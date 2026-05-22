"لا تسألوا عن الأسباب" .. جوارديولا يعلن رحيله رسميًا عن مانشستر سيتي والنادي يعينه في منصب جديد

أعلن جوارديولا رسمياً رحيله عن مانشستر سيتي، ليُختتم بذلك حقبة دامت 10 أعوام غيرت بشكل جذري ملامح كرة القدم الإنجليزية.

منذ وصوله في يوليو 2016، قاد المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ النادي إلى حقبة من النجاح لم يسبق لها مثيل، حيث حصد 20 لقباً كبيراً وأثبت نفسه كأكثر المدربين حصدا للألقاب في تاريخ النادي.

ستكون مباراته الأخيرة ضد أستون فيلا يوم الأحد، وهي المباراة رقم 593 له على رأس الفريق.

وفي معرض تعليقه على قراره، ودّع جوارديولا المشجعين بعبارات مؤثرة، قائلاً: "عندما وصلت، كانت أول مقابلة لي مع نويل جالاجر. خرجت وأنا أفكر، 'حسناً... نويل هنا؟ سيكون هذا ممتعاً"، ويا لها من أوقات قضيناها معاً. لا تسألوني عن أسباب رحيلي. لا يوجد سبب، لكن في أعماقي، أعلم أن الوقت قد حان. لا شيء يدوم إلى الأبد، ولو كان الأمر كذلك، لظللت هنا. ما سيبقى إلى الأبد هو المشاعر، والناس، والذكريات، والحب الذي أكنه لمانشستر سيتي".