تحذيرات لابورتا تهز برشلونة: مفاجأة تشافي و"إنريكي ينافس أبناء لاماسيا".. 6 بدلاء إذا هرب هانزي فليك من جحيم فيكتور فونت

داخل العملاق الكتالوني برشلونة، لا يُسدل الستار على القصة، بإطلاق صافرة نهاية المباريات؛ بل أنها تبدأ من المكاتب، التي لا تنام أبدًا.

وفي هذه المكاتب؛ بدأ يزداد الحديث مؤخرًا عن مستقبل الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم.

فليك الذي تولى منصبه صيف عام 2024، نجح في إعادة برشلونة من "الموت الكروي"؛ ليقدّم معه أفضل المستويات الفنية، إلى جانب التتويج بـ4 ألقاب رسمية - حتى الآن -.

لذلك.. الحديث عن رحيل فليك الآن، ليس له علاقة بمستوى الفريق أو النتائج المُحققة فوق أرضية الميدان؛ بل بالصراع الانتخابي الشرس، بين جوان لابورتا وهيكتور فونت.

لابورتا وفونت يتصارعان على رئاسة برشلونة، في الانتخابات المقررة يوم 15 مارس الجاري؛ وهو ما فتح باب التكهُنات بشأن مستقبل المدير الفني الألماني، مع العملاق الكتالوني.

وأعلن الصحفي الإسباني خوسيه ألفاريز، اليوم الجمعة، أن هانزي فليك سيرحل عن قيادة برشلونة؛ إذا خسر لابورتا الانتخابات، وجاء فونت كرئيس جديد للنادي.

هذه المعلومة ألمح لابورتا إلى صحتها - وهو الذي كان قد تعاقد مع فليك صيف 2024 -؛ حيث قال في كلمته على هامش حملته الانتخابية اليوم: "فونت أعلن أنه سيستغنى عن المدير الرياضي البرتغالي ديكو، حال فوزه بالرئاسة، وهو أمر غضب هانزي بشدة".

وأضاف لابورتا؛ بخصوص إمكانية رحيل المدير الفني الألماني: "فليك يريد استمرار ديكو في منصبه؛ لذلك إذا فاز فونت في الانتخابات، فإنه لن يكون مرتاحًا".

وتحذيرات لابورتا تتعلق بـ"استقالة" هانزي فليك بنفسه، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، أكثر من إقالته؛ خاصة أن فونت صرح بأنه لن يطيح بالمدرب الألماني، إذا فاز في الانتخابات.

ووفقًا لهذه التطورات المُتصاعدة؛ سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، أبرز الأسماء التدريبية التي قد تتولى قيادة برشلونة، حال قرر فليك الرحيل عن منصبه - إذا تولي فونت الرئاسة -..