئيس برشلونة، على مختلف الأصعدة، في الوقت الذي كان فيه، قبل أشهر فقط، يواجه اتهامات كانت كفيلة بأن تهدد استمراره على رأس منظومة البلوجرانا، خاصة بعد عودة ملف رحيل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في صيف 2021.

وفي الوقت الذي يتواجد فيه لابورتا بجانب تشيفرين في حفل الكرة الذهبية، كان فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، خارج الأضواء، رغم أن نجم الميرينجي، مبابي، كان ضمن القائمة النهائية، بل وأنه تفوق أيضًا على يامال في التواجد خلف هاري كين في التصويت النهائي.

  • ذكاء لابورتا وخطيئة بيريز

    في البداية، دعونا نتحدث عن ذكاء جوان لابورتا في "تسويق" نجاح برشلونة، ومؤشرات البلوجرانا التي تتجه نحو تصاعد مثير، بعد أزمته الاقتصادية الطاحنة التي عصفت بالنادي، والتي انفجرت مع جائحة كوفيد 19.

    في الوقت الذي كان ريال مدريد، يراهن على أساطير النادي، من أجل الهيمنة على دوري أبطال أوروبا، وبالتالي خطف المشهد الرئيسي في حفل الكرة الذهبية، كان برشلونة يعمل على دعم أكثر من جبهة، تضمن له الأفضلية في حفل البالون دور، حتى وإن لم يتوج أحد نجومه بالجائزة الفردية الكبرى في تاريخ اللعبة، والحديث هنا عن ملفين..

    * الكرة الذهبية النسائية: سيطرة تامة من برشلونة على الجائزة في آخر 6 نسخ، بالتناوب بين أليكسيا بوتياس وأيتانا بونماتي (3 جوائز لكل منهما).

    * جائزة كوبا أفضل لاعب شاب: فوز برشلونة بخمس من آخر 6 جوائز، بفضل توهج لامين يامال، الذي حقق اللقب ثلاث مرات على التوالي، فضلًا عن فوز بيدري وجافي.

    وبعد جيل ميسي وإنيستا وتشافي، كان لزامًا على لابورتا أن يثبت بأن أكاديمية "لاماسيا" لا تزال في الصدارة، وأنه ليس هناك أي نادٍ في العالم، قادر على تقديم مواهب تحكم الكرة العالمية، بقدر العملاق الكتالوني، وكذلك الحال مع الكرة النسائية، التي كان أول ألقابها في دوري أبطال أوروبا، في 2021، واليوم، باتت في وصافة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب، فضلًا عن الموسم التاريخي الذي حققه فريق السيدات، بموسم كامل، لم يتلقّ فيه سوى خسارة وحيدة.

    تلك السيطرة على جوائز الأفضل، جاءت في وقت كان الفريق الأول للرجال، يبحث فيه عن تجديد الدماء في حقبة "ما بعد ليونيل ميسي"، ويصير مؤشره بشكل تصاعدي، حتى صار الآن، من بين أبرز المرشحين للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

    أما عن ريال مدريد، فإن بيريز بدا وكأنه يراهن فقط على جبهة واحدة، في سباق الكرة الذهبية، وهي أفضل لاعب، الأمر الذي كان بمثابة "التفسير" وراء قرار الإدارة بمقاطعة حفل البالون دور، في عام 2024، وعدم سفر البعثة بالكامل، مع علمهم بعدم فوز فينيسيوس جونيور بالجائزة، رغم فوز الإيطالي كارلو أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب في هذا العام.

  • صعود لابورتا وهبوط بيريز

    خلال فترة انتخابات برشلونة الماضية، واجه جوان لابورتا اتهامات عدة، خاصة بعد أن أشار المرشح لرئاسة النادي، فيكتور فونت، بأنه متهم بالنصب والاحتيال، فيما يتعلق بالقضية القانونية المرتبطة باختفاء نادي ريوس ديبورتيفو التاريخي، والاتفاقيات مع دول مثل الكونغو، وتلقي عمولات غير مشروعة من أجل تجديد ملعب كامب نو، وبيع أصول بقيمة 900 مليون يورو لتجنب خسارة مليار يورو، فضلًا عن تسببه في رحيل ميسي بطريقة غير متوقعة، والتحجج بأن عدم تجديد عقده كان لأسباب اقتصادية، بالإضافة قطعًا إلى قضية نيجريرا الشهيرة.

    ورغم ذلك، إلا أن لابورتا يواصل السير في إطار تحسين صورته، بإعادة افتتاح ملعب كامب نو الأسطوري، والعودة لقاعدة 1:1، وإبرام صفقات صيفية مذهلة على غرار رودري، أفضل لاعب في كأس العالم 2026، وكريم أديمي وأنطوني جوردون، ومن ثمّ تحسين علاقته مع "يويفا"، وحضور تشيفرين لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري الأبطال، فضلًا عن توصيل رسالة في حفل الكرة الذهبية، بأنه لا صوت يعلو على مواهب البلوجرانا وفريقه النسائي، وأنه دائمًا حاضر، حتى ولو لم يفز بالجائزة الكبرى للرجال.

    أما عن ريال مدريد، فإن المشاهد الأخيرة، تشير إلى انخفاض نجم فلورنتينو بيريز، خاصة مع رفضه التوجه إلى كامب نو، لحضور مباراة الكلاسيكو، أعقاب الأزمة الدبلوماسية وانسحاب برشلونة من مشروع السوبرليج، ومن ثمّ عدم التواجد في حفل الكرة الذهبية، في الوقت الذي قرر فيه المرشح الرئاسي السابق، إنريكي ريكيلمي، أن يخطف الأضواء مكانه، وهذا ما تحدثنا عنه في مقال بعنوان "يوم أكل صغير الحوت القرش .. بيريز في موقف حرج قبل الكلاسيكو".

  • كلمة أخيرة..

    هناك نموذجان لإعادة البناء وتجديد دماء الفريق، شاهدناه في برشلونة وريال مدريد "مؤخرًا"، لاسيما في حقبة رحيل الأساطير، ولكن أيضًا هناك فارق في التعامل مع مرحلة الإحلال والتجديد، تثبت بأن جوان لابورتا لعب بذكاء في أرضية تسمح له بأن يثبت للعالم بأن ناديه لا يزال بخير، وإن مرّ بأصعب أزماته الاقتصادية، كأن ينجح في مجالات أخرى، ويثبت فيها بأنه الأول بلا منازع، في الوقت الذي نجد فيه الريال، يتعرض لموقف حرج إذا ما عانى فريقه الأول، ومرّ بمواسم من الجفاف، رغم أنه لم يمرّ بما مرّ به البلوجرانا من نكسة مالية.

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