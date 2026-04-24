Goal.com
مباشر
cm grafica guardiola manchester city, 2026 16 9Getty Images

"جوارديولا يحب إيطاليا" .. محاولات جدية من الأتزوري لإقناع مدرب مانشستر سيتي

إيطاليا
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا

قد يغادر المدرب الإسباني مانشستر سيتي في نهاية الموسم،

تحلم إيطاليا بتعيين بيب جوارديولا مدرباً جديداً للمنتخب الوطني من أجل النهوض مجدداً بعد فشلها للمرة الثالثة على التوالي في التأهل إلى الأدوار النهائية لكأس العالم.

كتبت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن كرة القدم الإيطالية لا تزال حاضرة في ذهن وقلب المدرب الإسباني لمانشستر سيتي وعنونت "جوارديولا يحب إيطاليا"، الذي عاد إلى السباق للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينتهي في 24 مايو المقبل: ومنذ ذلك الحين، أصبح كل يوم مناسبًا لبدء المفاوضات معه. لا شك في أن بيب سيستمع بسرور، ولا يبقى سوى أن نأمل أن تملأ آراؤه بشأن العرض كرة القدم الإيطالية بالأمل.

  • السيناريوهات

    يستمر عقد جوارديولا مع النادي الإنجليزي للموسم المقبل حتى يونيو 2027، لكنه يتمتع بحرية تامة في اختيار مستقبله، سواء بالبقاء أو توديع مانشستر سيتي، الذي يدين بكل شيء للمدرب الكتالوني وسيتقبل قراره. يعتبر الكثيرون أن رحيله في نهاية الموسم أمر مؤكد، لكن غوارديولا لم يبدِ أي تلميحات ولم يتخذ قراره بعد.

    في حالة انفصاله عن سيتي، سيكون هدفه الأول هو التروي: فكرة تولي تدريب منتخب وطني تدور في ذهنه منذ فترة، وستكون حلًا وسطًا جيدًا بين إثارة النادي وهدوء فترة الراحة.

    كان هدفه الأول هو إنجلترا، لكن الألماني توماس توخيل جدد عقده حتى عام 2028، والإيطالي كارلو أنشيلوتي على وشك تمديد عقده مع البرازيل حتى عام 2030.


  • العقبات

    من المتوقع أن يتنازل جوارديولا للاتحاد الإيطالي لكرة القدم فيما يتعلق بالجانب المالي. ففي الواقع، يتقاضى في مانشستر سيتي 24,8 مليون يورو إجمالي سنوياً، أي حوالي 14 مليون يورو صافي في الموسم بالإضافة إلى المكافآت. ويمكن تغطية راتبه، على الأقل جزئياً، من قبل الراعي الفني.

    المهم هو الرغبة في التوصل إلى اتفاق، وقبل كل شيء وجود مشروع جاد يشرك المدرب السابق لبايرن ميونيخ وبرشلونة في تنسيق المنتخبات الشبابية ووضع نموذج عمل.


  • البدائل

    سيتعين على رئيس الاتحاد الذي سيُنتخب في 22 يونيو المقبل (أبيتي أم مالاجو مع مالديني؟) ليحل محل جرافينا المستقيل، أن يجد مدرباً جديداً للمنتخب الإيطالي.

    وبدلاً من العودة المحتملة لأنطونيو كونتي (نابولي) وروبرتو مانشيني (السد)، يتم تقييم اسم ماسيميليانو أليجري (ميلان) أيضاً لتدريب المنتخب الإيطالي الأول.


كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
ساوثامبتون crest
ساوثامبتون
SOU