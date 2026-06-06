"سأصبح معلمًا".. جوارديولا يغلق الباب أمام منتخب إيطاليا ويتحدث عن خطوته المقبلة

ونقلت شبكة "سبورت ميديا سيت" عن جوارديولا قوله: "تدريب منتخب وطني؟ في الوقت الحالي أريد التوقف لفترة وفهم ما يجب علي فعله. أنا نفسي لا أعرف حتى الآن"، ليطفئ بذلك -على الأقل في الوقت الراهن- التكهنات التي وضعته ضمن المرشحين المحتملين لتولي منصب دولي.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة من تلميحات وزير الرياضة الإيطالي، أندريا أبودي، الذي وصف إمكانية وصول المدرب الإسباني إلى مقاعد بدلاء "الآتزوري" بأنه "ليس حلماً مستحيلاً"، مشدداً في الوقت ذاته على أن القرار سيعتمد على الطموحات الشخصية للمدرب أكثر من الجوانب المالية. كما أكد أبودي على ضرورة دعم أي مدير فني بمشروع هيكلي واضح لإعادة إطلاق كرة القدم الإيطالية.

وبنبرته الساخرة المعتادة، مازح جوارديولا الحاضرين بشأن مستقبله قائلاً: "سأعود للدراسة في مدرسة لا سال، حيث درست عندما كنت طفلاً، وسأصبح معلماً".

وفي الختام، وجه المدرب الكتالوني كلمات إشادة وتقدير كبيرين للنجم برناردو سيلفا، الذي ارتبط اسمه في الأسابيع الأخيرة بالانتقال إلى برشلونة، ويحظى أيضاً بمتابعة يوفنتوس، قائلاً: "برناردو سيتأقلم مع أي فريق.. إنه ببساطة لاعب رائع للغاية".