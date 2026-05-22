"لا تسألوا عن الأسباب" .. جوارديولا يعلن رحيله رسميًا عن مانشستر سيتي والنادي يعينه في منصب جديد
تأكيد رحيل بيب
أعلن جوارديولا رسمياً رحيله عن مانشستر سيتي، ليُختتم بذلك حقبة دامت 10 أعوام غيرت بشكل جذري ملامح كرة القدم الإنجليزية.
منذ وصوله في يوليو 2016، قاد المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ النادي إلى حقبة من النجاح لم يسبق لها مثيل، حيث حصد 20 لقباً كبيراً وأثبت نفسه كأكثر المدربين حصدا للألقاب في تاريخ النادي.
ستكون مباراته الأخيرة ضد أستون فيلا يوم الأحد، وهي المباراة رقم 593 له على رأس الفريق.
وفي معرض تعليقه على قراره، ودّع جوارديولا المشجعين بعبارات مؤثرة، قائلاً: "عندما وصلت، كانت أول مقابلة لي مع نويل جالاجر. خرجت وأنا أفكر، 'حسناً... نويل هنا؟ سيكون هذا ممتعاً"، ويا لها من أوقات قضيناها معاً. لا تسألوني عن أسباب رحيلي. لا يوجد سبب، لكن في أعماقي، أعلم أن الوقت قد حان. لا شيء يدوم إلى الأبد، ولو كان الأمر كذلك، لظللت هنا. ما سيبقى إلى الأبد هو المشاعر، والناس، والذكريات، والحب الذي أكنه لمانشستر سيتي".
جوارديولا يتحدث عن علاقته بمانشستر
وأكد الإسباني أن تأثير مانشستر عليه وعلى فرقه هائل. كما شكر جوارديولا النادي والمشجعين لمساعدتهم له في تجاوز لحظات شخصية صعبة، بما في ذلك وفاة والدته خلال جائحة كوفيد-19.
وواصل بيب: "هذه مدينة بُنيت على العمل. على الجهد، ترى ذلك في لون الطوب. من الناس الذين كانوا يأتون مبكرًا ويبقون حتى وقت متأخر. المصانع. عائلة بانكهورست. النقابات. الموسيقى. ببساطة الثورة الصناعية وكيف غيرت العالم. وأعتقد أنني نضجت لفهم ذلك، وكذلك فرقنا".
وأكمل: "لقد عملنا. عانينا. قاتلنا. وفعلنا الأشياء بطريقتنا الخاصة. بطريقتنا. العمل الجاد يأتي بأشكال عديدة. الرحلات إلى بورنموث، عندما خسرنا الدوري الإنجليزي الممتاز، وكنتم هناك. الرحلات إلى اسطنبول، عندما كنتم هناك أيضًا".
وأضاف: "تذكروا، فقدان أمي خلال جائحة كوفيد والشعور بأن هذا النادي ساعدني على تجاوز ذلك. المشجعون، الموظفون، سكان مانشستر، لقد منحتموني القوة عندما كنت في أمس الحاجة إليها. كريس، أطفالي، عائلتي بأكملها، كنتم هناك كالعادة. خلدون [المبارك]، كنت هناك أيضًا. لذا، مع اقتراب نهاية رحلتي، كونوا سعداء. عادت فرقة أويسيس مرة أخرى. سيداتي وسادتي، شكرًا لكم على ثقتكم بي. شكرًا لكم على تشجيعي. شكرًا لكم على حبكم لي. أحبكم جميعًا."
نهاية حقبة
يغادر جوارديولا وهو المدرب الذي قضى أطول فترة في تاريخ النادي، وأحد أكثر المدربين تأثيراً في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. فقد أصبح فريقه «السنتوريونز» في موسم 2017-2018 أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى 100 نقطة في موسم واحد.
على الرغم من مغادرته مقعد المدرب، سيظل جوارديولا على صلة بمجموعة سيتي لكرة القدم بصفته سفيرًا عالميًا. وسيشمل دوره الجديد تقديم المشورة الفنية والعمل الاستراتيجي على نطاق المنظمة ككل.
- AFP
المدينة تستعد لحياة ما بعد جوارديولا
يتعين على مانشستر سيتي الآن الاستعداد لأول تغيير في منصب المدير الفني يواجهه النادي منذ عقد من الزمن. وتشير التقارير إلى أن إنزو ماريسكا هو الشخص الذي وقع عليه الاختيار لخلافة جوارديولا. وكان ماريسكا قد غادر تشيلسي في وقت سابق من هذا العام بعد أن أبلغ النادي بأنه أجرى محادثات مع مانشستر سيتي.
وفي حين سيظل جوارديولا على صلة بمجموعة سيتي لكرة القدم، ستتجه الأنظار سريعاً إلى كيفية حفاظ النادي على هيمنته محلياً وسعيه لتحقيق المزيد من النجاحات في أوروبا بعد رحيل أحد أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم.