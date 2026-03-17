برناردو قتل مانشستر سيتي ولكن .. "مارس الأسود" يكتب نهاية جوارديولا وقد حان الوقت لظهور "رسالة برشلونة"!

"عندما تفشل في تحفيز لاعبيك فإنها اللحظة المناسبة للرحيل".. هكذا سبق أن تحدث بيب جوارديولا عن سبب مغادرته لبرشلونة، وهكذا يجب أن يتحدث بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ريمونتادا؟ ما حدث اليوم كان بعيدًا كل البعد عن أي عودة منتظرة أو ليلة تاريخية بعد الخسارة المُروعة أمام ريال مدريد بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فينيسيوس جونيور لم يندم على ركلة الجزاء التي أضاعها في الذهاب، لأن مواجهة العودة التي أقيمت مساء، الثلاثاء والتي انتهت بفوز ريال مدريد 2/1، خاضها سيتي "دون أي روح" بلا شخصية ولا هوية، كما اعتدنا في مناسبات سابقة، بغض النظر عما قدمه بالدوري الإنجليزي.

مهما كانت حالة سيتي وتخبطاته المحلية بالتعادل مع وست هام ونوتنجهام فورست، تفوق "المبتدىء" ألفارو أربيلوا على بيب بهذه الطريقة أم مقلق ويؤكد مدى خطورة المشهد.

لا تحدثني عن شخصية ريال مدريد الأوروبية، بيب ليس بخير، والأمر لا يتوقف على ما شاهدناه الليلة أو المأساة التي عاشها الفريق الأسبوع الماضي خارج ملعبه.