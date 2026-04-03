من حلم جوارديولا إلى واقع مانشيني .. المرشحون البارزون لتدريب إيطاليا وخلافة جاتوزو

استقال جابرييلي جرافينا، وها هو جيجي بوفون يغادر هو الآخر. وسيكون رينو جاتوزو هو التالي الذي يغادر عالم كرة القدم الإيطالية، ما لم تحدث تقلبات مفاجئة؛ فقد قرر هو الآخر التنحي عن منصبه بعد إقصاء المنتخب الإيطالي من كأس العالم على يد البوسنة.
في خضم الفوضى التي يعيشها كرة القدم الإيطالية مرة أخرى، بين تحليل المشاكل العميقة ودائرة مفرغة يبدو من المستحيل كسرها، بدأت بالفعل عملية البحث عن بديل. والأسماء المطروحة على الطاولة مرموقة للغاية.
من أنطونيو كونتي إلى ماسيميليانو أليغري، مروراً بروبرتو مانشيني: من هو الأفضل لخلافة غاتوزو؟ إيجابيات وسلبيات المرشحين لتولي مقعد المدرب الوطني.