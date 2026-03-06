Goal.com
تحذيرات لابورتا تهز برشلونة: مفاجأة تشافي و"إنريكي ينافس أبناء لاماسيا".. 6 بدلاء إذا هرب هانزي فليك من جحيم فيكتور فونت

هل نشهد تغيير في الجهاز الفني للعملاق البرشلوني؟!..

داخل العملاق الكتالوني برشلونة، لا يُسدل الستار على القصة، بإطلاق صافرة نهاية المباريات؛ بل أنها تبدأ من المكاتب، التي لا تنام أبدًا.

وفي هذه المكاتب؛ بدأ يزداد الحديث مؤخرًا عن مستقبل الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم.

فليك الذي تولى منصبه صيف عام 2024، نجح في إعادة برشلونة من "الموت الكروي"؛ ليقدّم معه أفضل المستويات الفنية، إلى جانب التتويج بـ4 ألقاب رسمية - حتى الآن -.

لذلك.. الحديث عن رحيل فليك الآن، ليس له علاقة بمستوى الفريق أو النتائج المُحققة فوق أرضية الميدان؛ بل بالصراع الانتخابي الشرس، بين جوان لابورتا وهيكتور فونت.

لابورتا وفونت يتصارعان على رئاسة برشلونة، في الانتخابات المقررة يوم 15 مارس الجاري؛ وهو ما فتح باب التكهُنات بشأن مستقبل المدير الفني الألماني، مع العملاق الكتالوني.

وأعلن الصحفي الإسباني خوسيه ألفاريز، اليوم الجمعة، أن هانزي فليك سيرحل عن قيادة برشلونة؛ إذا خسر لابورتا الانتخابات، وجاء فونت كرئيس جديد للنادي.

هذه المعلومة ألمح لابورتا إلى صحتها - وهو الذي كان قد تعاقد مع فليك صيف 2024 -؛ حيث قال في كلمته على هامش حملته الانتخابية اليوم: "فونت أعلن أنه سيستغنى عن المدير الرياضي البرتغالي ديكو، حال فوزه بالرئاسة، وهو أمر غضب هانزي بشدة".

وأضاف لابورتا؛ بخصوص إمكانية رحيل المدير الفني الألماني: "فليك يريد استمرار ديكو في منصبه؛ لذلك إذا فاز فونت في الانتخابات، فإنه لن يكون مرتاحًا".

وتحذيرات لابورتا تتعلق بـ"استقالة" هانزي فليك بنفسه، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، أكثر من إقالته؛ خاصة أن فونت صرح بأنه لن يطيح بالمدرب الألماني، إذا فاز في الانتخابات.

ووفقًا لهذه التطورات المُتصاعدة؛ سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، أبرز الأسماء التدريبية التي قد تتولى قيادة برشلونة، حال قرر فليك الرحيل عن منصبه - إذا تولي فونت الرئاسة -..

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-PSGAFP

    لويس إنريكي - باريس سان جيرمان

    لم يخفِ المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، رغبته الكبيرة في العودة إلى العملاق الكتالوني برشلونة، مرة أخرى.

    إنريكي يعشق برشلونة كثيرًا؛ حيث مثّله كلاعب في الفترة من 1996 إلى 2004؛ قبل أن يتولى الإشراف على تدريبه، من 2014 حتى 2017.

    وكلاعب.. حصل إنريكي على 7 ألقاب مع العملاق الكتالوني؛ بينما اعتلى منصات التتوّيج "9 مرات" كمدرب للفريق الأول، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2014-2015.

    وبعد نهاية فترته مع برشلونة كـ"مدرب"؛ تولى إنريكي القيادة الفنية للمنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، ومن ثم نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

    ويرتبط المدير الفني الإسباني بعقدٍ مع الفريق الباريسي، حتى 30 يونيو 2027؛ وهو ما يجعل برشلونة في ورطة إذا أراد التعاقد معه صيف 2026، للأسباب الآتية:

    * أولًا: صعوبة إقناع إدارة باريس سان جيرمان؛ بالاستغناء عن أحد أفضل المدربين الذين مروا على تاريخ النادي.

    * ثانيًا: رغم رغبته في العودة إلى برشلونة؛ إلا أن إنريكي أكد أنه يحب الوفاء بالعقود حتى نهايتها.

    ويبقى أن ننتظر ماذا يُمكن أن يحدث مع الألماني هانزي فليك، المدير الفني الحالي لنادي برشلونة؛ قبل معرفة إمكانية التحرك نحو إنريكي، من عدمه.

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-ARSENALAFP

    ميكيل أرتيتا - آرسنال

    مثّل المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، جميع الفئات السنية للعملاق الكتالوني برشلونة كـ"لاعب"؛ قبل أن يرحل نهائيًا صيف عام 2002، ليخوض بعدها العديد من التجارب الاحترافية حتى الاعتزال.

