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Hansi Flick Joan Laporta GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

هل يعي جوان لابورتا ما يقوله: الصيف سيضيع على لاعب واحد.. ولا تنتظروا "موسمًا كبيرًا" يا جماهير برشلونة!

فقرات ومقالات
برشلونة
هانسي فليك
رافينيا
لامين يامال
خوليان ألفاريز
انتوني جوردون
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني

برشلونة أمام مهمة صعبة في الموسم الجديد..

في يوم الأربعاء الموافق "1 يوليو 2026"، بدأت ولاية جوان لابورتا الجديدة، على رأس مجلس إدارة العملاق الكتالوني برشلونة؛ حيث من المقرر أن تستمر لمدة 5 سنوات قادمة، حتى 2031.

ويُعتبر لابورتا، أحد أنجح الرؤساء في تاريخ هذا الكيان الرياضي الكبير؛ حيث أنقذ النادي في فترتين مختلفتين، تحديدًا من 2003 إلى 2010 ثم من 2021 وحتى الآن.

واحتفالًا ببدء ولايته الجديدة.. ألقى لابورتا كلمه أمام أعضاء الجمعية العمومية لنادي برشلونة؛ بحضور الألماني هانزي فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

إلا أن كلمات رئيس برشلونة، حملت بعض "المخاوف" للجماهير؛ بخصوص سوق الانتقالات الصيفي الحالي، و"شكل" الفريق في الموسم الرياضي الجديد.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ مجموعة من "الاستنتاجات" الخاصة ببرشلونة، بعد كلمات جوان لابورتا..

  • Raphinha Barcelona 2025-26Getty

    لا تغييرات في برشلونة.. من الدفاع إلى الأظهرة ورافينيا!

    جوان لابورتا، رئيس العملاق الكتالوني برشلونة، أبدى رضاه التام عن الفريق الأول لكرة القدم؛ مؤكدًا أنه لا يحتاج إلى أي تعزيزات أخرى.

    نعم.. لابورتا قال في كلمته أمام أعضاء الجمعية العمومية للنادي، اليوم الأربعاء: "أنا راضٍ عن الفريق الذي نملكه.. إذ لم نقم بأي تعديلات إضافية، فلن تكون هُناك مشكلة".

    وأضاف رئيس برشلونة؛ عن ذلك: "بالتعاقد مع الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون، قُمنا بتغطية الكثير مما كنا نريده".

    وهذا يعطينا بعض "الدلالات" لما سيكون عليه شكل برشلونة، في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: لن تكون هُناك عمليات بيع كبيرة في برشلونة؛ وهو ما يؤكد بقاء النجم البرازيلي رافينيا دياز.

    * ثانيًا: التعاقد مع جوردون جاء لإراحة رافينيا وتعويض غيابه في بعض المباريات؛ لعدم تكرار مأساة الموسم الماضي.

    * ثالثًا: الاكتفاء بتجديد عقد النجم الدنماركي أندريس كريستنسن؛ مع عدم التعاقد مع أي مدافع جديد.

    * رابعًا: استمرار أظهرة برشلونة - كما هم - في الموسم الجديد؛ رغم الانخفاض الكبير في مستوى الإسباني أليخاندرو بالدي والفرنسي جول كوندي.

    وقد تكون الإضافة الوحيدة في مركز الظهير، هي التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، الذي لعب معارًا مع الفريق من يناير إلى يونيو 2026؛ وذلك إذا نجح اللاعب في فسخ عقده مع عملاق الرياض الهلال، أو بمقابل مبلغ رمزي للغاية.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    خوليان ألفاريز.. صيف برشلونة سيضيع على لاعب واحد فقط

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب التطرق إلى كلمات جوان لابورتا، رئيس العملاق الكتالوني برشلونة؛ فيما يخص صفقة النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

    والجميع يعلم رغبة برشلونة الكبيرة، في التعاقد مع ألفاريز، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتعويض المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي انتهى عقده مع الفريق في 30 يونيو 2026.

    واعترف لابورتا أن "قلب الهجوم"، هو المركز الوحيد الذي ربما يحتاج إلى تدعيم في صفوف برشلونة؛ معلنًا تقديم عرض رسمي بالفعل إلى أتلتيكو مدريد، لضم ألفاريز.

    إلا أن لابورتا أكد على أن مسؤولي أتلتيكو مدريد أخبروه، بصعوبة بيع المهاجم الأرجنتيني في صيف العام الحالي؛ وذلك بسبب عدم امتلاك فريق العاصمة أي بديل له، في الوقت الحالي.

