"جوارديولا يحب إيطاليا" .. محاولات جدية من الأتزوري لإقناع مدرب مانشستر سيتي

يستمر عقد جوارديولا مع النادي الإنجليزي للموسم المقبل حتى يونيو 2027، لكنه يتمتع بحرية تامة في اختيار مستقبله، سواء بالبقاء أو توديع مانشستر سيتي، الذي يدين بكل شيء للمدرب الكتالوني وسيتقبل قراره. يعتبر الكثيرون أن رحيله في نهاية الموسم أمر مؤكد، لكن غوارديولا لم يبدِ أي تلميحات ولم يتخذ قراره بعد.

في حالة انفصاله عن سيتي، سيكون هدفه الأول هو التروي: فكرة تولي تدريب منتخب وطني تدور في ذهنه منذ فترة، وستكون حلًا وسطًا جيدًا بين إثارة النادي وهدوء فترة الراحة.

كان هدفه الأول هو إنجلترا، لكن الألماني توماس توخيل جدد عقده حتى عام 2028، والإيطالي كارلو أنشيلوتي على وشك تمديد عقده مع البرازيل حتى عام 2030.