    ودخل أرتيتا عالم التدريب عام 2016؛ عندما عمل كـ"مساعد" في العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، ثم مديرًا فنيًا لمواطنه آرسنال بداية من 2019.

    ومع آرسنال.. توّج أرتيتا بـ3 ألقاب فقط؛ هي: "كأس الاتحاد الإنجليزي، والدرع الخيرية (مرتان)".

    لكن يبدو أن العام الرياضي الحالي 2025-2026، سيكون هو موسم الحصاد بالنسبة للمدير الفني الإسباني الشاب؛ حيث بات آرسنال قريبًا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، مع التألق في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    المهم.. برشلونة يرى أن أرتيتا، الذي يرتبط بعقدٍ مع ناديه الإنجليزي حتى 30 يونيو 2027، المدرب المثالي للفريق الأول؛ لعديد الأسباب المهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: أحد أبناء برشلونة؛ لذلك فهو يعرف "هوية" النادي جيدًا.

    * ثانيًا: تشرب الكثير من المدير الفني الإسباني الكبير وابن برشلونة بيب جوارديولا؛ عندما عمل "مساعدًا" له في مانشستر سيتي.

    * ثالثًا: رغم صغر سنه؛ اكتسب خبرة كبيرة بتدريب آرسنال لـ7 سنوات.

    * رابعًا: يعتمد كثيرًا على النجوم الشباب والمواهب الصغيرة؛ ما يتناسب مع سياسة برشلونة.

    والآن.. علينا الانتظار لمعرفة هل سيتحرك برشلونة نحو أرتيتا، حال رحيل الألماني هانزي فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من عدمه.

  • Cesc Fabregas ComoGetty Images

    سيسك فابريجاس - كومو

    كحال ميكيل أرتيتا.. يُعد المدير الفني الإسباني سيسك فابريجاس، أحد أبناء مدرسة "لاماسيا" التابعة للعملاق الكتالوني برشلونة؛ حيث مثّل الفئات السنية للنادي كـ"لاعب"، قبل أن يرحل إلى آرسنال الإنجليزي عام 2003.

    NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

    فابريجاس لعب مع آرسنال، لمدة 8 سنوات كاملة؛ قبل أن يقرر العودة إلى برشلونة مجددًا صيف 2011، وحتى عام 2014.

    وعقب رحيله الثاني عن برشلونة؛ تنقل فابريجاس بين تشيلسي الإنجليزي وموناكو الفرنسي، حتى اعتزل في كومو الإيطالي عام 2023.

    وبمجرد اعتزاله لعب كرة القدم؛ دخل فابريجاس عالم التدريب، بالإشراف على كومو تحت 19 سنة ثم "مساعدًا" في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

    ومنذ صيف 2024؛ أصبح المدير الفني الإسباني "الرجل الأول"، على رأس قيادة الفريق الإيطالي.

    ويقدّم فريق كومو الأول لكرة القدم، مستويات متصاعدة مع فابريجاس، منذ الموسم الرياضي الماضي وحتى الآن؛ وذلك على النحو التالي:

    * موسم 2024-2025: المركز العاشر في الدوري الإيطالي؛ مع توديع مسابقة الكأس المحلي، من الدور الأول.

    * موسم 2025-2026: المركز الخامس في الدوري الإيطالي؛ مع التأهُل إلى نصف نهائي الكأس المحلي، حتى الآن.

    ويُنظر إلى سيسك فابريجاس، على أنه سيكون أحد أفضل المدربين في السنوات القادمة؛ لذلك زادت أسهمه داخل العملاق البرشلوني، لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول مستقبلًا.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    تشافي هيرنانديز - حر

    الاسم الذي قد يكون مفاجأة بحق؛ هو المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، أحد أساطير خط الوسط في تاريخ العملاق الكتالوني برشلونة.

    تشافي غني عن التعريف؛ فقد كتب التاريخ مع برشلونة ومنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، كلاعب.

    وعندما قرر تشافي دخول عالم التدريب؛ كانت مسيرته مُتقلبة بين النجاح والفشل، عكس تألُقه طوال مسيرته كلاعب - قبل الاعتزال -.

    وقاد المدير الفني الإسباني نادي السد القطري من صيف 2019 إلى نوفمبر 2021، محققًا 6 بطولات محلية؛ لكن مع بعض الإخفاقات، التي جعلت الجماهير تُطلِق صافرات الاستهجان ضده.

