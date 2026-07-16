جوارديولا، زيدان وكلوب .. أحجار كريمة تتصارع على رقعة شطرنج كأس العالم 2030

رغم البيانات الرسمية الهادئة والنفي المستمر من الاتحاد الإنجليزي لإقالة توماس توخيل، إلا أن صوت الشارع في مهد كرة القدم يبدو صاخبًا ولا يمكن تجاهله؛ فالجماهير تبحث عن هوية مفقودة لا يملك سرها سوى رجل واحد.

هنا يبرز اسم بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي السابق، كحلم أزلي يقترب من الواقع، حيث يمثل العبقري الإسباني للأسود الثلاثة الاختيار المثالي لترويض النجوم، خصوصًا أن وصول إسبانيا إلى نهائي 2026 وتتويجها من قبل باليورو، أصبح صك أمان لحماية لويس دي لافوينتي وتأمين عرشه في قيادة "لا روخا".

وبعد ما يقارب من العشرين عامًا من الضغط العصبي المتواصل والركض اليومي خلف البطولات واختبارات الأندية القاتلة، تمثل المنتخبات لجوارديولا "استراحة محارب" تكتيكية، وحتى لو لم يقتنع الاتحاد الإنجليزي بتعيينه حاليًا بدلًا من توخيل، ففي عام 2028، ستكون إنجلترا هي البلد المضيف لأمم أوروبا، ولن يجد الاتحاد الإنجليزي "ترياقًا" أفضل من بيب؛ الرجل الذي يعرف تفاصيل الجسد الكروي الإنجليزي عن ظهر قلب، وحفظ عقول وإمكانيات لاعبي البريميرليج وستكون يورو 2028 بوابته لتهيئة جيل مرعب يكتسح به مونديال 2030.