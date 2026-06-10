إبداعات جوان جارسيا ودافيد رايا لا تعني شيئًا.. 3 أسباب تقود "الحارس الأسوأ" لحماية عرين إسبانيا في المونديال

في عالم كرة القدم الحديثة، تعطينا الأرقام مؤشرات واضحة للغاية، عن ما يقدّمه اللاعبون فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ ولكن هذا لا يعني أي شيء على الإطلاق، داخل معسكر منتخب إسبانيا.

هُنا.. تحت سماء بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ يقف ثلاثة رجال بقميصٍ واحد، يذودون عن عرين "لاروخا".

نعم.. منتخب إسبانيا الذي يتواجد في "المجموعة الثامنة" المونديالية، إلى جانب كل من أوروجواي والسعودية والرأس الأخضر؛ يشهد واحدة من أعقد معارك حراسة المرمى، في سنواته الأخيرة.

هذا الصراع الثلاثي الأبعاد؛ يشمل كل من الحارس الخبرة أوناي سيمون، بالإضافة إلى المُتألقين جوان جارسيا ودافيد رايا.

لكن يبدو أن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، حسم قراره النهائي بالفعل؛ بشأن حارس "لاروخا" الأساسي، في بطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فضل دي لا فوينتي الاعتماد على سيمون كـ"حارس أساسي"؛ رغم كل المستويات الرائعة لجارسيا ورايا في 2025-2026، مع العملاق الكتالوني برشلونة ونادي آرسنال الإنجليزي تواليًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، مقارنة سريعة بين حراس منتخب إسبانيا الثلاثة؛ إلى جانب الأسباب التي قد تكون وراء تفضيل دي لا فوينتي، للاعتماد على سيمون في التشكيل الأساسي..