    وتابع رئيس برشلونة: "أخبرت أتلتيكو أن عرضنا للتعاقد مع ألفاريز، سيظل قائمًا طوال الصيف؛ فإذا وجدوا - أي نادي العاصمة الإسبانية - بديلًا له، سيكون العملاق الكتالوني جاهزًا لحسم الصفقة".

    ومن تصريحات لابورتا، في ملف صفقة ألفاريز؛ نستطيع أن نخرج ببعض "الاستنتاجات" المهمة للغاية، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: برشلونة بعد إتمام صفقة الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون؛ لا يضع في حساباته التعاقد مع أي لاعب آخر، غير خوليان ألفاريز.

    * ثانيًا: برشلونة مستعد لانتظار الصيف بأكمله؛ لكي يقنع أتلتيكو بـ"الاستغناء" عن ألفاريز، وتحقيق حلمه.

    لكن ذلك يجعل برشلونة في خطرٍ كبير، إذا تمسك أتلتيكو بموقفه الرافض لبيع ألفاريز؛ حيث سيعني ذلك احتمالية ضياع الصفقات البديلة، ودخول "البلوجرانا" الموسم الجديد بدون مهاجم كبير.

    نعم.. بعض الأسماء الهجومية البديلة لصفقة ألفاريز، لن تنتظر برشلونة طويلًا؛ لذلك قد يجد "البلوجرانا" نفسه يخوض الموسم الرياضي الجديد، بالمهاجم فيران توريس فقط.

  • FERRAN TORRES LAMINE YAMAL BARCELONAGetty Images

    خطة برشلونة.. ماذا لو لم يتم التعاقد مع مهاجم كبير؟!

    من حيث توقفنا في السطور الماضية؛ يجب أن نطرح سؤالًا مهمًا الآن، وهو: "ماذا لو دخل العملاق الكتالوني برشلونة الموسم الجديد بدون مهاجم كبير؟!".

    الإجابة على هذا السؤال، قد تتمثّل في لجوء الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، إلى مجموعة من "الحلول البديلة"؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الاعتماد على الإسباني فيران توريس؛ كمهاجم أساسي لبرشلونة.

    * ثانيًا: إمكانية استخدام صانع الألعاب الإسباني داني أولمو؛ في مركز قلب الهجوم كثيرًا.

    * ثالثًا: تغيير مركز الجوهرة الإسبانية لامين يامال من الجناح إلى قلب الهجوم؛ مع الاعتماد على البرازيلي رافينيا دياز في الطرف الأيمن والإنجليزي أنتوني جوردون يسارًا.

    ولا ننسى أن يامال نفسه، صرح في الأيام القليلة الماضية؛ بعلمه أن الوقت سيأتي عليه ليتحول إلى عمق الهجوم بدلًا من الجناح، مثلما حدث مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

    وربما تكون كلمات يامال في هذا التوقيت بالذات؛ بسبب إخبار برشلونة له بخطته معه، حال فشل صفقة المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    خطر كبير.. برشلونة مهدد في الموسم الرياضي الجديد

    الخلاصة من كل ما سبق؛ هو أن العملاق الكتالوني برشلونة سيدخل الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، بنفس مشاكله القديمة.

    نعم.. برشلونة تحسن كثيرًا في آخر موسمين، تحت القيادة الفنية للألماني هانزي فليك، بل وسيطر على الألقاب المحلية؛ ولكنه عانى من مجموعة مشاكل، على النحو التالي:

    * أولًا: ضعف عمق القائمة؛ بمعنى.. عدم وجود البدائل للاعبين الأساسيين الكبار، حال إصابتهم أو إراحتهم.

    * ثانيًا: ضعف بعض المراكز الأساسية أصلًا؛ خاصة.. الظهيرين وقلب الهجوم.

    وبسبب هذه المشاكل، لم يستطع العملاق الكتالوني التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، خلال الموسمين الماضيين؛ رغم سيطرته المحلية الكبيرة، وتقديمه مستويات فنية رائعة.

    بل أن حفاظ برشلونة على بطولاته المحلية نفسها، قد تكون مهددة إذ لم يعالج نقاط ضعفه؛ خاصة في ظل الصفقات التي يقوم بها الغريم التاريخي ريال مدريد، مع الحالة البدنية والفنية الرائعة لأبرز نجومه في كأس العالم 2026.

    وبالتالي.. يبقى السؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ هو: "هل يعي رئيس برشلونة جوان لابورتا ما يقوله بإنه لا مشكلة إذا لم يتعاقد فريقه مع أي صفقة جديدة؟!".

    وحتى الآن لم يتضح موقف فليك، وهل سيرضى بدخول برشلونة الموسم الجديد بهذا الشكل؛ أم سيضغط على مجلس إدارة النادي، من أجل إبرام صفقات جديدة.