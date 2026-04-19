جوارديولا يصب الزيت على النار في إصابة رودري: لا نعرف كم سيغيب.. وآرسنال لا يزال أقرب!

ويشعر نادي مانشستر سيتي بالقلق بشأن لياقة رودري بعد معركة جسدية ونفسية شديدة ومجهدة مع متصدر الدوري. الجانب السلبي الوحيد في هذه الانتصار الكبير على آرسنال هو أن لاعب الوسط اضطر للخروج من الملعب قرب نهاية مباراة الأحد.

وتأتي هذه النكسة لتضيف إلى موسم محبط للاعب الدولي الإسباني، الذي غاب بالفعل عن 11 مباراة في الدوري هذا الموسم بسبب مشاكل متكررة في أوتار الركبة والركبة. وعلى الرغم من موسمه الذي شابته الإصابات، إلا أنه تمكن من خوض 31 مباراة في جميع المسابقات.