    ثم.. لجأ برشلونة إلى "ابنه البار" في نوفمبر 2021، لقيادة الفريق الأول لكرة لقدم، في واحدة من أصعب فترات العملاق الكتالوني رياضيًا واقتصاديًا.

    ويُمكن تلخيص مسيرة تشافي التدريبية مع برشلونة، في مجموعة من النقاط المهمة؛ وذلك على النحو التالي:

    * موسم 2021-2022: إنقاذ ما يُمكن إنقاذه؛ مع تحسُن واضح في أداء الفريق.

    * موسم 2022-2023: إعادة الفريق لمنصات التتويج؛ بالحصول على ثنائية الدوري والسوبر الإسبانيين.

    * موسم 2023-2024: موسم "صفري" كارثي؛ مع تلقي العديد من الخسائر الثقيلة.

    وبصفةٍ عامة.. كان ملخص مسيرة تشافي هيرنانديز التدريبية مع برشلونة؛ هو الفشل الأوروبي الكبير، لكن مع اكتشاف مواهب هي الأفضل في العالم حاليًا.

    ويعود الفضل لتشافي؛ في اكتشاف الجوهرة لامين يامال، إلى جانب قلب الدفاع باو كوبارسي ومتوسط الميدان فيرمين لوبيز.

    وبما أن تشافي رحل عن برشلونة صيف 2024، بمشاكل مع رئيس النادي وقتها جوان لابورتا؛ فهو قرر الانضمام إلى حملة المرشح فيكتور فونت، في انتخابات العملاق الكتالوني.

    ويتنافس فونت ولابورتا حاليًا، على رئاسة نادي برشلونة؛ وذلك في الانتخابات المقررة يوم 15 مارس الجاري.

    وأعلن فونت أن تشافي سيعود إلى برشلونة، إذا فاز هو برئاسة النادي؛ سواء كان ذلك في منصب إداري، أو حتى كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم.

    وبناء عليه.. قد نُشاهد المفاجأة الكبرى؛ بإعلان عودة تشافي لقيادة برشلونة، إذا فاز هيكتور فونت في الانتخابات.

  • Aston Villa v FC Barcelona - UEFA Youth LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. أسماء أخرى محتملة!

    هُناك بعض الأسماء الأخرى، التي قد تكون مرشحة لمنصب المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة، حال رحيل الألماني هانزي فليك؛ أبرزهم على الإطلاق:

    * أولًا: الألماني يورجن كلوب.

    * ثانيًا: البرازيلي جوليانو بيليتي.

    كلوب هو فرصة لا يُمكن أن يفوتها أي نادٍ؛ حيث زاد الحديث في الأيام القليلة الماضية، عن إمكانية رحيله عن مجموعة رد بول.

    ويعمل كلوب منذ يناير 2025؛ كرئيس لقسم كرة القدم العالمية في مجموعة "رد بول" - المالكة لأكثر من نادٍ -، وذلك بعد رحلة طويلة في تدريب أندية ماينز وبوروسيا دورتموند الألمانيين وليفربول الإنجليزي.

    ودائمًا ما كان اسم كلوب يرتبط ببرشلونة؛ ولذلك قد يكون فرصة كبيرة جدًا أمام العملاق الكتالوني، إذا ما رحل هو عن "رد بول" وفليك من البلوجرانا.

    والاسم الثاني - أي بيليتي -؛ قد يكون الأقل خبرة من بين جميع من ذكرناهم في التقرير، ولكنه لديّه حظوظه أيضًا للأسباب التالية:

    * أولًا: يعرف برشلونة جيدًا؛ حيث مثّل الفريق الأول من 2004 إلى 2007 كـ"لاعب".

    * ثانيًا: عمل في فريق تحت 19 سنة ببرشلونة كـ"مساعد ثم رجل أول"؛ وذلك في الفترة من 2023 إلى 2025.

    * ثالثًا: يتولى منصب المدير الفني للفريق الثاني بالنادي "برشلونة أتلتيك"؛ منذ صيف عام 2025 وحتى الآن.

    ولا ينسى العاشق البرشلوني، هدف بيليتي في آرسنال الإنجليزي، بنهائي دوري أبطال أوروبا 2005-2006؛ والذي قاد به الفريق للفوز (2-1)، والتتويج باللقب الغالي.

    وبالنسبة لمسيرته كمدرب؛ فقد قاد بيليتي فريق برشلونة تحت 19 سنة، للتتويج بالثلاثية التاريخية "الدوري الإسباني، كأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا" في 2024-2025.

    ومن هُنا.. يرى البعض أن بيليتي، قادر على تكرار تجربتي بيب جوارديولا ولويس إنريكي؛ بالإشراف على الفئات السنية أو "رديف النادي"، ثم النجاح الكبير مع الفريق الأول لكرة القدم.

