للتخلص من ذنب ميسي: الكرة الذهبية تكشف ذكاء لابورتا وخطيئة فلورنتينو بيريز!

في البداية، دعونا نتحدث عن ذكاء جوان لابورتا في "تسويق" نجاح برشلونة، ومؤشرات البلوجرانا التي تتجه نحو تصاعد مثير، بعد أزمته الاقتصادية الطاحنة التي عصفت بالنادي، والتي انفجرت مع جائحة كوفيد 19.

في الوقت الذي كان ريال مدريد، يراهن على أساطير النادي، من أجل الهيمنة على دوري أبطال أوروبا، وبالتالي خطف المشهد الرئيسي في حفل الكرة الذهبية، كان برشلونة يعمل على دعم أكثر من جبهة، تضمن له الأفضلية في حفل البالون دور، حتى وإن لم يتوج أحد نجومه بالجائزة الفردية الكبرى في تاريخ اللعبة، والحديث هنا عن ملفين..

* الكرة الذهبية النسائية: سيطرة تامة من برشلونة على الجائزة في آخر 6 نسخ، بالتناوب بين أليكسيا بوتياس وأيتانا بونماتي (3 جوائز لكل منهما).

* جائزة كوبا أفضل لاعب شاب: فوز برشلونة بخمس من آخر 6 جوائز، بفضل توهج لامين يامال، الذي حقق اللقب ثلاث مرات على التوالي، فضلًا عن فوز بيدري وجافي.

وبعد جيل ميسي وإنيستا وتشافي، كان لزامًا على لابورتا أن يثبت بأن أكاديمية "لاماسيا" لا تزال في الصدارة، وأنه ليس هناك أي نادٍ في العالم، قادر على تقديم مواهب تحكم الكرة العالمية، بقدر العملاق الكتالوني، وكذلك الحال مع الكرة النسائية، التي كان أول ألقابها في دوري أبطال أوروبا، في 2021، واليوم، باتت في وصافة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب، فضلًا عن الموسم التاريخي الذي حققه فريق السيدات، بموسم كامل، لم يتلقّ فيه سوى خسارة وحيدة.

تلك السيطرة على جوائز الأفضل، جاءت في وقت كان الفريق الأول للرجال، يبحث فيه عن تجديد الدماء في حقبة "ما بعد ليونيل ميسي"، ويصير مؤشره بشكل تصاعدي، حتى صار الآن، من بين أبرز المرشحين للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

أما عن ريال مدريد، فإن بيريز بدا وكأنه يراهن فقط على جبهة واحدة، في سباق الكرة الذهبية، وهي أفضل لاعب، الأمر الذي كان بمثابة "التفسير" وراء قرار الإدارة بمقاطعة حفل البالون دور، في عام 2024، وعدم سفر البعثة بالكامل، مع علمهم بعدم فوز فينيسيوس جونيور بالجائزة، رغم فوز الإيطالي كارلو أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب في هذا العام.